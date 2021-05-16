Десять фактов о Марокко, которые вас удивят

Наши представления об этой африканской стране так же далеки от истины, как мнение, что по нашим улицам бродят медведи с балалайками. Узнайте правду.
«Королевство Марокко — это государство в Северной Африке», — сказано в «Википедии». А что вы знаете об этой стране? Спелые мандарины, бескрайние дюны и стада верблюдов… На самом же деле ландшафт страны полностью отражает ее характер — разнообразный и контрастный. Магриб (как говорят о родине местные) омывается Атлантическим океаном на западе, Средиземным морем — на севере. Почти через всю страну протянулась гряда Атласских гор, и лишь на крайнем юге можно прикоснуться к пескам Сахары. Чем же еще нас может удивить эта далекая африканская страна?
В Марокко (читай — Африке) снег — обычное дело
На родине самых вкусных мандаринов в предгорных районах зимой снегом никого не удивишь. Местные жители лепят снеговиков не хуже наших. А на северо-западе государства в 75 км от знойного (в летнее время) Марракеша даже имеется лыжная станция Укаимден, где можно спуститься с заснеженных склонов не только на лыжах, но также на санках и сноубордах. Еще севернее целые города покрываются снегом. Из-за припорошенных снежных крыш и своего отличительного архитектурного стиля в зимнее время года марокканский город Ифран и вовсе похож на предгорный швейцарский городок.
Это современная страна
«Африка = бедность и отсталость» — это миф. В Марокко прекрасные дороги, в том числе постоянно расширяющаяся сеть платных автострад (по две полосы в каждом направлении и разрешенной скоростью в 120 км/ч).
В банках и центрах мобильной связи активно используют функцию электронных очередей, а коммунальные квитанции за электричество и воду на основе показателей счетчиков формируются автоматически и рассылаются по адресам, не утруждая жильцов расчетами и оформлением.
Из-за отсутствия месторождений газа и нефти правительством ведется активная деятельность по освоению альтернативных источников энергии. В прошлом году король Мохаммед VI торжественно запустил первый фрагмент концентратора солнечной энергии в Сахаре. Планируется, что к 2020 году, когда заработают все три части этой установки, королевство сможет обеспечить до половины своих потребностей в электричестве за счет такого природного энергетического источника. Это высокотехнологичное сооружение из 500 000 12-метровых зеркал хорошо заметно даже из космоса и в ближайшие годы станет крупнейшей солнечной станцией во всем мире.
Большинство жителей страны — берберы, а не арабы, и у них сейчас 2967 год
Хотя Марокко и относится к арабским странам, согласно различным источникам около 60% марокканского населения составляют берберы. Слово «берберы» по отношению к североафриканским этносам используется в Европе с XVII века. Берберы — очень неоднородная этническая группа. Только в Марокко можно встретить рифян, тамазихов и шлёхов. Они имеют свою самобытную культуру и язык. Считается, что берберская письменность существовала уже более 2000 лет назад, поэтому неудивительно, что по календарю у берберов сейчас за окном 2967 год (хотя само королевство официально живет по общему для всей планеты летоисчислению). С 2011 года в Марокко тамазихский (берберский) язык стал государственным наряду с арабским.
Марокко ближе к Европе, чем нам кажется
Узкая 14-километровая полоса Гибралтара разделяет Африку и Европу. Стоя на африканском берегу Марокко, можно без труда наблюдать за движением машин в европейской Испании. А два испанских анклава (города Сеута и Мелилья) расположились на территории самого королевства. Так что попасть в Европу при наличии шенгенской визы вы можете, можно сказать, не покидая Марокко.
Здесь расположен самый старый университет в мире
С 859 года в Фесе работает университет, основанный дочерью тунисского купца Фатимой. Это старейшее в мире высшее учебное заведение носит имя ее семьи — Аль-Карауин. Дипломы в традиционном европейском понимании здесь стали выдавать лишь с 1947 года, но в стенах Аль-Карауина в разное время получали знания такие известные философы и ученые, как Ибн Хальдун, Маймонид, Аль-Идриси, Лев Африканский. Предположительно, здесь изучал математику папа Сильвестр II.
Аргановое масло производят только в Марокко
Аргановое масло (или жидкое золото, как его часто называют) производится из семян аргании колючей исключительно в Марокко, но уже приобрело ценителей по всему миру. Сегодня даже крупные косметические марки запустили специальные линии по уходу за волосами и кожей на основе масла арганы, и такая его популярность неудивительна. По своим свойствам и даже технологии производства, которая до сих пор не автоматизирована, оно является неповторимым. Чтобы получить 1 л арганового масла, необходимо переработать около 50 кг плодов (с приблизительно семи деревьев). Сначала собранные с дерева плоды аргании высушивают на солнце, затем их очищают от волокон, после чего, разбивая камнем скорлупу косточек плодов, добывают те самые семена аргании, из которых и получают с помощью механического пресса аргановое масло (стоит отметить, что только процесс получения ядрышек из косточек плодов аргании требует около 12 часов тяжелого физического труда).
Помимо косметической продукции масло аргании добавляют в пищу. Перемолотая миндальная паста с добавлением арганового масла в Марокко подается во время чаепитий.
Марокканский султан Исмаил считается самым многодетным отцом в мире
Согласно Книге рекордов Гиннесса легендарный султан Мулай Исмаил, управлявший Марокко с 1672 по 1727 год, признан самым многодетным отцом в истории. Энергичному правителю, обладавшему гаремом из полутысячи наложниц, приписывают рекордное количество наследников — 888 (700 из которых — мальчики). При этом французский дипломат Доминик Бусно, прибывший с визитом в султанат в 1704 году, утверждал, что у правителя на тот момент был 1171 ребенок.
Первый блогер-путешественник — марокканец
Мало кто знает, что первый блогер-путешественник родился в далеком ХІV веке в Марокко. Северный город Танжер стал колыбелью автора сочинений «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесных странствий» Ибн Баттуты. Свои путешествия длиною в жизнь Баттута начал в 22 года. И за 28 лет он посетил Северную и Западную Африку, Аравийский полуостров, Индию и Китай, Андалусию, Турцию, Ирак и Иран, Среднюю Азию и Восточную Европу. «Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика», — утверждал Ибн Баттута. Именем знаменитого земляка в Танжере назван аэропорт.
Здесь хорошие зарплаты и приемлемые цены
Врач в Королевстве Марокко — пожалуй, одна из самых уважаемых и престижных профессий. И это выражается не только в отношении населения, но и в соответствующем материальном вознаграждении труда последователей Гиппократа. Так, заработная плата молодого врача в государственных лечебных заведениях — не ниже €800. По данным 2016 года, средний заработок в государственном секторе в месяц составляет около €750.
При этом литр бензина в Марокко колеблется в пределах €1, за электроэнергию платят около €1 за 10 кВт·ч, вода оценивается в €3,5 за 10 м³. (Для сравнения: в соседней Испании бензин — €1,2, €1,5 — за 10 кВт·ч, водоснабжение — €10 за 10 м³). Литр молока можно купить в Марокко за €0,8, литровую бутылку оливкового масла — за €5, десяток яиц — за €1,2, а килограмм куриного филе или говяжьего фарша обойдется в €4,4 и €8 соответственно. Дорого оценивается в Марокко недвижимость, однако существует и так называемое «социальное жилье» (небольшую квартиру с двумя спальнями и гостиной можно приобрести за €28 000 — 30 000).
В Марокко снимается огромное количество популярных фильмов и сериалов
Благоприятные климатические условия и красота местных пейзажей заставили взглянуть маститых режиссеров в сторону Магриба. Начиная с легендарного фильма 60-х годов «Лоуренс Аравийский» ежегодно здесь оживают сотни кинокартин. А созданная в 1983 году в окрестностях города Уарзазат киностудия «Атлас» площадью 20 га является на сегодняшний день крупнейшей в мире. Именно здесь снимали фильмы «Гладиатор», «Александр», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «007: Спектр» и даже третий сезон культового сериала «Игра престолов».
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