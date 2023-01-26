Странные и необычные достопримечательности в Ирландии

Пока большинство думает, что Ирландия и Великобритания — одно и то же, это, на самом деле, совсем не так. Разделённая Северным проливом, Ирландия — это страна со своей историей и волшебством! А это значит, что она полна странных и необычных мест, которые обязательно нужно посетить!
10. «Удивительный Амбар» (The Wonderful Barn), Каслтаун Хаус (Castletown House), Каслтаун
«Удивительный амбар» — это спиралевидное сооружение, построенное на территории усадьбы Каслтаун Хаус семьи Конолли (Conolly), расположенной между городом Лейкслип (Leixlip) и Селбридж (Celbridge), графство Килдэр.
Необычное сооружение было построено в 1743 году и, по предположениям, могло использоваться в качестве голубятни либо зернохранилища, хотя мнение большинства склоняется в пользу последнего.
9. «Ирландский небесный сад» (The Irish Sky Garden), Скибберин (Skibbereen)
Распложенный неподалёку от города Скибберин в Восточном Корке, «Ирландский небесный сад» — это творение художника Джеймса Туррела (James Turrell).
Этот большой концептуальный сад возведён в пределах огромного кратера, в центре которого установлен постамент. Если лечь на этот постамент и посмотреть вверх, то можно увидеть небо, идеально обрамлённое краями кратера.
Это довольно странное место, но не более странное, чем остальные достопримечательности этого списка. Просто держите рот закрытым, когда будете лежать на постаменте во время дождя.
8. Парк индийских скульптур «Путь Виктории» (Victoria’s Way Indian Sculpture Park), графство Уиклону (Wicklow)
В парке «Путь Виктории» в графстве Уиклоу можно увидеть 33 чёрных гранитных и 3 бронзовых скульптуры, размеры которых варьируют от 1,5 до 4,5 метра.
Создателем этого необычного парка, в котором можно увидеть немало сколь великолепных, столь и необычных произведений искусства, является немец Виктор Лангхельд (Victor Langheld), вдохновлённый своим путешествием в Индию в поисках просветления.
7. «Дорога гигантов» (Giant’s Causeway), графство Антрим (Antrim)
Вдоль скалистого побережья графства Антрим находится одно из самых величайших природных чудес Ирландии. Сформированная из 40.000 плотно прилегающих друг к другу базальтовых колонн, которые образовались в результате древнего извержения вулкана, «Дорога гигантов» в 1986 году была внесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1987 года является Национальным заповедником.
Будучи единственным объектом Всемирного наследия в Северной Ирландии, это место привлекает внимание миллионов туристов, которые приезжают сюда, чтобы взглянуть на природное чудо.
6. Утёсы Мохер (Cliffs of Moher), Лисканнор (Liscannor), графство Клэр
Западная граница Ирландии впадает в Атлантический океан тяжёлым занавесом под названием «Утёсы Мохер». Названные в честь крепости XVIII века, стоявшей на крутом обрыве, утёсы, возраст которых насчитывает 300 миллионов лет, возвышаются на 120-200 метров над поверхностью моря.
Согласно одной из многочисленных легенд, утёсы Мохер являются свидетельством золотого города Килстиффен (Kilstiffen), погребённого под волнами после того, как его предводитель потерял ключ от впечатляющего замка города.
5. Пещера Данмор (Dunmore Cave), графство Килкенни (Kilkenny)
Эта пещера, как говорят, была местом массового убийства викингов, унёсшего жизни тысячи человек.
На протяжении веков эта уникальная система пещер вдохновляла писателей, археологов и исследователей, а сегодня открыта для посетителей, представляя собой огромный интерес с точки зрения геологии.
4. Чистилище Святого Патрика (St. Patrick’s Purgatory), графство Донегол (Donegal)
Расположенное на небольшом острове Стейшн (Station Island) посреди озера Лох-Дерг (Lough Derg), это место, как рассказывают, представляет собой вход в другой мир, показанный Христосом Святому Патрику.
Чтобы паломники посещали эти места не для испытания мук чистилища, а для проведения всенощной, в XVII веке рядом была построена часовня и монастырь, который назвали «Чистилище Святого Патрика». Поэтому посетителям острова не стоит бояться нечистого.
3. Остров Ламбей (Lambay Island), графство Фингал (Fingal)
Возможно, они находятся за тысячи миль от своего родного места обитания — Австралии, но остров Ламбей является домом для нескольких тысяч валлаби последние 25 лет! Да, вы не ошиблись — целый остров, полный сумчатых существ из семейства кенгуровых!
В 1980-ых годах в Дублинском зоопарке произошёл внезапный и неконтролируемый рост численности валлаби. Поскольку кенгуроподобные создания быстро исчерпали потенциал территории зоопарка, его руководство встало перед вопросом, куда можно переселить возрастающую популяцию валлаби.
Задавшись целью переселить их в дикую природу, зоопарк перевёз группу животных на остров Ламбей, расположенный в непосредственной близости от ирландского побережья и менее чем в часе езды от Дублина.
2. Стена Килдемок (The Kildemock Wall), графство Лаут (Louth)
Если вы хотите проникнуться волшебством Ирландии, то обязательно посетите место, которое ирландцы называют не иначе как «Прыгающая стена Килдемок » («Jumping wall of Kildemock”), которая каким-то таинственным образом переместилась на 3 фута (91,44 см) от своего основания.
«Прыгающая стена Килдемок» — это странные руины церкви в небольшом деревенском селении Милокстаун (Millockstown), в полутора милях (2,4 км) к югу от города Арди (Ardee).
1. Статуя Чарли Чаплина, Кольцо Керри (Ring of Kerry)
Чарли Чаплин здесь не родился и не вырос. В нём даже не течёт ирландская кровь, но он проводил здесь свой отпуск, и жителям тихой ирландской деревушки Уотервилл (Waterville) этого было достаточно для того, чтобы воздвигнуть памятник.
Останавливаясь в отеле Butler Arms, Чаплин привозил свою семью в ирландскую прибрежную деревню каждый год на протяжении более 10 лет, начиная с 1959 года.
Несмотря на то, что он не был ирландцем, никогда не снимал своих фильмов в Ирландии и не исполнял роли ирландцев, местные жители настолько полюбили актёра за время его коротких приездов, что, в конечном счёте, возвели в его честь бронзовую статую.
Кроме того, со временем небольшой городок стал местом проведения ежегодного кинофестиваля комедий Чарли Чаплина. Неплохая память за годы отдыха.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии