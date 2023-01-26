Странные и необычные достопримечательности в Ирландии

Пока большинство думает, что Ирландия и Великобритания — одно и то же, это, на самом деле, совсем не так. Разделённая Северным проливом, Ирландия — это страна со своей историей и волшебством! А это значит, что она полна странных и необычных мест, которые обязательно нужно посетить!



10. «Удивительный Амбар» (The Wonderful Barn), Каслтаун Хаус (Castletown House), Каслтаун

9. «Ирландский небесный сад» (The Irish Sky Garden), Скибберин (Skibbereen)

8. Парк индийских скульптур «Путь Виктории» (Victoria’s Way Indian Sculpture Park), графство Уиклону (Wicklow)

7. «Дорога гигантов» (Giant’s Causeway), графство Антрим (Antrim)

6. Утёсы Мохер (Cliffs of Moher), Лисканнор (Liscannor), графство Клэр

5. Пещера Данмор (Dunmore Cave), графство Килкенни (Kilkenny)

4. Чистилище Святого Патрика (St. Patrick’s Purgatory), графство Донегол (Donegal)

3. Остров Ламбей (Lambay Island), графство Фингал (Fingal)

2. Стена Килдемок (The Kildemock Wall), графство Лаут (Louth)

1. Статуя Чарли Чаплина, Кольцо Керри (Ring of Kerry)