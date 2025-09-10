Котлетки, вафли и салат: 7 аппетитных блюд из пшена, которыми не стыдно накормить и гостей

Многие люди при слове «пшено» вспоминают кашу из детства, которую мало кто любил. Но сегодня с помощью этой простой и доступной крупы можно приготовить великое множество блюд – от первого до десертов. Вашему вниманию – семерка самых вкусных рецептов из пшена.
1. Биточки
Любите биточки, но не всегда в холодильнике находится нужное мясо для их приготовления? Тогда воспользуйтесь этим рецептом, для которого нужны только овощи и немного крупы.
Ингредиенты:
• Картошка – 2 шт;
• Пшено – 25 г;
• Яйца – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Сыр – 55 г;
• Лук зеленый – пара перьев;
• Мука – 6 ст.л;
• Томатный соус – 2,5 ст.л;
• Сметана – 3,5 ст.л;
• Масло сливочное – 25 г;
• Куркума – на кончике ножа;
• Соль, перец, сахар;
• Сухари.
Биточки из пшена. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Крупу предварительно отварить до готовности;
• Картофель вымыть, очистить;
• Натереть на средней терке;
• Смешать с крупой;
• Вбить одно яйцо;
• Ввести масло;
• Размешать до однородности;
• С лука снять шелуху, нашинковать;
• Вместе с мукой засыпать на сковороду;
• Прожарить до золотистости;
• Всыпать к каше;
• Куркуму разбавить водой;
• Добавить специи;
• Перемешать;
• Нашинковать туда же перья лука;
• В отдельной емкости взбить яйцо со щепоткой соли;
• В ещё одну миску засыпать муку, в другую – сухари;
• Сформировать биточки из получившегося фарша;
• Мокнуть в муку, потом в яйцо и сухари;
• Противень смазать маслом;
• Выложить туда биточки;
• Соединить томатный соус, сметану, соль с небольшой щепоткой сахара;
• Размешать до однородности;
• Смазать им биточки сверху;
• Посыпать сыром;
• Сверху сдобрить зеленью;
• Печь двадцать минут при 200 градусах.
2. Томатные котлеты
Томатные котлетки из пшена. \ Фото: crushpixel.com.
Надоели мясные котлеты? Самое время приготовить что-то попроще, но такое же питательное. Например, вариант из пшенной каши с добавлением томатного соуса и ореховой пасты.
Ингредиенты:
• Пшено – 230 г;
• Томатный соус – 105 г;
• Паста из орехов – 45 г;
• Соль, перец;
• Паприка копченая.
Пшённо-томатные котлеты. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Крупу предварительно обварить;
• Ввести томатный соус;
• Взбить;
• Ввести пасту со специями;
• Ещё раз тщательно перемешать;
• Вручную сформировать котлетки;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Обжарить с двух сторон до румяной корочки.
3. Теплый салат
Салат с пшеном. \ Фото: ellerepublic.de.
Не только салаты с заправкой из масла и сметаны имеют место быть, но ещё и теплые, с кусочками авокадо, отварной фасоли и пшена.
Ингредиенты:
• Пшено – 205 г;
• Кабачок – 1 шт;
• Фасоль стручками – 155 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Сок лимонный;
• Орехи – горсть;
• Руккола – пучок.
Тёплый салат с пшеном. \ Фото: katheats.com.
Способ приготовления:
• Кашу предварительно отварить;
• Размешать, не давая остыть;
• Фасоль отварить;
• Кабачок накрошить кубиком, сняв шкурку;
• Обжарить до корочки на сковородке;
• Ввести в кашу и фасоль;
• Перемешать;
• Авокадо промыть и удалить шкурку;
• Разрезать, вытащить косточку;
• Мякоть размять вилкой и всыпать в кашу;
• Рукколу промыть и обобрать на листья;
• Засыпать следом;
• Перебить блендером;
• Ввести орешки (можно предварительно подробить);
• Сдобрить солью и лимонным соком;
• Подавать теплым.
4. Кулеш
Кулеш. \ Фото: gorod.lv.
Традиционная похлебка, которую ещё можно назвать жидкой кашей – лучший вариант, что приготовить из этой крупы. Вкусно, сытно, а главное – совсем просто.
Ингредиенты:
• Пшено – 505 г;
• Мясо свиное из грудной части – 1 кг;
• Морковка – 305 г;
• Лук – 2 шт;
• Вода – 3 л;
• Картошка – 7 шт;
• Перец горошек, лавр, соль;
• Лук зеленый.
Традиционная похлёбка. \ Фото: pinterest.de.
Способ приготовления:
• Крупу вымыть;
• Залить прохладной водой;
• Дать настояться пару часов;
• Мясо разделить на крупные куски;
• Забросить в кастрюлю и залить водой;
• Проварить до испарения жира и воды;
• С лука снять шелуху, нашинковать;
• Обжарить на сковородке до золотистости;
• Засыпать следом мясо, прожарить до корочки;
• Очистить и крупно накрошить морковку;
• Переложить все, включая морковь, в кастрюлю;
• Залить тремя литрами воды;
• Варить шестьдесят минут;
• Слить воду с пшена;
• Всыпать к мясу;
• Промыть и очистить картошку;
• Накрошить кубиком;
• Засыпать следом;
• Сдобрить специями;
• Томить еще около двадцати минут, снизив мощность огня;
• Разделить на порции и посыпать луком.
5. Кексы
Кексы из пшена. \ Фото: blogspot.com.
Нигде не обойтись без кексов, поскольку они готовятся проще и быстрее всего. Порадуйте сладкими, сытными и ароматными яблочными кексиками с медом и пшеном родных и гостей.
Ингредиенты:
• Яблоки – 2 шт;
• Пшено – 65 г;
• Мука – 305 г;
• Яйца – 2 шт;
• Сметана – 105 г;
• Мёд – 155 г;
• Масло сливочное – 65 г;
• Изюм – 65 г;
• Лимон – 1 шт;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Сода – щепотка;
• Ванилин, соль.
Очень аппетитные и вкусные кексики. \ Фото: perfectforhome.com.
Способ приготовления:
• Масло прогреть в микроволновке или на плите;
• Срезать с лимона цедру;
• Отжать сок с одной его половинки;
• Изюм промыть под водой;
• Вымыть и очистить яблоки;
• Удалить сердцевину;
• Нашинковать кубиками;
• Муку соединить с разрыхлителем;
• Ввести соду, соль и крупу;
• Яйца взбить с маслом;
• Ввести мед со сметаной;
• Еще раз перебить;
• Влить в муку;
• Ввести яблоки с изюмом;
• Посыпать цедрой;
• Сдобрить соком лимона;
• Формочки для кексов смазать;
• Разлить по ним тесто;
• Печь двадцать минут при 200 градусах.
6. Крупеник
Крупеник. \ Фото: mirblud.ru.
Конечно же, из крупы легко приготовить в том числе и вкусную запеканку. Всё, что вам понадобится – это минимум ингредиентов и заветное блюдо будет готово.
Ингредиенты:
• Пшено – 85 г;
• Яйца – 2 шт;
• Творог – 365 г;
• Сахар – 2,5 ст.л;
• Сметана – 4,5 ст.л.
Крупеник из пшена. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Кашу предварительно отварить до готовности;
• Дать остыть;
• Разделить яйца на белки с желтками;
• Ввести в кашу желтки;
• Засыпать творогом с сахаром;
• Добавить сметану;
• Перебить миксером;
• Белки отдельно взбить до пышных пиков;
• Ввести в массу, аккуратно вымешивая лопаткой снизу доверху;
• Смазать форму для духовки;
• Выложить тесто;
• Печь сорок минут при 180 градусах.
7. Вафли
Вафли. \ Фото: bebercamp.com.
А если вам хочется простого и вкусного блюда на десерт – попробуйте сделать из пшенной каши домашние вафли. Настолько необычные и вкусные, что домочадцы просто пальчики оближут!
Ингредиенты:
• Хлопья пшенные – 1,5 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 55 г;
• Вода – 1,2 ст.л;
• Сметана – 2,5 ст.л;
• Масло подсолнечное – 2,5 ст.л;
• Сода – на кончике ножа;
• Сахар и ваниль – по вкусу.
Вафли из пшена. \ Фото: goodgym.org.
Способ приготовления:
• Хлопья залить кипятком;
• Оставить на полчаса;
• Слить воду;
• Ввести яйца;
• Добавить масло и сметану;
• Взбить вилкой или миксером до однородности;
• Ввести муку, соду;
• Сдобрить сахаром и ванилью;
• Вымесить;
• Печь в вафельнице до готовности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии