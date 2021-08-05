Идеальные растения для выращивания в подвесных кашпо

Наверняка вы знали, что в цветочных горшках можно выращивать разные съедобные растения. А как насчет того, чтобы посадить ягоды, зелень и овощи в подвесные кашпо, и тем самым не только устроить компактный мини-огород, но и украсить дачу?
Растения в подвесных кашпо – это красиво, вкусно и полезно. Но не каждая культура способна гармонично смотреться в таком горшке и при этом хорошо плодоносить. Разбираемся, какие растения лучше всего подходят для этой роли.
1. Земляника
Одно из наиболее популярных садовых растений, которые отлично себя чувствуют в подвесных кашпо, – земляника. Лучше всего для такого выращивания подходят сорта земляники ремонтантной, которые могут многократно цвести и плодоносить весь сезон. Также хороши сорта альпийской земляники.
2. Томаты
Ампельные томаты – прекрасный вариант для тех, у кого нет приусадебного участка. Сорта таких помидоров специально выведены для выращивания в подвесных контейнерах. По урожайности и размеру плодов ампельные помидоры все же уступают обычным, но вот вкусовые качества у них на высоте. А как оригинально и красиво выглядят ампельные томаты в кашпо в период цветения и плодоношения!
3. Болгарский перец
Сладкий перец, любимый многими за сочный вкус, разнообразие форм и расцветок, также можно выращивать как ампельное растение. Яркие пятна плодов болгарского перца украсят участок не хуже цветочных растений. Среди многообразия сортов и гибридов отдайте предпочтение раннеспелым самоопыляемым.
Плодоносящие культуры довольно быстро истощают почву, поэтому каждые 2-3 недели подкармливайте перец жидким минеральным удобрением.
4. Красный перец
Горький перец, или перец чили известен своим жгучим вкусом и пряным ароматом. Употребление плодов этого перца в пищу (в умеренных количествах) помогает при кишечных и желудочных расстройствах, пищевых отравлениях, ангине. Красный перец благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.
5. Горох
Благодаря способности виться, этот представитель семейства Бобовые прекрасно смотрится в подвесном горшке: его побеги оплетают кашпо, изящно свисая с краев. Можно посадить в один контейнер растения с зелеными и фиолетовыми стручками – получится пестрое сочетание под стать ампельным цветам, а летом будет приятно полакомиться сладким и полезным горошком, который, кстати, содержит массу ценных веществ.
6. Фасоль
Фасоль обыкновенная – одно из древнейших растений мира, культивируемое человеком с незапамятных времен. Проделав долгий путь из Южной Америки, в наших краях фасоль получила статус овощной культуры не сразу: до XVIII века ее выращивали как декоративное растение.
Если хотите украсить свой участок этим полезным и красивым растением, выберите горшок поглубже, обильно поливайте фасоль и проводите своевременную подкормку минеральными удобрениями (раз в 2-3 недели), чтобы обеспечить растение всем необходимым для нормального развития.
7. Огурцы
Для выращивания в подвесных горшках идеально подходят балконные сорта и корнишоны, поскольку плоды у них небольшие, а значит, свисающие ветви не будут ломаться под тяжестью огурцов. Выбирая сорт, учтите, что малый объем грунта требует от огуречника засухоустойчивости и мощной корневой системы. Наиболее компактными габаритами обладают гибриды Городской огурчик F1, Балконный F1, Колибри F1 и др.
8. Цукини
Кабачок цукини, цветущий крупными желтыми цветами, отлично смотрится в большом подвесном кашпо. Будьте готовы к обильному урожаю, поэтому отдайте предпочтение кашпо из прочных материалов и надежно закрепите его. Выберите солнечное место, регулярно поливайте кабачок – и вскоре сможете приготовить вкусные и полезные блюда из кабачков.
9. Листовой салат
Для того чтобы вырастить в подвесном контейнере салат, позаботьтесь о достаточном освещении, регулярном поливе и прореживании растения. Но не перестарайтесь с увлажнением – от лишней влаги корни салата могут начать гнить.
10. Редис
Выращивание редиса в подвесном кашпо – дело совсем не сложное. Пряный сочный овощ очень быстро растет, при этом для полноценного развития ему не нужен большой объем земли. Поэтому редис прекрасно подходит для выращивания в контейнере.
11. Морковь
Ранней весной или осенью попробуйте вырастить морковь в подвесном кашпо. Посейте в один контейнер семена моркови и салата или купите семена круглой быстрорастущей моркови. Не забудьте про регулярный полив и хорошую освещенность.
12. Тимьян
Тимьян, или чабрец ползучий, – ароматная пряность с горьковатым острым привкусом. Душистые листочки растения добавляют к мясным блюдам (особенно, к копченостям), грибам, сырам, рыбе. Тимьян хорош в салате, чае и при засолке овощей. Также чабрец известен своими лекарственными свойствами. Здорово вырастить кустики тимьяна на участке, при том, что и выглядит это растение интересно.
13. Розмарин
Розмарин лекарственный – классическая пряность со сладковатым камфорным запахом и не слишком острым вкусом. Это растение одинаково хорошо растет и на грядке, и в контейнере, а в подвесном кашпо будет выглядеть очень оригинально. О том, как использовать розмарин и другие пряности (а также цветы) для приготовления ароматных блюд, читайте в нашем материале.
14. Базилик
Базилик душистый – однолетник, весьма популярный в кулинарии многих стран мира как пряность. Его успешно выращивают дома и в открытом грунте. Если посадить в подвесное кашпо базилик разных сортов – с зелеными и фиолетовыми листьями, – получится ароматный декоративный «букет» для вашей дачи.
15. Тархун
Эстрагон (полынь эстрагонная), в народе более известный как тархун, – представитель семейства Астровые. Эту пряность можно заваривать как чай, использовать для засолки овощей и приготовления мясных блюд.
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