Идеальные растения для выращивания в подвесных кашпо

Наверняка вы знали, что в цветочных горшках можно выращивать разные съедобные растения. А как насчет того, чтобы посадить ягоды, зелень и овощи в подвесные кашпо, и тем самым не только устроить компактный мини-огород, но и украсить дачу?

Растения в подвесных кашпо – это красиво, вкусно и полезно. Но не каждая культура способна гармонично смотреться в таком горшке и при этом хорошо плодоносить. Разбираемся, какие растения лучше всего подходят для этой роли.







1. Земляника

2. Томаты

3. Болгарский перец

4. Красный перец

5. Горох

6. Фасоль

7. Огурцы

8. Цукини

9. Листовой салат

10. Редис

11. Морковь

12. Тимьян

13. Розмарин

14. Базилик

15. Тархун

Одно из наиболее популярных садовых растений, которые отлично себя чувствуют в подвесных кашпо, – земляника. Лучше всего для такого выращивания подходят сорта земляники ремонтантной, которые могут многократно цвести и плодоносить весь сезон. Также хороши сорта альпийской земляники.Ампельные томаты – прекрасный вариант для тех, у кого нет приусадебного участка. Сорта таких помидоров специально выведены для выращивания в подвесных контейнерах. По урожайности и размеру плодов ампельные помидоры все же уступают обычным, но вот вкусовые качества у них на высоте. А как оригинально и красиво выглядят ампельные томаты в кашпо в период цветения и плодоношения!Сладкий перец, любимый многими за сочный вкус, разнообразие форм и расцветок, также можно выращивать как ампельное растение.Яркие пятна плодов болгарского перца украсят участок не хуже цветочных растений. Среди многообразия сортов и гибридов отдайте предпочтение раннеспелым самоопыляемым.Плодоносящие культуры довольно быстро истощают почву, поэтому каждые 2-3 недели подкармливайте перец жидким минеральным удобрением.Горький перец, или перец чили известен своим жгучим вкусом и пряным ароматом. Употребление плодов этого перца в пищу (в умеренных количествах) помогает при кишечных и желудочных расстройствах, пищевых отравлениях, ангине. Красный перец благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.Благодаря способности виться, этот представитель семейства Бобовые прекрасно смотрится в подвесном горшке: его побеги оплетают кашпо, изящно свисая с краев. Можно посадить в один контейнер растения с зелеными и фиолетовыми стручками – получится пестрое сочетание под стать ампельным цветам, а летом будет приятно полакомиться сладким и полезным горошком, который, кстати, содержит массу ценных веществ.Фасоль обыкновенная – одно из древнейших растений мира, культивируемое человеком с незапамятных времен. Проделав долгий путь из Южной Америки, в наших краях фасоль получила статус овощной культуры не сразу: до XVIII века ее выращивали как декоративное растение.Если хотите украсить свой участок этим полезным и красивым растением, выберите горшок поглубже, обильно поливайте фасоль и проводите своевременную подкормку минеральными удобрениями (раз в 2-3 недели), чтобы обеспечить растение всем необходимым для нормального развития.Для выращивания в подвесных горшках идеально подходят балконные сорта и корнишоны, поскольку плоды у них небольшие, а значит, свисающие ветви не будут ломаться под тяжестью огурцов. Выбирая сорт, учтите, что малый объем грунта требует от огуречника засухоустойчивости и мощной корневой системы. Наиболее компактными габаритами обладают гибриды Городской огурчик F1, Балконный F1, Колибри F1 и др.Кабачок цукини, цветущий крупными желтыми цветами, отлично смотрится в большом подвесном кашпо. Будьте готовы к обильному урожаю, поэтому отдайте предпочтение кашпо из прочных материалов и надежно закрепите его. Выберите солнечное место, регулярно поливайте кабачок – и вскоре сможете приготовить вкусные и полезные блюда из кабачков.Для того чтобы вырастить в подвесном контейнере салат, позаботьтесь о достаточном освещении, регулярном поливе и прореживании растения. Но не перестарайтесь с увлажнением – от лишней влаги корни салата могут начать гнить.Выращивание редиса в подвесном кашпо – дело совсем не сложное. Пряный сочный овощ очень быстро растет, при этом для полноценного развития ему не нужен большой объем земли. Поэтому редис прекрасно подходит для выращивания в контейнере.Ранней весной или осенью попробуйте вырастить морковь в подвесном кашпо. Посейте в один контейнер семена моркови и салата или купите семена круглой быстрорастущей моркови. Не забудьте про регулярный полив и хорошую освещенность.Тимьян, или чабрец ползучий, – ароматная пряность с горьковатым острым привкусом. Душистые листочки растения добавляют к мясным блюдам (особенно, к копченостям), грибам, сырам, рыбе. Тимьян хорош в салате, чае и при засолке овощей. Также чабрец известен своими лекарственными свойствами. Здорово вырастить кустики тимьяна на участке, при том, что и выглядит это растение интересно.Розмарин лекарственный – классическая пряность со сладковатым камфорным запахом и не слишком острым вкусом. Это растение одинаково хорошо растет и на грядке, и в контейнере, а в подвесном кашпо будет выглядеть очень оригинально. О том, как использовать розмарин и другие пряности (а также цветы) для приготовления ароматных блюд, читайте в нашем материале.Базилик душистый – однолетник, весьма популярный в кулинарии многих стран мира как пряность. Его успешно выращивают дома и в открытом грунте. Если посадить в подвесное кашпо базилик разных сортов – с зелеными и фиолетовыми листьями, – получится ароматный декоративный «букет» для вашей дачи.Эстрагон (полынь эстрагонная), в народе более известный как тархун, – представитель семейства Астровые. Эту пряность можно заваривать как чай, использовать для засолки овощей и приготовления мясных блюд.