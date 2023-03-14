10 признаков того, что вы — лидер, даже если вы об этом не подозреваете!

Однако среди нас находится множество скрытых лидеров, влияющих на поведение других людей, порой даже не осознавая этого. Вполне может случиться, что вы один из них!







Десять признаков, по которым можно отличить прирождённого лидера.





Вы непредвзяты и всегда готовы выслушать чужое мнение

Вы всегда готовы дать дельный совет

Люди рассчитывают на вас

Вы хороший слушатель и люди доверяют вам свои секреты

Другие следуют вашему примеру

Вы добиваетесь совершенства

Вы имеете положительный настрой

Вы относитесь к людям с уважением

Вы искренне заботитесь о других

Вы уверены в себе и полны энтузиазма