10 признаков того, что вы — лидер, даже если вы об этом не подозреваете!

Однако среди нас находится множество скрытых лидеров, влияющих на поведение других людей, порой даже не осознавая этого. Вполне может случиться, что вы один из них!
Десять признаков, по которым можно отличить прирождённого лидера.
Вы непредвзяты и всегда готовы выслушать чужое мнение
Если люди тянутся к вам благодаря вашей открытости, вы лидер.
Вы всегда готовы дать дельный совет
Если люди часто спрашивают у вас совета, значит, ваша точка зрения имеет ценность в глазах окружающих. Если вы помогаете людям проложить путь, то вы лидер.
Люди рассчитывают на вас
Если люди полагаются на вас, значит, вы умеете держать слово. Если вы изо дня в день демонстрируете ответственность, то окружающие доверяют вам, и, следовательно, вы лидер.
Вы хороший слушатель и люди доверяют вам свои секреты
Умение слушать других людей, доверяющих вам свои тайны без опасения, что вы можете использовать услышанное против них — это признак сильного лидерства, не говоря уже о том, что это признак порядочного человека. Если вы понимаете, что слушать важнее, чем говорить, и если люди знают, что могут довериться вам, вы лидер.
Другие следуют вашему примеру
Наиболее сильная форма лидерства — не убеждение или принуждение, а личный пример. Люди могут отличить бездельника от того, кто работает, не покладая рук. Если этот человек вы, другие естественным образом следуют за вами — и вы лидер.
Вы добиваетесь совершенства
Ещё Аристотель сказал: «Мы являемся тем, что многократно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а привычка». Когда вы стремитесь добиться совершенства сами и призываете к этому окружающих, вы как бы говорите им, что предпочитаете действовать, нежели говорить и обещать. Если вы не ищете отговорок, а поддерживаете высокий стандарт качества, вы лидер.
Вы имеете положительный настрой
Позитивные, оптимистичные люди делают окружающих счастливее. Позитивный взгляд на мир не значит, что вы закрываете глаза на проблемы, но позволяет вам находить что-то хорошее почти в любой ситуации и знать, что в конце концов всё наладится. Если вам присуще вдохновение, сеющее оптимизм и мотивирующее других людей, значит, вы лидер.
Вы относитесь к людям с уважением
Знание может дать вам силу, интеллект может дать вам преимущество, но относясь к другим с уважением, вы всегда получаете уважение в ответ. Если вы ищете в каждом хорошую сторону и уважаете их такими, какие они есть, люди высоко ценят вас и вы лидер.
Вы искренне заботитесь о других
Если вы делитесь с окружающими знаниями, давая им возможность достичь успеха; если вы заботитесь об их благополучии и делаете всё возможное, чтобы помочь им достичь своих собственных вершин, вы лидер.
Вы уверены в себе и полны энтузиазма
Большинство людей оглядываются друг на друга, чтобы понять, как себя вести. Быть уверенным — это значит двигаться к своей цели и не позволять препятствиям встать на вашем пути. Если вы упорно работаете в нужном направлении и предвидите результат, вы лидер.
Вы считали себя обычным человеком? Переоцените себя в свете вышесказанного. Возможно, вы всегда были лидером, не осознавая этого!
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