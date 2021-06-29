Как Гитлеру не удалось создать величайший музей в мире: Сокровища в соляных шахтах

Выступление Гитлера в Вене перед восторженной толпой 15 марта 1938 на Wiener Heldenplatz

Адольф Гитлер знакомится с макетом будущего музея в Линце

Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк, Гентский алтарь. 1432 г.

Подземная капелла Святой Барбары в шахте Альтаусзее

«Астроном» Яна Вермеера и «Мадонна Брюгге» работы Микеланджело Буонарроти – шедевры, хранившиеся с 1943 по 1945 год в соляных шахтах Альтаусзее.

Коллекция предметов искусства в шахтах Альтаусзее, 1945 год

Групповое фото после вывоза бомб, упакованных в деревянные ящики, с соляного рудника Альтаусзее, май 1945 г.

Гентский алтарь во время спасения из соляной шахты Альтаусзее, 1945 год

Мадонну Брюгге Микеланджело вывозят из соляных шахт Альтаусзее, 1945 год