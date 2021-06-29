Как Гитлеру не удалось создать величайший музей в мире: Сокровища в соляных шахтах

История Великой Отечественной войны состоит из множества отдельных эпизодов, каждый из которых может стать памятником человеческого героизма, великодушия, трусости или глупости. Рассказ о коллекции, собранной фашистами в соляных шахтах Альтаусзее, является, наверное, одной из самых ярких страниц в истории, так как, если бы не счастливый финал, человечество в апреле 1945 года могло бы лишиться значительной части своих культурных сокровищ.
Места детства всегда остаются для нас особенными. Великие тираны и диктаторы, судя по всему, не являются исключением. Адольф Гитлер, восторженно принятый в 1938 году большинством австрийцев, решил сделать городу Линц, дорогому ему с детства, дар необычайный по своей щедрости и размаху. Было запланировано строительство гигантского музея искусства. В его стенах диктатор хотел собрать все творения, достойные жить в веках.
Выступление Гитлера в Вене перед восторженной толпой 15 марта 1938 на Wiener Heldenplatz
Мечта настолько захватила Гитлера, что он даже собственноручно сделал первоначальные эскизы комплекса, который должен был включать в себя, кроме музейных корпусов, еще оперу и театр (диктатор, что ни говори, был все-таки художником и по-своему придавал искусству огромное значение). Называться будущий светоч мировой культуры должен был «Музеем фюрера». Для наполнения еще не построенных стен шедеврами начался массовый сбор картин и статуй.
Адольф Гитлер знакомится с макетом будущего музея в Линце
В основу собрания легли сокровища семьи Ротшильдов – владельцев богатейшего банкирского дома. Пока глава семейства сидел в гестапо, предметы искусства из их особняков вывозились грузовиками. Также началась массированная скупка полотен по всей Европе из частных коллекций. Правда, слово «купить» в этой акции было больше символическим – владельцев заставляли расставаться с их собственностью за смехотворно-низкую плату. Огромный приток экспонатов для будущего музей дала, конечно, война. Драгоценными трофеями стали, например, Гентский алтарь братьев ван Эйк и «Мадонна Брюгге» Микеланджело, привезенные из Бельгии.
Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк, Гентский алтарь. 1432 г.
Летом 1943 года, после поражения немецких войск на Курской дуге и начавшегося наступления Красной армии, встал вопрос о сохранности бесценной коллекции. Чуть позднее американские войска начали авианалеты на Австрию, и самым безопасным местом были признаны соляные шахты возле курортного городка Альтаусзее. Уникальный микроклимат этих природных пещер, расширенных людьми, был просто идеальным для хранения старинных раритетов. Кстати, разработка соли здесь велась еще с XII века. Внутри шахт до сих пор существует подземная капелла, в которой фрески, картины и статуи хранятся уже несколько веков и находятся в прекрасном состоянии.
Подземная капелла Святой Барбары в шахте Альтаусзее
Именно сюда начали грузовиками свозиться шедевры культуры, награбленные по всей Европе. Мадонна Микеланджело, картины Рубенса, Рембрандта, Тициана, Брейгеля, Дюрера и Вермеера – всего в соляных шахтах было собрано около 4,7 тысяч единиц уникальнейших экспонатов. Позднее сюда же решили спрятать художественные сокровища из австрийских церквей, монастырей и музеев, чтобы сохранить их от бомбежек, и под конец войны в шахтах хранились уже более 6,5 тысяч предметов искусства. Кроме картин там были многочисленные статуи, мебель, оружие, монеты и уникальные библиотеки. Общая стоимость этого невероятного собрания оценивалась в 1945 году в 3,5 миллиарда американских долларов. Существует версия о том, что именно здесь во время войны спрятали и Джоконду, местонахождение которой с 1942 по 1945 год до сих пор неизвестно, но некоторые противоречия в документах заставляют усомниться в этом.
«Астроном» Яна Вермеера и «Мадонна Брюгге» работы Микеланджело Буонарроти – шедевры, хранившиеся с 1943 по 1945 год в соляных шахтах Альтаусзее.
Однако, спасенные от бомб союзников, шедевры оказались под угрозой более страшной, так как они попали под удар человеческого безумия. 19 марта 1945 года Гитлер издает «Nerobefehl» - «Приказ Нерона». По аналогии с повелением древнего императора сжечь Рим, фюрер собирался уничтожить на территории Рейха практически все значимое: транспорт, индустрию, городские инфраструктуры, объекты культуры. Этот план, который сейчас называют «смертным приговором нации», касался, конечно, и коллекции в шахтах Альтаусзее. Уничтожить значимую часть культурного наследия человечества, собранную в Австрии, было поручено гауляйтеру Августу Айгруберу. Этот фанатик был лично повинен в смерти нескольких десятков тысяч заключенных концлагерей, и к подготовке взрыва он приступил без колебаний. В шахты доставили восемь ящиков с надписью «Осторожно, мрамор!», в действительности содержащих бомбы общим весом больше четырех тонн. Дополнительно в штольне разместили емкости с бензином. 17 апреля должен был произойти взрыв.
Сегодня историки спорят о том, действительно ли Гитлер через некоторое время изменил свой приказ. Судя по его завещанию, так и было, но в те недели безвластия, когда агонизировавшая система Рейха начала пожирать сама себя, приказ об отмене «Nerobefehl» вероятно, уже не дошел до исполнителя, или Айгрубер не захотел ему верить. Сейчас очень трудно восстановить последовательность событий, но ясно одно, взрыв был предотвращен и культурные сокровища, собранные в Альтаусзее практически не пострадали.
Коллекция предметов искусства в шахтах Альтаусзее, 1945 год
За несколько дней до взрыва ящики с мощными бомбами были из шахты вынесены, а вход в хранилище для безопасности запечатали пороховыми взрывами. В течение нескольких лет после войны продолжались споры о том, кого человечество должно благодарить за это. Линкольн Керстайн, американский искусствовед, одним из первых побывавший в шахтах после их захвата, писал затем: «Бесчисленное множество свидетелей рассказывали каждый свою историю, так что чем больше мы узнавали, тем меньше верили своим ушам». Керстайн, кстати, считал, что героизм проявили австрийские шахтеры. По его мнению, они случайно обнаружили айгруберовские ящики со взрывчаткой и под покровом ночи вынесли их из хранилища. Когда Айгрубер понял, что его предали, он «приказал расстрелять всех австрийцев, но было поздно: гору уже окружили американские войска. Это произошло 7 мая».
Групповое фото после вывоза бомб, упакованных в деревянные ящики, с соляного рудника Альтаусзее, май 1945 г.
Впрочем, к спасению культурного клада такой огромной стоимости после войны были рады «примазаться» многие: руководители австрийского сопротивления, местные чиновники и даже некоторые нацистские лидеры. Кстати, начальник Главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, судя по всему, действительно сыграл в этом деле положительную роль, хотя и за обещание горнорабочих укрыть его затем в Альпах. Есть данные о том, что между ним и Айгрубером произошел телефонный разговор, во время которого Кальтенбруннер кричал в трубку: «- Тупой Август, ты что, не понимаешь, что война проиграна?»
12 мая в Альтаусзее вошли американские войска и 17 мая первые экспонаты были вынесены на поверхность. Начался длительный процесс их возврата владельцам. Любопытно, что во время спасения культурных сокровищ в шахтах затерялась одна из створок Гентского алтаря ван Эйков. Ее нашли много лет спустя. Оказалось, что расписную доску шахтеры приспособили в качестве столешницы. Слава богу, изображением вниз, так что многочисленные следы кухонного ножа остались только на задней стороне шедевра.
Гентский алтарь во время спасения из соляной шахты Альтаусзее, 1945 год
Мадонну Брюгге Микеланджело вывозят из соляных шахт Альтаусзее, 1945 год
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