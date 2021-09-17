Путешествия во времени — одно из наиболее интересных направлений в современном кинематографе. Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее почти всегда отличаются интересными и непредсказуемыми поворотами сюжета. В нашей сегодняшней подборке — 12 отличных фильмов, позволяющие с головой окунуться в сложности и загадки пространственно-временного континуума.











1. Патруль времени (1994).







2. Люди в черном 3 (2012).







3. Исходный код (2011).







4. Донни Дарко (2001).







5. Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014).







6. Прибытие (2016).







7. Петля времени (2012).







8. Интерстеллар (2014).







9. Грань будущего (2014).







10. 12 Обезьян (1995).







11. Терминатор, Терминатор 2: Судный день (1984,1991).







12. Назад в будущее (трилогия 1985-1990).



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