Гиганты древности, которые наводили ужас

В детстве всех нас восхищали динозавры. Но много ли мы знаем о них на самом деле? Виды динозавров, некогда бродивших по нашей планете, очень разнообразны. Некоторые из них были размером с современную курицу, а другие так велики, что трудно себе представить.



Смок

Мозазавр

Эласмозавр

Кронозавр

Шастазавр

Саркозух

Кетцалькоатль

Риохазавр

Дейнохейрус

Гигантораптор

Магнапаулия

Титаноцератопс

Ютараптор

Тираннозавр

Спинозавр

Амфицелий

Брухаткайозаврм

Футалогнкозавр

Аргентинозавр