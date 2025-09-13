Как восстановить и заточить ножи мясорубки

Стало тяжело крутить ручку этого инструмента? Увеличилась продолжительность работы? Снизилось качество готового фарша? После разборки между ножами видны застрявшие волокна мяса? Все это – признаки затупившихся ножей. Чтобы вернуть им прежнюю остроту, не обязательно иметь специальные устройства, потратить много времени и быть опытным заточником.

Процесс заточки ножей

Помимо уже упомянутых ножей, требующих заточки, нам необходимо приготовить следующие материалы и средства:столовый уксус и небольшую емкость;несколько зубочисток;тканевые салфетки или вафельное полотенце;наждачную бумагу зернистостью 180, 240, 500, 1000 и 1500;ламинированный остаток ДСП;строительный скотч и т. д.Обычно ножи мясорубки, которой постоянно пользуются, не требуют специальной чистки. Поэтому перед заточкой, их достаточно промыть в моющем растворе, ополоснуть чистой водой, обтереть полотенцем и высушить.Но если, по каким-то причинам, ножи покрылись ржавчиной, то ее нужно удалить. Для этого укладываем ножи в небольшую емкость и заливаем на ночь девятипроцентным уксусом.Чтобы процесс протекал интенсивней, сетку можно потереть после того, как она пролежит в уксусе несколько часов, а заливку заменить на новую. Для удаления ржавчины из отверстий прочищаем их зубочистками.После ночи в уксусе, сетка покрывается черным налетом, который удаляем салфетками или вафельным полотенцем. Каждое отверстие прочищаем наждачной бумагой, свернутой в трубочку. Для ускорения процесса можно воспользоваться дрелью, зажав в патроне наждачную бумагу, намотанную на гвоздь без шляпки.Приступаем к выравниванию плоскости сетки. Для этого на ламинированный кусок ДСП наклеиваем поперечно строительный скотч, затем удаляем его и укладываем на ДСП наждачную бумагу так, чтобы один ее край пришелся на то место, где был приклеен скотч. За счет следов клеящего вещества, оставшегося от скотча, бумага не будет скользить по ДСП.Заточку начинаем с наждачки зернистостью 180, затем последовательно переходим на 240, 500, 1000 и 1500, что даст почти зеркальный блеск. Шлифуем сетку круговыми движениями, прижимая ее рукой к бумаге. Такую же процедуру повторяем и с лепестковым ножом.При правильной заточке ножей они даже без прижима скользят друг по другу очень плотно. Поэтому при установке в мясорубку, нет необходимости затягивать их слишком туго.После заточки ножей некоторые мастера советуют пропустить через мясорубку кусок сала, чтобы смазать режущие кромки и удалить с них пыль и грязь.