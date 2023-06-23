Мегаполис, которому 2000 лет: Как древним зодчим удалось построить небоскрёбы

Мегаполис, появившийся здесь много веков назад.
Его называют и малоизвестным чудом света, и восточным Чикаго, и Манхэттеном в пустыне, но чаще всего – просто древним городом небоскрёбов. Это удивительно, но столь невероятный «мегаполис» появился в беднейшей провинции Йемена много веков назад. Узкие высокие дома смотрятся просто невероятно на фоне лаконичного пустынного пейзажа. Эта психоделическая картина просто завораживает. Но еще больше поражает тот факт, что строили «небоскрёбы» много веков назад.
Здания смотрятся восхитительно./Фото:etotam.com
Дома здесь – в основном пяти-семиэтажные, однако есть и одиннадцатиэтажки. По современным меркам это не очень высоко, однако на фоне безжизненной пустыни узкие конусообразные здания кажутся самыми настоящими небоскребами. Да и выглядят они совсем не так, как обычно строят на востоке. Такое ощущение, что с неба спустились инопланетяне и возвели здесь этот фантастический город. Впрочем, на самом деле никакой мистики тут нет, а история у Шибама весьма прозаическая.
Древний город Шибам./Фото:tourweek.ru
Как появились «небоскрёбы»
Сейчас жители провинции Хадрамут, в которой «запрятан» один из самых древних в мире городов с небоскребами, – люди небогатые, Но в период своего расцвета, в далеких V-VII веках, Шибам был весьма зажиточным и процветающим городом, которым правил богатейший султан.
Главные ворота города. /Фото:tripsoul.ru
Появление столь интересной вертикальной архитектуры связано с тем, что на протяжении существования города на него регулярно нападали чужаки, и жителям нужно было непрерывно обороняться. Именно поэтому дома здесь чем-то похожи на неприступные башни с окошками-бойницами, и город выглядел бы очень уныло, если бы ни оригинальная форма зданий (они сужаются кверху) и обильная резьба на окнах, дверях, засовах и дверных проемах.
Детали очень интересны. /Фото:tourweek.ru
Удивительные окна. /Фото:etotam.com
Появился Шибам примерно две тысячи лет назад. Сначала число жителей здесь было не столь велико, и этажей у зданий тоже было меньше. Однако постепенно население города стало расти, к XVII столетию число жителей стало катастрофически большим, но селиться вне пределов городской стены, конечно, никто не хотел. Поэтому постепенно здания просто стали делать более высокими.
Современный Шибам./Фото:tripsoul.ru
Древний мегаполис, затерянный в пустыне. /Фото:islamosfera.ru
В сухом климате они стоят веками
Дома здесь имеют каменный фундамент, но сами по себе выполнены из глины, смешанной с соломой. Такие стены получаются очень крепкими, а сужение зданий от основания к верхней части делает их еще и очень устойчивыми. Увы, повторить такие постройки современные архитекторы не могут – утерян «рецепт».
Жители могут обслуживать эти дома, но построить такой же нереально. /Фото:pinterest.ru
Срок эксплуатации подобных зданий был не очень велик в сравнении с другими древними постройками мира. В результате дождей (которые здесь, впрочем, бывают нечасто) стены домов с годами разрушаются. А сильнейший и продолжительный ливень может вообще размыть эти дома в считанные дни. В любом случае большинству зданий этого города менее 200 лет. Но сохранились и более ранние постройки: из тех, что мы видим сейчас, самым старым пять веков.
В городе есть дома, которым пять столетий. /Фото:tourweek.ru
Город, где застыло время
Хадрамут считается самой отсталой провинцией Йемена, и наличие многоэтажных домов не делает жителей Шибама богаче и современнее. По городу бродят стада коз, а ребятишки бегают босиком.
Повседневная жизнь города. /Фото:redd.it
Кстати, расстояние между домами маленькое не только из-за дефицита площади. Близкое расположение зданий друг к другу позволяло жителям города-крепости при нашествии врагов перебираться из одного дома в другой.
Здания строили очень близко друг к другу./Фото:tourweek.ru
В современном Шибаме несколько тысяч жителей, и из 429 домов города лишь около сорока пустуют – остальные заселены людьми. Правда, если раньше один дом могла занимать целая семья, то теперь в городе, как правило, у каждого семейства – свой этаж. Ну а в старые времена у каждого этажа было свое назначение: первый – для хранения продовольственных запасов и корма, второй – для содержания домашнего скота, а остальные – жилые (отельный этаж для гостей, для хозяев, для молодоженов, для детей и так далее).
У каждого этажа было своё предназначение. /Фото:civalleroyplaza.blogspot.com
Йеменский «мегаполис» включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, так что в этом плане полунищим жителям повезло: разрушающийся дом можно привести в порядок за счет средств международных организаций.
Некоторые дома отлично отреставрированы. /Фото:tourweek.ru
Текст: Анна Белова
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