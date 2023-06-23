Мегаполис, которому 2000 лет: Как древним зодчим удалось построить небоскрёбы

Мегаполис , появившийся здесь много веков назад.

Здания смотрятся восхитительно./Фото:etotam.com

Древний город Шибам./Фото:tourweek.ru

Как появились «небоскрёбы»

Главные ворота города. /Фото:tripsoul.ru

Детали очень интересны. /Фото:tourweek.ru

Удивительные окна. /Фото:etotam.com

Современный Шибам./Фото:tripsoul.ru

Древний мегаполис, затерянный в пустыне. /Фото:islamosfera.ru

В сухом климате они стоят веками

Жители могут обслуживать эти дома, но построить такой же нереально. /Фото:pinterest.ru

В городе есть дома, которым пять столетий. /Фото:tourweek.ru

Город, где застыло время

Повседневная жизнь города. /Фото:redd.it

Здания строили очень близко друг к другу./Фото:tourweek.ru

У каждого этажа было своё предназначение. /Фото:civalleroyplaza.blogspot.com

Некоторые дома отлично отреставрированы. /Фото:tourweek.ru