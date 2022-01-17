С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шендо
    баночку из под анализов не выбрасывайте - из неё можно пиво пить.Не выбрасывайте б...
  • Татьяна Медведева (Вернигора)
    речь идет о скорлупе, которую мы выбрасываем, а не о яйцахЧто произойдёт, е...
  • Литов Олег
    Дорого: 180 кустовых, одни только яйца потребуют 1440 р. (8 р. яйцо). Химия с умом дешевле. Даже с покупным перегноем.Что произойдёт, е...

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

На сегодняшний день винтовые закаточные крышки твист-офф, пожалуй, лидируют по популярности. Но и цена у них повыше, чем у обычных жестяных. Поэтому неудивительно, что многие хозяйки хотели бы превратить одноразовые крышки в многоразовые.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Проблема в том, что в процессе использования лаковое покрытие на внутренней стороне зачастую повреждается. Это приводит к появлению ржавчины (особенно когда банки хранятся в погребе).

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые



Использовать такие крышки повторно нежелательно. Мы знаем лайфхак, позволяющий это сделать без ущерба для твоих закруток еще как минимум раз.

ОДНОРАЗОВЫЕ КРЫШКИ

Помести крышки и банки в миску, залей водой и поставь на огонь стерилизоваться.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые



Тебе понадобится хорошая пергаментная бумага, которая не пропускает влагу и жиры. Лучше, если это будет прочная бумага с силиконовой пропиткой.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые



Заранее вырежь из пергамента круги, диаметр которых на 3–4 сантиметра больше горлышка банки (могут подойти также пищевая пленка и фольга).

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые



Заполни банки подготовленной консервацией. Возьми пинцетом один из бумажных кругов и опусти его на секунду в кипяток.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые



Теперь накрой им заполненную банку и плотно закрути сверху стерилизованной крышкой.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые



Пекарская бумага создаст преграду на пути соприкосновения продуктов и вторично используемой крышки.



Как превратить одноразовые крышки в многоразовые


Если твои заготовки прекрасно переживут зиму, а новых изъянов на крышках не появится, то их можно будет использовать и в третий раз. Главное — открывать аккуратно, не поддевая ножом.
Чтобы убедиться в качестве крышек, можно провести несложный тест. Переверни закрытую банку вверх дном и подержи так 10–15 минут. Если после этого на ободке не появится ни капли жидкости, значит консервация закрыта качественно и будет храниться долго.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх