Последние арии: исчезающее племя, которое борется за этническую чистоту

Народ дрокпа - последние чистокровные арии
Малочисленное племя дрокпа известно в мире как одна из самых закрытых и самобытных общин, не признающих влияние извне. Несмотря на то, что дрокпа осталось не более двух тысяч человек, представители этого народа категорически не желают ассимилироваться с другими этносами, они оберегают собственные традиции и культуру.
Дрокпа на лоне природы
Название «дрокпа» на местном наречии буквально означает «кочевники». Это древнее индоарийское племя живет на границе Индии и Пакистана. Членам общины строго запрещены любые контакты с чужеземцами, союзы образовываются только внутри сообщества, как правило, это многодетные семьи.
Головные уборы дрокпа богато украшены камнями, серебром и живыми цветами
Оригинальные головные уборы дрокпа
У дрокпа специфическая внешность, которая отличает их от других народностей, населяющих регион: у них выразительные черты лица (характерный широкий разрез глаз и достаточно большой нос), и они высокого роста.
Народ дрокпа - последние чистокровные арии
Народ дрокпа - последние чистокровные арии
Дрокпа в большинстве своем буддисты, старейшины до сих пор проводят некоторые древние анимистические ритуалы. Среди животных особенно почитают коз: аборигены употребляют в пищу продукты из козьего молока, носят накидки из козьей шкуры, совершают жертвоприношения.
Народ дрокпа - последние чистокровные арии
Отличительной чертой дрокпа является приверженность к пышным нарядам и головным уборам. Последние изготовляются из кожи, богато декорируются полудрагоценными камнями, серебряными пластинами и живыми цветами.
Народ дрокпа - последние чистокровные арии
Женщины народности дрокпа
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