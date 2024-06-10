С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В Голландии по той же причине живут на баржах , био туалет - как раз там придумали..Семья из 4 челове...
  • Maxim
    Pullover - лучше всего, гантели..Как быстро накача...
  • Константин Яшков
    Когда ходили по большому, то просто держались за загнутые носки, что б не упасть на спину😂Зачем на Востоке ...

Последние арии: исчезающее племя, которое борется за этническую чистоту


Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Малочисленное племя дрокпа известно в мире как одна из самых закрытых и самобытных общин, не признающих влияние извне. Несмотря на то, что дрокпа осталось не более двух тысяч человек, представители этого народа категорически не желают ассимилироваться с другими этносами, они оберегают собственные традиции и культуру.


Дрокпа на лоне природы

Дрокпа на лоне природы

Название «дрокпа» на местном наречии буквально означает «кочевники». Это древнее индоарийское племя живет на границе Индии и Пакистана. Членам общины строго запрещены любые контакты с чужеземцами, союзы образовываются только внутри сообщества, как правило, это многодетные семьи.
Головные уборы дрокпа богато украшены камнями, серебром и живыми цветами

Головные уборы дрокпа богато украшены камнями, серебром и живыми цветами

 
Оригинальные головные уборы дрокпа

Оригинальные головные уборы дрокпа

У дрокпа специфическая внешность, которая отличает их от других народностей, населяющих регион: у них выразительные черты лица (характерный широкий разрез глаз и достаточно большой нос), и они высокого роста.
Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Народ дрокпа - последние чистокровные арии

 
Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Дрокпа в большинстве своем буддисты, старейшины до сих пор проводят некоторые древние анимистические ритуалы. Среди животных особенно почитают коз: аборигены употребляют в пищу продукты из козьего молока, носят накидки из козьей шкуры, совершают жертвоприношения.
Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Отличительной чертой дрокпа является приверженность к пышным нарядам и головным уборам. Последние изготовляются из кожи, богато декорируются полудрагоценными камнями, серебряными пластинами и живыми цветами.
По тому, как украшен головной убор, можно судить о благосостоянии человека, его статусе в общине. Роскошные «шляпы» носят как мужчины, так и женщины.
Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Народ дрокпа - последние чистокровные арии

Женщины народности дрокпа

Женщины народности дрокпа

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх