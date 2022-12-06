Заброшенный парк развлечений в Японии так похож на «Мир Дикого Запада», что становится не по себе

Если вы провели большую часть времени перед Новым годом за просмотром популярного сериала HBO «Мир Дикого Запада» (Westworld), эти странные и немного зловещие снимки заставят вас мысленно вернуться к атмосфере сериала. Нет, на них не тот тематический парк развлечений, что и на экране. Это место, которое существует в реальности. Речь идет о старом заброшенном тематическом парке всего в нескольких часах езды к северу от Токио, куда отправился фотограф Ли Чэпмен и заснял то, что там осталось.



Парк развлечений открылся в 1970-х и поначалу носил скромное название Kinugawa Family Ranch («Семейное ранчо Кинугава»), но со временем был переименован в Western Village («Западная деревня»). Ничего не напоминает?











Когда парк открылся, посетители могли брать уроки лассо, кататься на лошадях и рыбачить в пруду. В последующие годы в парке стали проводиться впечатляющие шоу в стиле Диснейленда, где стрелки простреливали яблоки на головах у гостей. Об этом писал токийский писатель и любитель фотографировать развалины Майкл Джон Грист в своем блоге.







Сейчас безжизненные фигуры пластмассовых кукол с роботизированными внутренностями замерли в своих исходных позициях — либо за барной стойкой в салуне, в окружении полупустых бутылок с алкоголем, либо за конторкой в банке.







Парк представляет собой наводящее ужас отражение тематического парка «Мир Дикого Запада» в ранние годы. В сериале компании HBO создатели парка Форд и Арнольд разработали андроидов раннего поколения, которые принимают гостей и способны выполнять примитивные функции роботов. По мере развития парка совершенствовались и роботы.







К сожалению, тематический парк в стиле «Мира Дикого Запада» недалеко от Токио был вынужден закрыться в 2006 году. Сейчас он выглядит как странное, совершенно неожиданное зрелище в относительно скудно заселенном районе в нескольких часах езды к северу от Токио, как пишет Чэпман.







То, в каком состоянии парк находится сейчас, напоминает предположительное состояние «Мира Дикого Запада», если бы отдел программирования из сериала решил бросить андроидов, населяющих парк, на произвол судьбы. Может, тут и не встретишь Долорес или Человека в черном, но персонажи, населяющие этот японский парк, наверняка заденут нужные струны в поклонниках сериала.



























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