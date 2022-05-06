5 типов «токсичных» людей, с которыми нужно срочно прекратить общаться

5 типов «токсичных» людей, с которыми нужно прекратить общаться
Нравится это или нет, но окружающие люди всегда влияют на жизнь каждого человека. Поэтому стоит выбирать своих друзей и коллег с умом, чтобы способствовать позитивным и здоровым отношениям. На самом деле у любого человека есть только ограниченное время, чтобы жить полноценной жизнью. Поэтому стоит задуматься, не стоит ли избегать людей, которые будут тратить впустую столь быстротечную жизнь.
1. Манипулятор
Осторожно: человек-манипулятор!
У манипуляторов есть своя собственная цель, и они будут использовать окружающих их людей для ее достижения. Они никогда не заботятся о мыслях и чувствах других людей. Кажется, что чем больше времени проводить с ними, тем меньше у человека будет власти над его собственной судьбой. И чем дольше быть с манипулятором, тем больше человек будет делать именно то, что хочет манипулятор, а не он сам. Подобные «друзья» только притворяются хорошими, и будут делать все, чтобы достичь своей цели.
2. Сплетник
Осторожно: человек-сплетник!
Сплетники являются коварным «винтиком» в любой организации. Они завлекают человека «в ловушку», делясь с ним «секретной» информацией. Порой кажется, что это все, что они делают: собирают и распространяют сплетни о других людях. Сплетни о других явно не повышает ценность жизни. Более того: когда люди на работе постоянно видят сплетника в обществе определенного человека, то они подсознательно считают, что эти двое взаимосвязаны. Это явно не поспособствует хорошей репутации.
3. Судья
Осторожно: человек-судья!
Очень много культур построены вокруг понятия стыда, и «судья» в полной мере использует дискомфорт от чувства стыда других людей, чтобы «украсть их энергию». Независимо от того, что человек говорит, думает или делает, у судьи всегда будет какая-то причина для критики этого человека. Судья никогда не пытается «расставить все на свои места» и объяснить, что именно делается не так. Его единственная забота - это только критиковать все, что человек делает или не делает. Чем больше времени проводить с ними, тем больше любой будет пребывать в депрессии, а также это приведет к постоянному снижению самооценки.
4. Преувеличивающий
Осторожно: человек преувеличивающий!
Люди, которые склонны к преувеличению, не знают, как сохранить небольшую проблему действительно небольшой. Они всегда раздувают из мухи слона и давят на психику. Именно от них часто можно услышать такие фразы, как «Ты никогда не делаешь...» или «Ты всегда был...» Они не тратят время, чтобы рассмотреть те шаги, которые человек предпринял, чтобы исправить проблему или исправить свою ошибку. Любая ошибка будет «раздута» до вселенских масштабов.
5. «Фонтан эмоции»
Осторожно: человек-«фонтан эмоций»!
Разговоры о чувствах необходимы в отношениях, но иногда люди заходят слишком далеко. «Выражающие эмоции» любят говорить о чувствах, но они никогда не делают этого конструктивно. Это те люди, которые неоднократно говорят всем о своих чувствах, но они никогда не предпринимают никаких действий для улучшения плохих ситуаций. Довольно легко попасть в эту ловушку разговоров. Те, кто пообщается с эмоциональным выразителем, рано или поздно станет таким же, как и он. Подобные люди могут настолько увлечься обсуждением своих чувств, что они потеряют способность решать свои проблемы. Это явно не продуктивный или здоровый способ жизни.
Когда человек позволяет этим «токсичным» людям существовать в своей жизни, он настраивает себя на унылое, беспричинное, эмоционально истощающее чувство. И стоит спросить себя: если такие люди оказывают негативное влияние, то стоит ли тратить на них время.
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