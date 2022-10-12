7 самых известных достопримечательностей, которые на первых порах общество приняло в штыки

1. Эйфелева башня (Франция)

Один из самых неожиданных примером неприятия объекта местными. /Фото: tripzaza.com

2. Саграда Фамилия (Испания)

Один из шедевров Гауди, которого чуть не лишились. /Фото: planetofhotels.com

3. Сиднейский оперный театр (Австралия)

Австралийцы тоже были недовольны своей знаменитой оперой. /Фото: wikipedia.org

4. Особняк Арсения Морозова (Россия)

Особняк, над которым смеялась вся Россия. /Фото: livejournal.com

5. Парижская опера (Франция)

Здание оперы, которое вначале не поняли и не приняли. /Фото: turvopros.com

6. Королевский павильон в Брайтоне (Англия)

Индийские веяния в архитектуре англичане приняли не сразу. /Фото: goodfon.ru

7. Миланский собор (Италия)

Итальянская достопримечательность, которая вначале не понравилась. /Фото: planetofhotels.com