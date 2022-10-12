7 самых известных достопримечательностей, которые на первых порах общество приняло в штыки

Сегодня в самых разных уголках планеты можно найти архитектурные памятники, которые давно носят почётное звание мировой туристической достопримечательности. Однако далеко не всегда отношение к ним общества бывало одинаковым. В истории можно найти массу примеров, когда сегодняшние шедевры архитектуры вначале местные попросту ненавидели и даже делали всё, чтобы эти объекты перестали существовать. Вашему вниманию «семёрка» самых известных мировых достопримечательностей, которые на первых порах общество приняло в штыки.
1. Эйфелева башня (Франция)
Один из самых неожиданных примером неприятия объекта местными. /Фото: tripzaza.com
Кто бы мог подумать, что самый известный символ Франции, имеющий статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, первоначально была воспринята парижанами, как минимум, недовольно. Оказывается, в 1889 году, когда башня была достроена, местные жители посчитали её насмешкой над классической архитектурой французской столицы, и даже выдвигали требования демонтировать объект.
Так, например, одна из парижских газет даже опубликовала гневную петицию, подписанную тремя сотнями деятелей культуры, такими как Александр Дюма (сын), Ги де Мопассан, Эмиль Золя, Адольф Вильям Бугро, Жан Леон Жером. Однако ни петицию, ни возмущение остальных жителей не заставило власти Эйфелеву башню убрать: тогда было достигнуто соглашение, что её уберут через несколько лет, однако за это время парижане к ней привыкли, и она им даже приглянулась.
2. Саграда Фамилия (Испания)
Один из шедевров Гауди, которого чуть не лишились. /Фото: planetofhotels.com
Это сегодня архитектурные проекты испанского архитектора Антонио Гауди сегодня носят статус шедевров мирового искусства. Однако далеко не всегда к его детищам относились так лояльно. Ярким примером острого неприятия объектов авторства Гауди является грандиозный испанский собой Саграда Фамилия, который начали строить ещё в 1882 году, да всё никак не закончат: по данным редакции Novate.ru, строительство планируется завершить примерно в 2026 году.
Причина такой медлительности в том, что огромное количество жителей Барселоны очень критично отнеслись к архитектору и его проекту, так как до этого он никогда не занимался возведением храмов. А когда силуэт будущего сакрального сооружения стал вырисовываться на горизонте города, общество только укрепилось в своём недоверии. В числе недовольных оказался даже знаменитых художник Пабло Пикассо. Однако строительство не остановили, и оно продолжается исключительно за счёт добровольных пожертвований - официально финансировать проект так никто и не стал.
3. Сиднейский оперный театр (Австралия)
Австралийцы тоже были недовольны своей знаменитой оперой. /Фото: wikipedia.org
Долгое время Австралия вообще не могла похвастаться какой-либо значительной достопримечательностью, кроме разве что кенгуру. А вот когда появился расположенный в гавани, на мысе Беннелонг-Пойнт, Сиднейский оперный театр, получивший статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, о нём узнали на всей планете. Вот только местные жители довольно критично относились к проекту, который оказался в реальности намного сложнее в реализации, чем это выглядело на бумаге.
Поэтому вместо запланированных семи лет его строили вдвое дольше, а стоимость объекта выросла почти в 15 раз. Такое долгое ожидание привело к тому, что австралийцы уже просто возненавидели проекта, и даже называли его «чем-то, что вылезло на берег и сдохло». Однако со временем к впечатляющему зданию привыкли и примирились, а всемирное наследие пополнилось необычным объектом из Австралии.
4. Особняк Арсения Морозова (Россия)
Особняк, над которым смеялась вся Россия. /Фото: livejournal.com
История этого впечатляющего особняка, который украшает улицу Воздвиженку довольно необычна. Идея создать именно такой дома принадлежит наследнику рода Морозовых Арсению во время его путешествия по Европе, после того как в Испании ему на глаза попался знаменитый Дом с ракушками, а в Португалии - дворец Пена. Вернувшись в Москву, он получил от матери в подарок классический особняк на Воздвиженке, однако он ему явно не понравился.
Поэтому Морозов его снёс, чтобы в 1895 году заказать своему приятелю, архитектору Виктору Мазырину возведение на этом месте «испанского подворья». Однако ещё во время строительства над видом необычного особняка смеялись местные жители, которым неомавританский стиль явно не пришёлся по душе. И только уже с приходом большевиков, которым необычное здание понравилось, к нему перестали относиться столь критично, а сегодня оно является одной из туристических достопримечательностей столицы.
5. Парижская опера (Франция)
Здание оперы, которое вначале не поняли и не приняли. /Фото: turvopros.com
Сегодня парижане обожают свою «Гранд-оперу», тем более что она является местом мечты для теноров, танцоров и музыкантом. Но так было далеко не всегда. В первые годы после открытия парижане с насмешкой относились к детищу малоизвестного на тот момент архитектора Шарля Гарнье. Историки считают причиной такого отношения в том, что опера была возведена в эклектическом стиле боз-ар, который тогда только начал приобретать популярность и был просто не понят местными.
Среди известных людей, которые были противниками нового здания для парижской оперы, был, например, знаменитый композитор Клод Дебюсси6 по информации редакции Novate.ru, однажды он заявил, что это сооружение снаружи напоминает вокзал, а внутри похоже не турецкие бани. Однако боз-ар завоевал популярность во Франции, скепсис местного населения прошёл, а парижская «Гранд-опера» сегодня является одним из классических сооружений, носящих звание мировой достопримечательности.
6. Королевский павильон в Брайтоне (Англия)
Индийские веяния в архитектуре англичане приняли не сразу. /Фото: goodfon.ru
Королевская семья Великобритании владеет немалым количеством резиденций на территории Туманного Альбиона. Однако, пожалуй, самым необычным по праву считается Королевский павильон в Брайтоне, также известный как Брайтонский павильон. А всё потому, что он был построен в индо-сарацинском стиле двести с лишним лет назад. Инициатором возведения стал будущий монарх Георг IV, который планировал там проводить время со своей фавориткой Марией Фитцхерберт, заодно поправляя здоровье на морском побережье.
Вот только если индо-сарацинский стиль был очень популярен в то время в британских колониях в Индии, то вот жители метрополии, которая всегда отличалась консерватизмом и даже чопорностью, долгое время не смогли принять столь странное на их вкус сооружение. А когда всего спустя через десятилетие после окончания строительства резиденция стала попросту разваливаться, её просто возненавидели. Не понимали её и некоторые представители королевской семьи: так, в 1850 году королева Виктория продала дворец властям Брайтона, которые его сохранили, и не напрасно: сегодня он стал популярной достопримечательностью, а также востребованным местом съёмок в кинематографе.
7. Миланский собор (Италия)
Итальянская достопримечательность, которая вначале не понравилась. /Фото: planetofhotels.com
Кафедральный собор Милана поражает своими масштабами даже в плане размера: он занимает немалую территорию, а в высоту и вовсе достигает 157 метров. Вот только к его внешнему виду нередко возникали вопросы, а всё потому, что достроить его не могли почти шесть столетий, с 1386-го по 1965 год, и каждый последующий архитектор возводил его в соответствии с популярными в его время стилями - от поздней готики до модерна.
Поэтому вид собора понимали и принимали не все. Причём критические высказывания о нём появились ещё за столетие до окончания строительства. Многие считали, что он вобрал в себя лишь худшее от всех использованных стилей, а некоторые говорили, что пусть он выглядит странно, зато приметный и запомнится раз и навсегда. Впрочем, критика эта закончилась с окончанием возведения: сегодня кафедральный собор Милана является одной из главных достопримечательностей Италии, а его архитектурные странности нередко называют «самобытными».
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