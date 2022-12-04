Почему щиты викингов в действительности были непрочными и легко ломались

1. Что представляет собой щит викингов?

Выглядит мило. |Фото: goodfon.ru.

Устройство не сложное. |Фото: livemaster.ru.

Такие щиты достаточно хрупкие. |Фото: Pinterest.

2. Почему щит викингов такой «плохенький»?

Такой щит мог сделать и сам викинг. |Фото: urlaubsguru.de.

Кулачный щит должен быть легким. |Фото: fiord.org.

А еще такой щит занимает мало места. ¦Фото: Pinterest.