На чем ездят арабские шейхи

Арабские шейхи определенно очень любят хорошие автомобили, а потому, всегда и с большой охотой тратят на них огромные деньги. Вот и в этом обзоре речь пойдет о нескольких действительно уникальных и сказочно дорогих машинах, которые принадлежат тем самым шейхам.









1. Nissan Patrol GTR

2. Giant Spider

3. Buchmann W100 600

4. Lotec С1000

5. McLaren X-1