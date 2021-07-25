На чем ездят арабские шейхи

Арабские шейхи определенно очень любят хорошие автомобили, а потому, всегда и с большой охотой тратят на них огромные деньги. Вот и в этом обзоре речь пойдет о нескольких действительно уникальных и сказочно дорогих машинах, которые принадлежат тем самым шейхам.
1. Nissan Patrol GTR
Несмотря на то, что этот Nissan Patrol GTR выглядит самым обычным образом, под капотом у него совершенно уникальная начинка. В частности, в машину был установлен 4.1-литровый двигатель мощностью в 1 900 лошадиных сил. Секрет машины Nissan Patrol в том, что почти вся начинка перекочевала в нее из другой модели, а именно Nissan GT-R. Коснулось это и салона, и даже руля. На прямой дороге этот кастомный образец способен унизить новенький гибридный Porsche 918!
2. Giant Spider
Невероятно любопытный образец авто, сделанный под заказ для марокканского шейха Хамеда Бин Хамдана Аль Нахаяну. Сложно поверить, но в действительности этот автомобиль – основательно переделанный Jeep Wrangler. Кастом выполнен в стилистике автомобилей 30-х годов XX столетия. При этом посажен он на огромную раму от Ford F550. Радиаторную решетку и фары конструкторы и вовсе позаимствовали у огромного грузовика! Работает машина на 400-сильном V8 двигателе.
3. Buchmann W100 600
Этот уникальный автомобиль был создан в 1980 году. Создан он был по заказу короля Саудовской Аравии, который был готов заплатить любые деньги за автомобиль действительно уникальный. Монарх заказал целую партию таких кастомных авто для себя. Делались они на базе Mercedes-Benz W100. На создание только первого автомобиля у агентства «BB» ушло четыре месяца! Всего было собрано 9 машин.
4. Lotec С1000
Автомобиль был создан в 1995 году по заказу одного арабского шейха, который хотел в свое распоряжение самый быстрый автомобиль на планете. За основу кастома был взят Lotec Mercedes-Benz. Как легко можно догадаться, одна тысяча в названии означает мощность двигателя – 1000 л.с, а буква «C» расшифровывается, как «карбон». Впоследствии автомобиль несколько раз модернизировался. Отличается машина невероятно легким кузовом. Машина примечательна и тем, что стала первым суперкаром в истории, перешагнувшем тысячный рубеж в области мощности двигателя.
5. McLaren X-1
Уникальный, единственный в своем роде McLaren X-1 был создан на базе автомобиля McLaren MP412C. Создана машина была под заказ. О ее технических характеристиках почти ничего не известно, так же как и о том, кто является ее счастливым обладателем. Все, что на этот счет известно точно, это стоимость машины – 6 млн долларов. Традиционно, такие суммы на авто тратят только арабские шейхи. Дебютировала машина в 2012 году.
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