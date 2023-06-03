Королевский автомобильный музей

У всех — свои пристрастия. Одни коллекционируют бабочек, другие — обёртки от мороженного, третьи — модели самолётов. А короли Иордании коллекционируют автомобили и мотоциклы, причём не какие-нибудь серийные экземпляры — а исключительно безумно дорогой и редкий эксклюзив.



Королевский автопарк включает в себя более 70 автомобилей — от раритетного Cadillac Type 53 до суперсовременного и не менее эксклюзивного Mersedes-Benz SLR McLaren «Stirling Moss», и ещё примерно столько же мотоциклов. На базе коллекции создан музей, поэтому увидеть собственными глазами лучшие образцы мирового автопрома всех времён и народов может любой желающий. Добро пожаловать в рай для больших мальчиков!







Фотографии и текст Владимира Кезлинга



1. Музей занимает отдельное здание в западной части Аммана. Вся коллекция здесь не помещается, поэтому практически каждую неделю часть экспонатов меняется.







2. Посетителей встречает реплика самого первого автомобиля в мире, созданного Карлом Бенцем в 1886 году.







3. Cadillac Type 53, 1916 год. Первый в мире автомобиль с восьмицилиндровым V-образным двигателем, электрическим стартером и привычным нам расположением органов управления: рычаг коробки передач и ручной тормоз находятся между передними сидениями, а педали сцепления, тормоза и газа расположены в указанной последовательности.







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5. Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide, 1995 год. Юбилейная версия, всего было выпущено 2000 экземпляров. На таком мотоцикле король Хусейн любил ездить из Аммана в Вади Рам и Акабу.







6. Rolls Royce Armoured Vehicle, 1915 год. Бронированная версия популярного в то время Rolls Royce Silver Ghost — ответ на начавшуюся Первую Мировую войну. Именно такие автомобили первыми появились на Ближнем Востоке.



Демонстрируемый экземпляр — реплика, произведенная в 2006 году в честь 60-й годовщины независимости Иордании.







7. Военным автомобилям и мотоциклам в музее посвящён отдельный небольшой зал.







8. Kettenkrad Light Tracktor, 1943 год. Немецкий компактный вездеход времён Второй Мировой войны. Был разработан специально для того, чтобы помещаться в самолёт Junkers Ju 52. Впервые использовался на восточном фронте в военных действиях против СССР.







9. Cord 810 Westchester, 1936 год. Футуристический автомобиль, уникальный для своего времени: передний привод, электрическая полуавтоматическая коробка передач, выдвижные фары — всё это сделало его сенсацией Нью-Йоркского автосалона в 1935 году. Всего было выпущено 1320 экземпляров.







10. Ford Pilot, 1950 год. Эти представительские автомобили производились в окрестностях Лондона с 1947 по 1954 годы. На таком автомобиле король Хусейн учился вождению, когда ему было 15 лет.







11. Rollce-Roys Phantom IV 1952—1953 годы. Один из редчайших автомобилей в мире — всего было изготовлено 17 машин для глав различных государств.

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12. Humber Super Snipe, 1946 год. Король Абдулла I любил на этой машине выезжать по пятницам в Иерусалим.







13. Aston Martin DB2 Vantage, 1952 год. На этой машине будущий король Иордании Хусейн ездил во время своей учёбы в Англии. Согласно официальной версии — он лично приехал на завод, чтобы забрать свой автомобиль.



Позже Хусейн подарил эту машину своему двоюродному брату Фейсалу II, королю Ирака. После революции и казни последнего в 1958 году автомобиль был утерян. Позже его нашли и отреставрировали на заводе Aston Martin.







14. Lincoln Capri Convertible, 1952 год. Такие автомобили использовались для официальных мероприятий американскими президентами.



Конкретно этот автомобиль изначально принадлежал королевскому двору Великобритании. В 1953 году машина была приобретена Иорданией для коронации короля Хусейна. В дальнейшем она неоднократно использовалась для официальных мероприятий.







15. Buick Skylark 100 Convetrible, 1954 год. Модель была создана в честь 50-летия марки Buick. Всего было произведено 836 подобных автомобилей.







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17. Mercedes-Benz 300 D Cabriolet, 1960 год. Флагман компании с 1951 года. Это — первая модель Mercedes-Benz, выпущенная после Второй Мировой войны. Всего было построено 65 таких автомобилей.







18. Lincoln Continental, 1961 год. Один из лучших автомобилей своего времени. Перед установкой каждый двигатель испытывался на скорости до 160 км/ч, после чего все узлы проходили дополнительную тщательную проверку. Именно в такой машине был убит президент США Джон Кеннеди в 1963 году.



Этот конкретный автомобиль использовался при открытии парламента королём Хусейном в 1986 году, при коронации короля Абдуллы II в 1999 году, а так же во время различных официальных и частных мероприятий.







19. Rollce-Roys Silver Shadow и Rollce-Roys Phantom V, обе машины были выпущены в 1968 году.







20. Mersedes-Benz 600 LWB «Pullman», 1975 год. Автомобиль, специально предназначенный для первых лиц государств. Всего было выпущено 428 экземпляров.







21. Land Rover Defender, 1994 год. Изначально этот автомобиль использовался королём Хусейном для различных поездок по бездорожью. Позже его переоборудовали для приёма папы римского Франциска в 2014 году.







22. BMW M1, 1979 год. Дизайн был разработан при участии Lamborghini. Всего было выпущено 453 экземпляра.



Этот автомобиль — подарок от президента ОАЭ шейха Зайд ибн Султана Аль-Нахайяна. Изначально машина была тёмно-красной, потом — голубой, пока её не перекрасили, наконец, в белый цвет. Король Хусейн любил ездить на ней в Акабу.







23. Mercedes-Benz SLR McLaren «Stirling Moss», 2009 год. Ограниченная серия — всего было выпущено 75 автомобилей, так что это — один из самых быстрых и самых редких автомобилей в мире.







24. Эта машина — не из королевской коллекции, она взята музеем в аренду у завода Mercedes-Benz.







25. Коллекция Porsche. Porsche 959 Twin Turbo 4×4 1989 года, Porsche 911 3.6 Turbo 1993 года, Porsche Carrera GT 2005 года.







26. Ferrari F50 1997 года выпуска и Ferrari F40 1989 года.







27. Packard Twelwe Dual-Cowl Phaeton, 1938 год. Этот автомобиль был специально построен для короля Ирака.







28. Вообще, я обожаю значок Packard — он определённо самый крутой в автомобильном мире.







29. Amphicar, «The Car that Swims», 1966 год. Единственный в мире автомобиль-амфибия, производившийся серийно. Всего было построено около 2800 экземпляров, большинство из которых было продано в США.



Этот автомобиль использовался королём Хусейном для развлечения гостей — на нём он катал их по Акабскому заливу.







30. Королевская коллекция мотоциклов. Практически все они использовались для частных поездок королём Хусейном.







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32. Bajzath Bike, Lamborghini type Reventon, 2013 год. Единственный экземпляр — настоящий хенд-мейд.







33. Xenon Light Electric Bike, 2012 год. Так же единственный экземпляр. Это — копия мотоцикла из фильма «Трон».







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