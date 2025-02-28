Какие тайны хранит древний мавзолей Махабат Макбара - самый странный дворец в Индии

В самом сердце древнего города Джунагадх, у оживлённой автотрассы, находится одна из наименее известных, но самых захватывающих архитектурных странностей Индии. Махабат Макбара - это удивительнейшее сочетание готического и исламского орнамента. Также это один из самых сокровенных секретов этой загадочной страны.
С чего началась история мавзолея Махабат Макбара
Мавзолей Махабат Макбара.
Это поразительное сооружение, возвышающееся как бы из ниоткуда, представляет собой мавзолей Вазира Бахадуддинбая Хасаинбая. Это был именитый дворянин при Навабе Махабат-хане II из Джунагадха. Строить этот комплекс начали в 1878 году. Занимался этим проектом Махабат Ханджи. Завершил строительство в 1892 году уже его преемник Бахадур-хан III. Кульминацией десятилетия напряжённых трудов стала невероятно искусная резьба на внутренних и внешних фасадах зданий, изящные арки, окна во французском стиле, колонны и сияющие серебряные дверные проёмы. В соседней мечети каждый минарет сверху донизу опоясан винтовыми лестницами. Оба здания увенчаны характерными линиями крыш в виде «луковичных куполов».
Архитектурное многообразие поражает воображение.
Этот мавзолей служит местом вечного покоя навабов Джунагадха. В невероятно роскошном дизайне нашли своё отражение элементы столь различных и, казалось бы, несовместимых культур, что просто диву даёшься. Здесь присутствуют яркие элементы европейской архитектуры, и индо-исламской, и мрачная безупречная красота готики. Мавзолей Махабат Макбара – это воистину самый яркий в Индии пример столь безумного смешения различных культур.
Здесь произошло смешение различных культур.
Смешение культур
Это некая фантастическая смесь готической, европейской и индо-исламской архитектуры.
Фантастическая и запутанная смесь индо-исламской, европейской и готической архитектуры этого здания имеет очень глубокий смысл и корни. Ведь история района Джунагадх невероятно сложна. Город был основан в 1748 году. Через полстолетия он попал под британский протекторат. Ещё спустя десятилетие его передали под власть Ост-Индской компании. Вплоть до самого конца эпохи колониального господства Великобритании в Индии этот регион не находился под контролем британцев. Территория Саураштры была разделена на более чем сотню мелких княжеств. В таком виде страна просуществовала до середины 20 века. Сегодняшний старый город Джунагадх служил некой нейтральной губернаторской территорией. Именно здесь и был возведён комплекс Махабат Макбара.
Здесь была своего рода нейтральная территория.
Ничейная земля
Расположение мавзолея практически на ничейной земле только добавило ему очарования. В 1947 году Индия получила независимость. Тогда же Махабат Хан III решил, что Джунагадх должен непременно быть присоединён к Пакистану. Местные жители сильно взбунтовались, не желая этого. Навабы были вынуждены бежать к пакистанцам, а Джунагадх наконец смог воссоединиться с Индией.
Местные жители воспротивились присоединению этих земель к Пакистану.
Сохранение уникальной исторической памятки
Сегодня мавзолей находится под защитой Археологической службы Индии (ASI).
На сегодняшний день Махабат Макбара находится под полным контролем Археологической службы Индии (ASI). Благодаря щедрости создателя этого совершенно уникального архитектурного сооружения оно и уцелело. Наваб создал специальный фонд, из которого ежегодно местные жители получают 8000 рупий на содержание мавзолея. Несмотря на непрекращающуюся политическую суматоху вокруг, сказочный дворец-мавзолей Махабат Макбара стойко стоял как маяк. Он всегда абсолютно спокойно принимал на себя всё разнообразие окружающих его влияний. До сих пор этот памятник по праву считается одной из самых захватывающих тайн Индии.
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