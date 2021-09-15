15 самых красивых башен в мире, которые считаются архитектурным достоянием

1. Бурдж-Халифа, Дубаи

Одна из самых высоких башен в мире.

Одна из достопримечательностей в Дубае.

2. CN Tower, Канада

Чудеса архитектуры.

Башня со своей историей.

3. Восточная Жемчужина, Китай

Восточная Жемчужина.

Башня над уровнем моря.

4. Биг-Бен, Лондон

Визитная карточка Лондона.

Одна из самых красивых и старых башен в мире.

5. Всемирный торговый центр, Нью-Йорк, США

Всемирный торговый центр.

А ещё это одно из самых безопасных мест на планете.

6. Эйфелева Башня, Франция

Одна из самых часто посещаемых достопримечательностей в мире.

Эйфелева Башня.

7. Пизанская Башня, Италия

Падающая башня.

8. Космическая Игла, США

Компромисс двух архитекторов.

Космическая Игла.

9. Башня Милад, Иран

Достояние и гордость иранской архитектуры.

10. Башни-близнецы Петронас, Малайзия

Башни Петронас.

Эти башни соединяет небесный мост.

11. Телебашня Гуанчжоу, Китай

Телебашня Гуанчжоу.

Изюминка Гуанчжоу.

12. Abraj Al Bait Towers, Саудовская Аравия

Abraj Al Bait Towers.

Здесь находится научный центр.

13. Крайслер-билдинг, США

Небоскрёб корпорации Крайслер.

Одна из самых удивительных башен в мире.

14. Taipei 101, Тайвань

Удивительная башня Тайбэй 101.

Тайваньские чудеса.

15. Эмпайр-стейт-билдинг, США

Офисное здание на Манхэттене.