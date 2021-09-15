15 самых красивых башен в мире, которые считаются архитектурным достоянием

Люди всегда были очарованы желанием достичь неба. И несмотря на то, что у нас нет крыльев, чтобы летать, у нас есть мозги и навыки, чтобы строить башни, кончики которых всегда стремятся выйти за пределы облаков. Вот список 15 самых красивых башен в мире, которые производят поистине неизгладимое впечатление с момента их постройки.
1. Бурдж-Халифа, Дубаи
Одна из самых высоких башен в мире.
На сегодняшний день это самое высокое сооружение высотой восемьсот двадцать восемь метров, которое является одним из признаков стремления Дубаи стать центром мирового богатства. Помимо торговых центров и шикарных отелей, на 158-м этаже отеля Burj Khalifa находится самая высокая в мире мечеть, поражающая своей красотой, а триподальный дизайн и выступающие края являются отличительными чертами этой башни.
Одна из достопримечательностей в Дубае.
2. CN Tower, Канада
Чудеса архитектуры.
В 1995 году CN Tower была включена в список семи чудес света, составленный Американским обществом инженеров-строителей. А одним из самых посещаемых мест в Си-Эн Тауэр является вращающийся ресторан 360, расположенный на высоте 351 метр, который завершает полный оборот каждые 72 минуты.
Башня со своей историей.
3. Восточная Жемчужина, Китай
Восточная Жемчужина.
Не так давно эта башня была самым высоким сооружением в Шанхае. С его трёх смотровых площадок посетители могут получить различные и захватывающие дух виды на город. Стоит также упомянуть о том, что именно вторая смотровая площадка со стеклянным полом создаёт сюрреалистическое ощущение плавания над рекой Хуанпо на 259 метрах над уровнем моря, делая этот объект одним из самых посещаемый в мире.
Башня над уровнем моря.
4. Биг-Бен, Лондон
Визитная карточка Лондона.
Не так много нового можно сказать о Биг-Бене, не так ли? Он так часто мелькал на экранах телевизоров в различных фильмах и передачах, что успел стать визитной карточкой Лондона. Эта величественная девяносто шестиметровая готическая структура получила своё название от сэра Бенджамина Холла, который впервые заказал 13-тонный колокол, оповещающий с тех пор людей о времени.
Одна из самых красивых и старых башен в мире.
5. Всемирный торговый центр, Нью-Йорк, США
Всемирный торговый центр.
Принимая во внимание будущие чрезвычайные ситуации, в этом здании предусмотрена вентиляционная система со множеством высокотехнологичных функций, таких как химические и биологические фильтры. Так что, технологии не стоят на месте, и здания, как и люди продолжают совершенствоваться.
А ещё это одно из самых безопасных мест на планете.
6. Эйфелева Башня, Франция
Одна из самых часто посещаемых достопримечательностей в мире.
Это одна из тех достопримечательностей, которая прочно засела на века в истории. Изначально данная башня была построена Гюставом Эйфелем в 1889 году как вход на Международную выставку в Париже. Её высота составляет триста метров, и она считалась самым высоким зданием до открытия здания Крайслер в 1930 году. На данный момент Эйфелева Башня продолжает оставаться одним из самых популярных и часто посещаемых памятников мира. Вид со смотровой площадки наверху башни предлагает посетителям взглянуть на реку Сену и другие прекрасные памятники, разбросанные в старом романтичном городе Париже.
Эйфелева Башня.
7. Пизанская Башня, Италия
Падающая башня.
Это одна из самых старых и оригинальных башен в мире была построена свыше 177 лет. Казалось бы, что в этой 56-метровой башне нет ничего особенного, но на самом деле её наклон под определённым углом создаёт эффект застывшего падения, которое может произойти в любой момент. Именно этот маленький изъян, ставший визитной карточкой башни, делает её одной из самых посещаемых достопримечательностей туристами, которые с удовольствием фотографируются на фоне, а некоторые, собравшиеся с духом, преодолевая ряд ступеней, поднимаются наверх, наслаждаясь открывающимся видом.
8. Космическая Игла, США
Компромисс двух архитекторов.
Эта смотровая башня высотой 185 метров – дань видениям двух её архитекторов, которые пришли к компромиссу между гигантским воздушным шаром, привязанным к земле, и летающей тарелкой. Последняя по сути – дом, ресторан и смотровая площадка, ставшая ориентиром Тихоокеанского Северо-Запада.
Космическая Игла.
9. Башня Милад, Иран
Достояние и гордость иранской архитектуры.
Восьмиугольное основание башни символизирует традиционную иранскую архитектуру, равно как и верхушка с геометрическим рисунком, состоящим из двенадцати этажей. С бетонным валом длиной 315 метров эта башня выглядит как шахматная фигура. Здесь размещается около 100 торговых единиц, продуктовых и выставочных площадок, а шесть лифтов, расположенных на трёх разных сторонах здания, поднимают посетителей на вершину со скоростью 7 м/с.
10. Башни-близнецы Петронас, Малайзия
Башни Петронас.
Используя повторяющиеся геометрические узоры, вдохновлённые исламской архитектурой, башни-близнецы Петронас представляют собой неразрывную смесь малазийской культуры и прогресса. Разработанный Сезаром Пелли удивительный Skybridge соединяет самые высокие в мире башни-близнецы высотой 452 метра каждая.
Эти башни соединяет небесный мост.
11. Телебашня Гуанчжоу, Китай
Телебашня Гуанчжоу.
Это буквально башня с изюминкой, о чём свидетельствует удивительная инженерия. В этом здании высотой 595 метров есть открытые сады внутри помещения, а также смотровая впечатляющая площадка. Дизайн башни делает её прекрасным видом после захода солнца, и она была одной из самых распространенных достопримечательностей Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу.
Изюминка Гуанчжоу.
12. Abraj Al Bait Towers, Саудовская Аравия
Abraj Al Bait Towers.
Башни Abraj Al Bait Towers представляют собой комплекс из семи огромных зданий, построенных на месте Османской крепости Аджяд XVII века. Они являются частью правительственного благотворительного проекта короля Абдулазиза, который был призван модернизировать город с целью обслуживания паломников. Это очевидно, поскольку комплекс находится всего в нескольких метрах от мечети Аль-Харам, широко известной как Мекка. Королевская башня с часами Мекки имеет самый большой в мире циферблат. У «Драгоценного камня», который находится в основании шпиля и имеет стеклянные покрытые полы, есть научный центр, что используется для астрономических наблюдений и управляет атомным классом.
Здесь находится научный центр.
13. Крайслер-билдинг, США
Небоскрёб корпорации Крайслер.
Это здание высотой 319 метров, которое часто провозглашалось самым красивым зданием в Большом Яблоке, считалось самым высоким в мире за одиннадцать месяцев до того, как было побеждено Эмпайр Стейт Билдинг. Это здание финансировалось основателем корпорации Chrysler Уолтером Перси Крайслером, и знаете почему? Потому что он хотел иметь самый высокий туалет в городе Манхэттен!
Одна из самых удивительных башен в мире.
14. Taipei 101, Тайвань
Удивительная башня Тайбэй 101.
Конструкция, напоминающая растущий бамбуковый стебель, Taipei 101 стала первой башней, которая пересекла полукилометровую отметку, когда была открыта в 2004 году. Башня стоимостью 1,8 миллиарда долларов символизирует вечную силу в этом регионе. Несмотря на то, что её высота всего пятьсот восемь метров, она имеет самый быстрый пассажирский лифт в мире, требующий всего 37 секунд, чтобы доставить людей к самой верхней точке с пятого этажа башни.
Тайваньские чудеса.
15. Эмпайр-стейт-билдинг, США
Офисное здание на Манхэттене.
Этот 102-этажный небоскрёб в стиле арт-деко на Пятой авеню полностью оправдывает своё название благодаря своей конструкции под навесом. Его дизайн типичен постройкам перед Второй мировой войной, а его фирменный светлый цвет происходит из-за известняка Индианы, добываемого на Empire Mill в Индиане.
По материалам сайта beautifullife.info
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