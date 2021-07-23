Калитка как произведение искусства

Без забора в собственном доме или на даче не обойтись – он очерчивает границы участка и преграждает путь непрошеным гостям. Однако можно сделать так, чтобы ограждение стало украшением, и в этом случае поможет красивая и оригинальная калитка. Вот образцы моделей, которые приятно открывать и закрывать.



1. Сочетание кованых элементов с деревом

2. Художественная ковка

3. Грубое класически оформленное дерево

4. Симметрическая решетка из дерева

5. Резьба по дереву

6. Креативный рисунок

7. Цветные карандаши

8. Современный евроштакетник

9. Аккуратный профнастил

10. Зашивка листовым металлом

Материал для изготовления калитки имеет большое значение. Если есть финансовая возможность, то лучше не экономить и выбрать качество и красоту. Комбинация натурального дерева и элементов из ковки позволит соблюсти баланс безопасности и привлекательного внешнего вида.Кованые калитки всегда обращают на себя внимание. Они отлично дополнят ландшафтный дизайн участка, ведь мастера кузнечного дела творят из меди, стали и железа настоящие произведения искусства. Ковка долговечна и отлично справляется с охранными и защитными функциями.Брутального вида деревянные калитки навевают ассоциации с рыцарскими замками прошлых веков. Они доступны по цене и при бережном уходе прослужат долго. Обратите особое внимание на фурнитуру, так как она должна подчеркнуть классическую красоту дерева.Калитка из дерева не обязательно должна быть глухой.Пусть прохожие любуются красотой цветников вашего участка. Деревянную решетку достаточно покрыть любым прозрачным защитным средством, чтобы калитка смотрелась оригинально и привлекательно.Резные деревянные калитки выглядят так, как будто пришли к нам из русской народной сказки. Ограждение получится индивидуальным и неповторимым.Немного чувства юмора не повредит даже такой серьезной вещи, как забор. Забавный персонаж или интернетный мем выделит ваш участок из ряда других.Оригинальный дизайн калитки из цветных карандашей поможет поддерживать хорошее настроение даже в ненастный осенний день.Евроштакетник из оцинкованной стали будет служить вам годами. Он устойчив к влаге, огнеупорен и имеет высокий уровень декоративности.Практичные и недорогие калитки из профнастила сейчас наиболее популярны. Их можно поставить даже собственными руками.Металл – надежный и прочный материал, который можно декоративно оформить множеством способов.Калитка – настоящая визитная карточка вашего двора. Сделайте ее добротной, уникальной и красивой, а способов для этого, как видите, имеется очень много.