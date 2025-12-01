Как правильно выбрать куриное мясо

Чтобы не разочароваться в приобретении, необходимо подходить к покупке с умом и внимательностью.







Куриное мясо – неотъемлемая часть рациона многих людей по всему миру. Этот продукт с удовольствием едят как взрослые, так и дети, поэтому его можно найти практически на каждом столе. К тому же, в отличие от более редких и дорогостоящих видов мяса, этот продается в любом магазине.

Однако спешить на кассу с первой попавшейся под руку упаковкой не стоит.При выборе мяса птицы, как и в случае с любыми скоропортящимися продуктами, следует сохранять бдительность. Если купленная в супермаркете курица окажется несвежей, блюдо с ней может не только не принести пользу, но и навредить. Поэтому перед покупкой этого товара в магазине следует обращать внимание на несколько нюансов.Опытные хозяйки рассказали, какие хитрости помогут избежать неудачного приобретения. Прежде всего, необходимо тщательно рассмотреть упаковку товара. Она должна быть полностью целой, а также содержать указания сроков годности и условий хранения.Кроме того, обращайте внимание на запах и цвет мяса. Если вместо розоватого оно имеет яркий розовый или темный оттенок, то от покупки следует отказаться. Также не стоит приобретать продукт, который имеет резкий аромат. Это может быть недобрым признаком и свидетельствовать о начале гниения.Многие хозяйки рекомендуют не приобретать в магазинах и уже замаринованное мясо. Считается, что с помощью ароматных специй и соусов недобросовестные продавцы могут скрывать истекающий срок годности продукта.