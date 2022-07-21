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Как размножить смородину

Гарантированно укорените смородину без хлопот и заморочек! При обычном черенковании укореняется примерно 2-3 черенка из 10. В данном способе у вас получится укоренить черенок на все 100 % — убедитесь в этом сами.

Как размножить смородину

Подготовьте два пластиковых стаканчика. Сделайте разрез вдоль от дна до верха.

Как размножить смородину

На будущем черенке смородины, между двумя почками, примерно на 5 см снимите кору. Обработайте место среза корневином. Оберните стаканчиком, внутрь насыпьте увлажнённую землю, добавьте второй стаканчик, чтобы конструкция крепче держалась. Можно для надёжности скрепить хомутами. Оставьте в таком виде на 1,5 месяца. Укоренять можно с середины июля до конца лета. Периодически увлажняйте землю.

Как размножить смородину

Через 1,5 месяца корешки заполнят собой всё пространство стаканчика. Срежьте острым обеззараженным инструментом черенок и высадите — он отлично укоренился и готов к пересадке!

Как размножить смородину

Подробнее о том, как размножить смородину легко и просто, смотрите в видео ниже:


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Смородинаразмножение
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