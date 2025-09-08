Жизнь в универсаме: как в Советском Союзе люди поселились в ГУМе, и что им запрещалось

Сегодня здание московского ГУМа представляет собой маленький город, где «живут» всевозможные магазины. Однако так было не всегда. Мало кто сейчас знает, однако в первые годы существования Советского Союза там проживали обыкновенные граждане, в коммунальных квартире. Казалось бы, более удачное расположение для жизни не придумаешь - в самом сердце столицы, ещё и с видом на Красную площадь.
История ГУМа началась ещё в дореволюционные времена с момента открытия в 1893 году, и до 1921 года носил название Верхние торговые ряды. А уже при советской власти, вместе со сменой названия, был изменён функционал некоторых помещений. Так, из-за недостатка жилого фонда в Москве верхние этажи универсама, которые ранее использовались как склады, были переоборудованы под коммунальные квартиры. Единственное различие в этих жилплощадях в сравнении с аналогами в обыкновенных домах - это отсутствие общих кухонь, что вынуждало жильцов готовить в собственных комнатах.
Не всё так просто было и с уникальным расположением - в непосредственной близости от Кремля. С одной стороны оно удивительно выгодное, а с другой накладывало определённые ограничение на свободу перемещений. К примеру, рядом с ГУМом регулярно дежурили «люди в штатском». Ещё сильнее условия ужесточились с 1936 года: тогда было предписано дежурство военнослужащих во всех квартирах Государственного универсального магазина, когда на Красной площади проводились торжественные парады.
В обычные дни жители коммунальных квартир в ГУМе также претерпевали ряд неудобств. Например, в утренние часы их запросто могли разбудить гомон толп других людей, которые приходили к универмагу задолго до открытия, чтобы суметь отхватить необходимые вещи в условиях острого советского дефицита. Не всегда было спокойно и по ночам: каждый раз, когда в Кремль въезжали или выезжали правительственные машины, раздавался тревожил сигнальный звонок на Спасских воротах. А если жители коммуналок в ГУМе изъявляли желание пригласить к себе гостей, то перед этим необходимо было доложить об этом в комендатуру.
Однако при всех неудобствах жильцы не переезжали из квартир у Красной площади, так как необходимого фонда в столице и в межвоенные, и тем более, в годы Великой отечественной войны и последующего восстановления страны попросту не было. И только после 1953 года было принято решение перепрофилировать Государственный универсальный магазин в абсолютную торговую площадь, а потому жильцов, которых, по данным редакции Novate.ru, на тот момент проживало 22 семьи, более 80 человек, переселили в новые коммунальные квартиры в других районах столицы.
