Советские «иконы стиля»

В советском кино было много прекрасных актрис, героини которых становились законодательницами мод у зрительниц. Рукодельницы, для которых не было ничего невозможного, сами чертили выкройки, просто глядя на красивый наряд на экране, а те, чьи швейные навыки были не так совершенны, покупали отрезы и шли в ателье.
Яркие героини, чьи образы были тщательно продуманы художниками по костюмам и гримёрами, становились иконами стиля – у них перенимали прически, макияж, украшения и даже манеры.
Платье и шапка «как у Нади»
Скромная, но хорошо одетая учительница из «Иронии судьбы…» выглядела по-европейски стильной, что не могло не привлекать внимание. Конечно, сейчас праздничное коричневое платье героини Барбары Брыльски уже не воспринимается настолько модным и парадным, как в 70-х, но после выхода фильма женщины искали выкройки, чтобы сшить наряд как у Нади. Платье из крепа или тонкой шерсти по стилю напоминало осовремененные модели из журналов мод 60-х. Под платье «как у Нади» модницы искали цепочки «стебель бамбука», чтобы быть совсем в стиле героини. Повторяли и прическу – гладкие волосы с романтично подвитыми наружу концами.
Кстати, самой актрисе «праздничное платье» казалось недостаточно праздничным уже тогда, и сниматься в нем она не хотела. Интересно то, что за несколько лет до «Иронии судьбы» в этом платье актрисы Антонина Шуранова снималась в детективе «Опасный поворот», но тогда наряд не произвел никакого эффекта. Кстати, и цепочка на шее героини была та же самая. Для современной и модной Нади художница по костюмам Ольга Кручинина укоротила платье, поменяла пуговицы, сделала из отреза подола пояс и оно «заиграло». Цепочку тоже укоротили, и Надя носила ее под воротник.
Еще одним объектом грез и модным трендом следующих лет стала объемная шапка-кубанка из рыжей лисы. Вторая модная меховая шапка-стог из чернобурки была на героине Валентины Талызиной. Такие шапки, как у героинь, до сих пор не вышли из моды, хотя встречаются гораздо реже, чем сразу после выхода фильма…
New look Людмилы Гурченко
Наряды и образы Людмилы Гурченко не оставили равнодушной ни одну модницу – она была иконой стиля на экране и в жизни, а ее платья стали экспонатами музея моды. Ролей прекрасной актрисы ждали еще и с целью подсмотреть новые идеи для стильных нарядов.
Она появилась на экране, когда мода стояла на месте – в 50-е годы женщины носили послевоенные модели, а новые образы стали появляться только в середине десятилетия. И актриса стала одной из первых, кто показал их зрительницам.
Ее Леночка Крылова в «Карнавальной ночи» появлялась в потрясающих нарядах, взятых из коллекции New look Кристиана Диора, которую модельер представил еще в 1947 году. Стиль «идеальной женщины» – закрытый узкий лиф, приталенный силуэт, пышная юбка – идеально подошел юной актрисе с талией в 48 сантиметров. Все оценили ее женственное милое платье в горошек с рукавами-фонариками, но настоящий фурор произвело черное платье с белой муфтой. После премьеры девушки бросились худеть, утягиваться в грации и шить себе такие же. Стриглись, завивались и укладывали волосы так же, как и у Леночки – выбивающиеся кудри придавали задорности, но при этом были достаточно скромны для советской девушки 50-х даже в остромодном диоровском стиле…
Актриса сама прекрасно шила, работала над своими костюмами, и все время предлагала зрительницам новые образы. Например, целый модный показ состоялся в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова». Среди исключительно женственных вещей ее героинь иногда были и такие неожиданные детали, как мохеровый берет Раисы Захаровны…
Роковые «стрелки» и розовый халатик
Светлана Светличная сыграла много ролей, но ярче всего запомнилась ее соблазнительница Анна Сергеевна из «Бриллиантовой руки» – эта манекенщица явно обладала доступом к заграничным моделям. Такие девушки в советском кино не могли быть положительными персонажами, и стиль Светличной из этого фильма переняли только самые смелые и раскрепощенные модницы.
После выхода «Бриллиантовой руки» вошли в моду «кошачьи глаза» с густой черной подводкой на бледном лице. «Стрелки» к тому времени уже были популярны благодаря Татьяне Самойловой – девушки подводили глаза так же, как ее Вероника или Анна Каренина, да и в жизни актриса не появлялась без этого элемента макияжа. Кстати, для роли в фильме «Летят журавли» первые «стрелки» ей нарисовал жженой спичкой Алексей Баталов, а потом гримеры воплотили его идею в жизнь. Но по сравнению с Анной Сергеевной у героинь Самойловой были скромные, почти незаметные «стрелочки»…
Знаменитый розовый халатик с пуховой оторочкой можно было найти только среди дефицитных ГДРовских вещей, и стоил он очень дорого. Женщины заваливали актрису письмами с просьбами помочь найти эту модель, а самые отчаянные шли в ателье. Образ «как Светличная» дополняла лента на прямых распущенных волосах, которая была почти забыта с начала 60-х годов.
Помимо халатика, Анна Сергеевна щеголяла в стильном брючном костюме, и в нижнем белье, которое с большей вероятностью можно было увидеть на подиуме, чем в магазине. Кстати, в 2011 году знаменитый халат был продан с аукциона за… 435 тысяч рублей.
Источник: http://fishki.net/2344172-ikony-stilja-v-sovetskom-kino.html © Fishki.net
«Бомба» и шляпы Клары Лучко
Клара Лучко часто играла простых женщин, которые не могли потрясти нарядами, зато за кадром была советской фэшн-иконой 50-60-х годов, о чем знали даже на Западе. Ее стиль могли повторить далеко не все любительницы моды – настолько утонченный и дорогой был вкус у актрисы. Но для обеспеченных дам и истинных модниц не было ничего невозможного, портные и шляпники создавали им образ «как у Лучко».
У актрисы была огромная коллекция шляп и аксессуаров со всего мира, шляпы вообще были визитной карточкой ее стиля, она покупала их даже тогда, когда остатков стипендии после покупки не хватало ни на что другое. С юности она следовала совету одной пожилой актрисы: «Если у тебя будет 3 рубля, 2 потрать на крем, 1 – на еду». Искала наряды по комиссионкам, что-то перешивала сама, что-то отдавала шить. И комбинировала детали так, что они казались новинкой гардероба.
Еще одна отличительная черта стиля Лучко – всегда безупречная укладка. И не важно: в кадре или за кадром, и в какой роли – ее прически вдохновляли модниц на походы в парикмахерскую.
Было у актрисы и самое известное платье, правда, не в кино, а на Каннском кинофестивале. В 1955 году она поехала туда в составе делегации кинематографистов. Специально для мероприятия ей в Общесоюзном доме моделей сшили пышное платье из алого нейлона, к которому шла накидка из норки. В этом платье актриса произвела в Европе фурор. Несмотря на то, что там хватало своих модниц – фотографии Лучко не сходили с полос изданий, а платье получило название «Красная бомба». Скопировать этот образ могли себе позволить далеко не все, но женщины стремились повторить хотя бы силуэт. Сейчас платье находится в коллекции историка моды Александра Васильева.
Кстати, еще одной поклонницей шляп была «русская Брижит Бардо» Наталья Кустинская. Но у нее был абсолютно другой типаж, и ее игривые шляпки просто поддерживали образ актрисы.
«Я платье, говорит, взяла у Нади, Я буду нынче как Марина Влади…»
Марина Влади называла себя «русской с французским паспортом», жила в Париже и снималась в европейском кино. Однако, благодаря выходу этих фильмов на советские экраны и браку с Владимиром Высоцким, она проводила много времени в СССР и была хорошо известна советским зрителям. Будучи в центре внимания, часто появляясь на экранах и фотографиях, она стала законодательницей нового богемного стиля.
Так как актриса жила во Франции, то одевалась в европейских магазинах, сильно отличавшихся по ассортименту от наших. Она была своеобразным модным вестником, привозившим новые тенденции. И, каждый раз приезжая в Москву, она демонстрировала необычные образы: открытые платья, рубашки под свитера, отсутствие бюстгальтера, облегающие или расклешенные джинсы.
У нее был свободный стиль и раскованные манеры, что не могло не привлекать внимание. Более того, даже на бракосочетание они с Владимиром Высоцким поехали в обычных водолазках – что тоже было необычно, все ждали французского шика… Многие возмущались ее внешним видом, но большинство женщин брали идеи на вооружение.
После выхода фильма «Колдунья» с Мариной Влади в главной роли, девушки стали массово стричь челки и распускать волосы, отказавшись от причесок, завивок и укладок. В 50-е годы носили в основном подколотые или уложенные в пучок волосы и короткие стрижки, а самые модные делали высокие «бабетты». Распущенные длинные волосы не то что просто без укладки, а даже слегка растрепанные и неровные, стали новым веянием. Кстати, сама актриса не изменяет этому образу до сих пор.
Особенно стиль Марины Влади стал популярен в творческих кругах, где она в основном и обитала. Стремящиеся к свободе самовыражения молодые театральные актрисы, художницы, писательницы и околобогемные девушки готовы были на многое, чтобы стать похожей на Влади…
Мода от Натальи Селезнёвой
Ее пани Катарина из «Кабачка 13 стульев» говорила: «Если мини-юбки и дальше будут укорачиваться, то у меня просто не хватит ног!». Именно она считалась первой модницей этой юмористической передачи, а заодно и законодательницей моды для молодых зрительниц. У зрительниц постарше был свой образец для подражания – пани Моника Ольга Аросева.
У Натальи Селезневой тип внешности, который западные модельеры называют baby doll, «куколка», плюс хорошая фигура – ей бы пошло практически все, кроме скучного. Сама жизнерадостная молодая актриса любила яркие цвета и мини. Мини-юбки, короткие платья, крупная бижутерия, броские принты – она была самой стильной актрисой советских комедий. И смелой, так как в «…Приключениях Шурика» она демонстрировала не только простое короткое платьице, но и модный красный купальник.
А вот за любовь к радикальной длине ей однажды даже выписали штраф – ее юбка, привезенная подругой из Парижа, была слишком коротка для 60-х годов, и появляться перед кинематографическим, да и любым другим начальством в таком виде было нельзя. А она еще усилила эффект высокими сапогами…
Первый выход актрисы в мини состоялся в том же «Кабачке 13 стульев» в 1966-м году – это был фурор и последующее массовое обрезание юбок. Дело в том, что актеры играли поляков, поэтому им можно и нужно было выглядеть, как заграничные герои, а мини как раз переживало там пик моды.
Уже в 1967 году мини включил в свою коллекцию Вячеслав Зайцев, а через несколько лет именно он сшил для Натальи Селезневой фактически подиумные наряды для фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Для симпатичной любительницы коротких юбок были сшиты платье-рубашка, платье-трансформер и белый брючный костюм. Купить такие ультрамодные вещи было сложно, поэтому модницы пошли в ателье с просьбами сшить наряд «как у Зиночки». Босоножки-римлянки, брючные костюмы с клешами, и ярко подведенные глаза в моде продержались очень долго.
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