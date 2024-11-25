Какие реальные события стоят за историй о коронации мертвой королевы: Чем прославились португальские

Истории всех народов мира имеют целый ворох средневековых романтических сюжетов о трагической любви. У славян это княгиня Ольга и князь Игорь, у ирландцев и валлийцев — Тристан и Изольда, а у англичан — Ланселот и Гвиневра. В Португалии тоже была своя великая история любви, наверное, самая драматичная.
Жениться по любви не может ни один король
В Португалии XIV века у наследника престола не было никакой возможности избежать стратегически выгодного брачного союза. Принц Педру женился на дочери короля Кастилии Констанце. Вместе с невестой ко двору португальского монарха прибыла и её фрейлина по имени Инес де Кастро. Она была очень знатной женщиной, но это не главное. Златовласая Инес была признанной красавицей, её называли самой красивой дамой Португалии.
Педру, как только увидел её, сразу же потерял голову. Несмотря на то, что законная супруга родила ему троих детей, он на глазах у всех крутил роман с её фрейлиной. Король Афонсу IV делал всё, чтобы закончить эту связь. Дело осложняло то, что Инес была сестрой двух видных кастильских дворян. Братья оказывали очень сильное влияние на Педру. Королю это, конечно же, не нравилось. Афонсу заключил опасную красавицу в замке Альбукерке, но влюблённые не прекратили встречаться. Инес даже родила наследнику детей.
Замок Альбукерке. / Фото: spain.info
Констанца тоже пыталась разорвать эту порочную связь, предложив Инес стать крёстной матерью её сына, тогда, по церковным канонам, её сожительство с Педру из романа на стороне превратилось бы в кровосмешение. Но помешал случай — неделю спустя после рождения ребёнка, Констанца скончалась. Теперь Педру открыто жил с Инес и даже говорил, что они тайно обвенчались, но отец решил вновь устроить ещё один династический брак. Его наследник же не хотел жениться ни на ком кроме Инес и хотел признать всех её детей.
В это время у Педру был лишь один наследник мужского пола. Он был очень болезненным и слабым ребёнком, а вот дети фрейлины просто лучились здоровьем. Афонсу боялся, что Фердинанд умрёт и кастильцы через детей Инес захватят его трон. Опасная политическая ловушка вынудила короля Португалии срочно принимать меры. Он послал своих людей, чтобы они убили Инес.
Убийство Инес де Кастро. Картина Колумбану Бордалу Пиньейру (1857–1929). / Фото: amusingplanet.com
Как гласит легенда, несчастную женщину обезглавили на глазах у её детей, а взбешённый Педру собрал армию и пошёл войной против собственного отца. От полного разгрома Португалию спасла смерть Афонсу. Педру стал королём, сразу же разыскал убийц любимой и устроил показательную казнь со всеми полагающимися для Средневековья атрибутами в виде вырванных сердец.
Педру I Португальский. / Фото: wikipedia.org
После этого он приказал выкопать тело Инес де Кастро. Мёртвую женщину одели в королевские одежды, посадили на трон, а придворные по очереди клялись трупу в верности и целовали край её платья. После этого её похоронили в королевском монастыре в Алкобасе.
Коронация Инес де Кастро в 1361 году. Картина Пьера Шарля Конта (1823–1895). / Фото: amusingplanet.com
Как создавался миф
Эту историю в Португалии знает каждый. Загвоздка лишь в том, что современники Педру ничего не слышали о коронации трупа. Современные историки целиком и полностью уверены, что это чистой воды миф, красивая легенда. Некоторые, правда, смягчают историю до восковой фигуры, но на самом деле всё было немного иначе.
Конечно, Инес де Кастро — это реальная историческая фигура. Её роман с Педру и их незаконнорожденные дети, которых было целых четверо, тоже. Но, король Афонсу не убивал Инес на глазах детей. Её казнили по обвинению в государственной измене, так как её братья участвовали в заговоре с целью убить сына Педру. Война между отцом и сыном действительно была, с тем же исходом, как гласит легенда. Только Педру в итоге ограничился лишь тем, что устроил любовнице вторые, более пышные похороны.
Могила Инес де Кастро. / Фото: Wikimedia Commons
Инес из Коимбре перевезли в Алкобасу, где перезахоронили в королевском монастыре. Её могилу можно увидеть и сегодня. Рядом с ней покоится и сам Педру. Обе могилы изящно украшены сценами из их жизни и обещанием Педру, что они будут вместе até ao fim do mundo (до конца света).
Гробница Педру I. / Фото: wikipedia.org
Первым, кто увековечил историю любви португальских Ромео и Джульетты, был Луиш де Камоэнсу, который в 16 веке написал героическую поэму «Лузиада». Один из сюжетов описывал всё произошедшее в 14 веке в Португалии. Правда, в поэме ни слова о мёртвой королеве на троне.
Поэма сделала историю любви Педру и Инес культовой. Труп появился в более позднем произведении. Написал его во второй половине 16 века испанский драматург Херонимо Бермудес. Учёные думают, что на фантазию с мумией писателя вдохновила реальная история другой королевы - Хуаны I Безумной. Говорят, она сошла с ума от горя, после смерти своего супруга. Она настолько не хотела с ним расставаться, что везде возила с собой его мёртвое тело. Возможно, драматург решил таким образом объединить сюжеты.
Трагическая история любви Педру и Инес стала основой для множества произведений разных авторов. Французский писатель Анри де Монтерлан весьма красочно и драматично описал её. Виктор Гюго тоже писал об этом, но без вопиющих подробностей. Русский художник, Карл Брюллов, настолько вдохновился этим, что написал эпическое полотно «Смерть Инессы де Кастро», ознакомив с историей португальских Ромео и Джульетты Российскую империю.
Португальськие Ромео и Джульетта.
Роман Педру и Инес продолжает вдохновлять бесчисленные пересказы и художественные представления, гарантируя, что их наследие переживёт века, захватывая воображение всех, кто его слышит.
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