Как сбросить пару лишних кило без страданий, или 8 необычных вещей, которые влияют на рацион питания

Даже незначительные факторы могут существенно повлиять на голод. /Фото: obzor.lt
Существует масса диет и особых тренингов, которые помогают наладить процесс питания. Однако в противовес им есть также множество обыденных на первый взгляд вещей, с помощью которых также можно существенно повлиять на чувство голода, свой аппетит и переваривание пищи. Несколько оригинальных советов помогут избавиться от нескольких лишних килограмм, даже не прибегая к диете.
1. Газировка пробуждает аппетит
Чтобы съесть меньше еды, лучше выбирать воду, а не газированные напитки. /Фото: i0.wp.com
Ученые из университета Астон в Бирмингеме проводили исследование о том, как жидкость влияет на усвояемость еды и чувство голода. Оказалось, что больше всего калорий употребляют те люди, которые выпили газированные напитки, включая даже газированную воду. В среднем чувство голода после выпитой газировки усиливается настолько, что человек употребляет на 120 калорий больше, чем обычно. Все дело в том, что она способствует быстрому расщеплению продуктов, поэтому есть снова хочется быстрее и больше.
2. Голодовка — не выход
На протяжении дня желательно, чтобы под рукой всегда была вода, на время утоляющая голод. /Фото: hotimsk.by
Некоторые думают, что если голодать весь день, питаясь всего один-два раза, то это сослужит хорошую службу в снижении веса. Но на самом деле это не так: чувство голода будет сложно утолить, и очень легко переборщить в количестве еды, не говоря уже о том, что голодание очень вредно для здоровья желудка. Вместо полной голодовки лучше выбирать легкие низкокалорийные продукты, которые нужно употреблять на протяжении дня, например, йогурт, легкий суп, специальные диетические хлопья. А еще полезно достаточно много пить воды: она хоть и на время, но утоляет чувство голода и снижает кислотность желудка.
3. Предварительные занятия
С помощью занятий спортом можно управлять своим голодом. /Фото: evaportal.com.ua
Физическая активность может оказать существенное влияние на аппетит. Интенсивно занимаясь, можно на время устранить чувство голода, а незадолго до его возвращения употребить небольшое количество некалорийной еды, чтобы расход калорий превысил их образование.
Интересный факт от Novate.ru: Согласно исследованиям американских физиологов, интенсивные физические нагрузки на время утоляют чувство голода. Однако, как только организм восстановит силы после тренировки, голод вернется. Количество времени, которое требуется для восстановления, пропорционально продолжительности физической активности. То есть сколько времени длилась интенсивная тренировка, столько и потребуется времени на возвращение чувства голода.
4. Одежда, соответствующая голоду
Надев красную одежду, можно уменьшить свою решимость в соблюдении диеты. /Фото: pret-a-portal.by
Одежда — это не только способ самовыражения, но и возможность повлиять на свои ощущения окружающего мира, мысли и желания. Например, свободная и комфортная одежда, которая скрывает наполненный живот, заставляет меньше думать о количестве съеденного, а давление в области талии вряд ли поспособствует заказу дополнительной порции еды в ресторане. Значение имеет и цветовая психология: восприятие красного цвета увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает кровяное давление. Это стимулирует метаболизм, заставляя людей чувствовать себя более голодными и способными съесть что-нибудь как можно скорее. Именно поэтому фастфуды так часто используют красный цвет в оформлении своих заведений.
5. Алкоголь перепрограммирует мозг
Согласно другим научным исследованиям, на усиление голода также действует алкоголь. /Фото: cdn.foodism.co.uk
Алкогольные напитки влияют непосредственно на некоторые части мозга, а именно на гипоталамус и его нейроны, которые отвечают за прием пищи. Это заставляет мозг переключиться в режим голодания. Таким образом, можно влиять и на свое чувство голода: улучшить аппетит с помощью небольшой дозы алкоголя или съесть гораздо больше обычного во время длительного празднования. Алкоголь не только влияет на гипоталамус, но также повышает уровень норадреналина в крови. Этот гормон считается ответственным за возбуждение и активность, а также снижение бдительности и самоконтроля, поэтому устоять перед лишней порцией какой-нибудь еды будет гораздо труднее.
6. Телевизор и еда
Просмотр видео и фильмов заставляет потреблять больше калорий. /Фото: docplayer.pl
Телевизор зачастую оказывает на человека магнетическое воздействие. Пока мы увлеченно смотрим фильм или телепередачу, мы едим гораздо больше, чем если бы просто сконцентрировали свое внимание на еде. Этот же принцип работает и по отношению к телефону и планшету. Просмотр телевизора отвлекает внимание от пищи на тарелке и может стимулировать голод. Научное исследование 2006 года показало, что прием пищи во время просмотра телевизора может повысить аппетит на 14%. А шоу, связанные с едой, оказывают большее влияние на общее потребление калорий.
7. Клетчатка и правильный выбор еды
Разные продукты усваиваются более быстро или медленно. /Фото: growfood.pro
Пищевые волокна — это углеводы, которые организм не может переварить. Вместо того чтобы быстро расщепляться на более мелкие компоненты, как происходит с простыми углеводами, клетчатка надолго задерживается в желудка, обеспечивая чувство насыщения. Это помогает регулировать пищеварение, а также уровень сахара в крови. Есть много преимуществ употребления большого количества клетчатки, например, более низкий риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и других заболеваний. Диета с высоким содержанием клетчатки помогает быстрее избавиться от лишнего веса. Питательную клетчатку в значительном количестве содержат такие продукты:
• орехи и семечки подсолнечника;
• зеленые листовые овощи, например, салат и шпинат;
• бобовые;
• корнеплоды (картофель, свекла, морковь, репа и др.);
• свежие фрукты;
• хлеб и макароны;
• фасоль;
• спаржа и брокколи;
• тыква.
8. Обед с другом
Если хочешь съесть больше, возьми с собой друга. /Фото: gnomip.gr
Несколько научных исследований подтвердили, что трапеза с другими людьми приводит к употреблению большего количества еды. В среднем обед с одним собеседником увеличивает объем съеденной еды на 33%, а вот в компании от двух и более людей количество пищи увеличивается на 47–96%. Люди достаточно сильно подвержены влиянию других людей и часто копируют их поведение, поэтому хороший аппетит другого человека может заставить и вас съесть больше.
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