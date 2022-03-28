Как делать красивые и оригинальные фотографии для соцсетей без специальной техники

Хитрости, которые помогут наполнить свой профиль оригинальными фотографиями.
Пожалуй, каждый из нас стремится выглядеть на фото идеально. А для этого порой нужно потратить не одну минуту, а отдельным личностям даже и часа будет недостаточно. Тем не менее, есть немало уловок, которые позволят выглядеть на снимках так, будто они побывали в фотосалоне.
1. Защита от солнца
Бленда для объектива.
Сделать хороший кадр в солнечный день бывает непросто. Защитить объектив, а в последствии и фотографии от бликов и засветов поможет самодельная бленда, которую можно сделать из большого картонного стакана для кофе.
2. Макрообъектив
Макролинза из обычного объектива.
Хотите разбавить свой профиль оригинальными макрофотографиями, но на покупку специальной линзы жалко денег? Нечто похожее на макрообъектив можно сделать из втулки от туалетной бумаги. Для этого приклейте втулку к фотоаппарата и прикрепите линзу.
3. Эффект размытия
Размытый фон на фото.
Вообще-то для создания таких кадров существует специальный объектив. Но, как и вся фототехника, этот прибамбас стоит немалых денег. Чтобы не переплачивать, воспользуйтесь обычной пищевой пленкой и вазелином. Обмотайте объектив пленкой, смажьте по контуру вазелином и вперед навстречу экспериментам.
4. Трафареты
Игра теней на фото.
Создать эффект тени на фото можно при помощи специального трафарета из картона. Готовый трафарет нужно приложить к осветительному прибору. Необычные тени привнесут в фотографии глубины и таинственности.
5. Минималистичные композиции
Творческий минимализм.
Не забывайте для разнообразия разбавлять свой профиль творческими композициями красивых вещей, которые вас окружают. Для этого понадобится однотонная ткань, лист бумаги или кусок обоев, который станет фоном для композиции. На выбранную материю поставьте свечу, цветочный горшок, чашку, ложку или любую другую вещь, добавьте несколько декоративных элементов, но не переборщите.
6. Отражатель
Отражающая поверхность.
Освещение - один из главных моментов фотографии. Правильный свет поможет выглядеть максимально свежо и молодо. Для работы со светом профессиональные фотографы используют отражатели, а любителям будет достаточно и подручных материалов. Например, повесьте на вешалку белую шторку для ванны, сзади установите осветительный прибор. Получится прекрасный мягкий свет, а в результате - качественные фотографии.
7. Держатель для телефона
Самодельный держатель для телефона.
Из небольшого куска картона можно сделать отличный держатель для смартфона, который с помощью скотча можно прикрепить к любому участку стены, для создания творческих и оригинальных фотографий с разных ракурсов.
8. Фон для предметной съемки
Фотозона для предметной съемки.
Однотонную фактурную ткань нейтрального оттенка можно использовать для создания мини-фотозоны для предметной съемки. Для этого, кусок ткани нужно прикрепить к углу стены с помощью скотча, на край материи поставьте предмет съемки. Подобный трюк стоит взять на вооружение владельцам интернет магазинов, кулинарных блогов, а также любителям снимать натюрморты.
9. Свет для селфи
Секрет удачных селфи.
Любителям селфи стоит запомнить одно простое правило: всегда фотографируйтесь при хорошем освещении. В идеале - это должен быть естественный дневной свет. Источник этого света должен находится непосредственно перед вами, в крайнем случае - сбоку, но не сзади, иначе фото получится слишком темным. Если вы фотографируетесь на природе в яркий солнечный день, найдите уголок в тени, иначе на снимке будут нежелательные тени.
10. Постановка композиции
Создание атмосферных композиции.
Для того, чтобы делать красивые фотографии для социальных систем, совсем не нужен роскошный интерьер и профессиональная техника. Главное в этом деле, необычные детали и наличие идеи. Далее, освободите кусочек кровати, застеленной красивым бельем или стола со скатертью, позаботьтесь о хорошем освещении, создайте небольшую композицию и сфотографируйте с нескольких разных ракурсов.
Видео-бонус:
11. Сетка
Сеточка тени на лице.
Прислоните дуршлаг в мелкую сетку к источнику света перед вами и сфотографируйте. Получится интересная тень на лице, которая сделает самый скучный снимок загадочным и интересным.
12. Гирлянда
Включенная гирлянда на фото.
Новогодняя гирлянда может стать атрибутом оригинальных фотографий. С ее помощью можно создать эффект боке на фото, украсить себя или дополнить предметную композицию. Мягкий рассеянный свет гирлянды выглядит поистине завораживающе.
13. Ракурс для селфи
Хитрость для селфи.
Есть много факторов, которые следует учитывать для создания идеального селфи. Один из таких факторов - положение камеры. Запомните, лучшие фотографии получаются, если держать камеру немного выше уровня глаз.
Видео-бонус:
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