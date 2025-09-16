9 особенностей интеллекта горилл, которые выделяют их в дикой природе

Посмотрите внимательно в эти глубокие карие глаза. Разве они не полны эмпатии и интеллекта? По-моему, в этом обитателе дождевых лесов есть что-то от Гарри Каспарова или Стивена Хокинга! Шутки-шутками, но многие приматы действительно очень умные, хотя долгое время в академической среде было принято считать, что в уж горилла-то не так развита, как например, шимпанзе.
1. Гориллы умеют шутить
Вот это поворот. |Фото: wallpaperscraft.ru.
Существует популярное мнение, что наличие хорошего чувство юмора – это один из критериев высокого уровня интеллекта. Определенно, умение шутить требует от человека некоторого напряжения умственных способностей. И кто бы мог подумать, но гориллы умеют делать это! Шутки у них как в третьесортной комедии: кинуть в соседа «какаху» и сделать вид, что это был не ты. Однако, большинство других представителей дикой природы не умеет и так.
2. Полнота вариантов
Переберет все варианты. |Фото: phonoteka.org.
Гориллы не просто упорны в достижении желанной цели. Очень часто они перебирают всевозможные варианты для решения той или иной задачи. Например, висящий высоко фрукт они попытаются сначала стрясти, сбить палкой, затем залезть повыше и дотянуться до него. Все это указывает на то, что горилла не просто следует инстинктам, а она учится и запоминает.
3. Система предпочтений
Не хочу и не буду. |Фото: firstround.com.
У каждой гориллы, подобно человеку, есть эстетические предпочтения. Гориллы не просто разбираются в цветах… у них есть любимые и нелюбимые.
4. Лесная гигиена
Гигиена прежде всего. |Фото: shnyagi.net.
Гориллы меняют за собой подстилку каждый день. Они не просто собирают новую перед подготовкой к ночлегу. Сначала горилла собирает и уносит в одно и то же место старую подстилку из листвы, которая считается в представлении примата грязной и только после этого организует себе новое местечко.
5. Причинно-следственные связи
Причины понятны. |Фото: suncityparadise.com.
Гориллы умеют устанавливать причинно-следственные связи, запоминают их и учатся. Например, наступив в лужу или грязь один раз и испачкав лапы, примат в дальнейшем будет всячески избегать повторения этого действия. Также гориллы умеют запоминать реакцию своих сородичей на какое-то происшествие или их действие.
6. Останемся друзьями
Такие вот друзья. |Фото: theepochtimes.com.
Гориллы в отличие от большинства других животных не только заводят себе пару с целью размножения. Рассматриваемые приматы умеют заводить друзей. Как правило, – это гориллы того же пола. Сначала приматы оценивают личностные качества друг друга, а затем начинают проводить вместе время и всячески друг другу помогать.
7. Строжайшая дисциплина
Дисциплина должна быть. |Фото: mosmonitor.ru.
В семействе горилл не просто царит иерархия свойственная для многих видов животных. Гориллы уверенно следят за порядком в своей большой семье. Они воспитывают молодое поколение, а также могут не без помощи рукоприкладства угомонить излишне разбушевавшегося, привлекающего к стаду внимания или мешающего другим сородича.
8. Семейные ссоры
Гориллы ругаются как и люди. |Фото: livejournal.com.
Как это странно не прозвучит, однако у горилл бывают ссоры внутри брачных пар. Партнеры могут орать друг на друга, бросаться друг в друга разными предметами и даже драться. Пускай это не лучшее проявление, однако все описанное является тем, что принято называть «компенсаторным поведением». Свойственно оно в природе только для обладателей какого-никакого интеллекта.
9. Наличие эмпатии
Гориллы умеют жалеться. ¦Фото: tr.pinterest.com.
Гориллы умеют сочувствовать друг другу. Это признак высокого интеллекта. Так, если одна горилла в стаде обидит другую, а кто-то решит, что это было сделано несправедливо, то жертву могут броситься жалеть почти всей толпой.
