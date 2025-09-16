С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С ужасом представил 1000 человек на моих 16 сотках.Городские пейзажи...
  • Family Fun
    Враньё!!!!Какими были прожи...
  • Maxim
    Когда африканских голых баранов привозят в Канаду - они обрастают шерстью..Если черный цвет ...

9 особенностей интеллекта горилл, которые выделяют их в дикой природе



Посмотрите внимательно в эти глубокие карие глаза. Разве они не полны эмпатии и интеллекта? По-моему, в этом обитателе дождевых лесов есть что-то от Гарри Каспарова или Стивена Хокинга! Шутки-шутками, но многие приматы действительно очень умные, хотя долгое время в академической среде было принято считать, что в уж горилла-то не так развита, как например, шимпанзе.
Дальнейшие исследования и наблюдения за этим приматом в дикой природе смогли доказать неправоту первого впечатления.

1. Гориллы умеют шутить


Вот это поворот. |Фото: wallpaperscraft.ru.

Вот это поворот. |Фото: wallpaperscraft.ru.

 

Существует популярное мнение, что наличие хорошего чувство юмора – это один из критериев высокого уровня интеллекта. Определенно, умение шутить требует от человека некоторого напряжения умственных способностей. И кто бы мог подумать, но гориллы умеют делать это! Шутки у них как в третьесортной комедии: кинуть в соседа «какаху» и сделать вид, что это был не ты. Однако, большинство других представителей дикой природы не умеет и так.

2. Полнота вариантов


Переберет все варианты. |Фото: phonoteka.org.

Переберет все варианты. |Фото: phonoteka.org.


 

Гориллы не просто упорны в достижении желанной цели. Очень часто они перебирают всевозможные варианты для решения той или иной задачи. Например, висящий высоко фрукт они попытаются сначала стрясти, сбить палкой, затем залезть повыше и дотянуться до него. Все это указывает на то, что горилла не просто следует инстинктам, а она учится и запоминает.

3. Система предпочтений


Не хочу и не буду. |Фото: firstround.com.

Не хочу и не буду. |Фото: firstround.com.

 

У каждой гориллы, подобно человеку, есть эстетические предпочтения. Гориллы не просто разбираются в цветах… у них есть любимые и нелюбимые.
Проявляется это даже в такой мелочи, как выбор листьев для подстилки. Одни приматы предпочитают зеленую листву, другие выбирают желтую, третьи бурую. Все то же самое касается еды.

4. Лесная гигиена


Гигиена прежде всего. |Фото: shnyagi.net.

Гигиена прежде всего. |Фото: shnyagi.net.


 

Гориллы меняют за собой подстилку каждый день. Они не просто собирают новую перед подготовкой к ночлегу. Сначала горилла собирает и уносит в одно и то же место старую подстилку из листвы, которая считается в представлении примата грязной и только после этого организует себе новое местечко.

5. Причинно-следственные связи


Причины понятны. |Фото: suncityparadise.com.

Причины понятны. |Фото: suncityparadise.com.

 

Гориллы умеют устанавливать причинно-следственные связи, запоминают их и учатся. Например, наступив в лужу или грязь один раз и испачкав лапы, примат в дальнейшем будет всячески избегать повторения этого действия. Также гориллы умеют запоминать реакцию своих сородичей на какое-то происшествие или их действие.

6. Останемся друзьями


Такие вот друзья. |Фото: theepochtimes.com.

Такие вот друзья. |Фото: theepochtimes.com.

 

Гориллы в отличие от большинства других животных не только заводят себе пару с целью размножения. Рассматриваемые приматы умеют заводить друзей. Как правило, – это гориллы того же пола. Сначала приматы оценивают личностные качества друг друга, а затем начинают проводить вместе время и всячески друг другу помогать.

7. Строжайшая дисциплина


Дисциплина должна быть. |Фото: mosmonitor.ru.

Дисциплина должна быть. |Фото: mosmonitor.ru.

 

В семействе горилл не просто царит иерархия свойственная для многих видов животных. Гориллы уверенно следят за порядком в своей большой семье. Они воспитывают молодое поколение, а также могут не без помощи рукоприкладства угомонить излишне разбушевавшегося, привлекающего к стаду внимания или мешающего другим сородича.

8. Семейные ссоры


Гориллы ругаются как и люди. |Фото: livejournal.com.

Гориллы ругаются как и люди. |Фото: livejournal.com.

 

Как это странно не прозвучит, однако у горилл бывают ссоры внутри брачных пар. Партнеры могут орать друг на друга, бросаться друг в друга разными предметами и даже драться. Пускай это не лучшее проявление, однако все описанное является тем, что принято называть «компенсаторным поведением». Свойственно оно в природе только для обладателей какого-никакого интеллекта.

9. Наличие эмпатии


Гориллы умеют жалеться. ¦Фото: tr.pinterest.com.

Гориллы умеют жалеться. ¦Фото: tr.pinterest.com.

 

Гориллы умеют сочувствовать друг другу. Это признак высокого интеллекта. Так, если одна горилла в стаде обидит другую, а кто-то решит, что это было сделано несправедливо, то жертву могут броситься жалеть почти всей толпой.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Стивен Хокинг
instagram (инстаграм), социальная сеть
Гарри Каспаров
наверх