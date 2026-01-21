Почему пистолетные пули производят не такими же острыми, как автоматные

Многие наверняка обращали свое внимание на то, что пистолетные пули особенные и совсем не такие, как у пулеметов и автоматов. Наверняка, подобное было сделано не просто так. Однако, вопрос о том, почему пистолетным боеприпасам не делать поражающий элемент с острым окончанием остается открытым. В действительности же все обстоит достаточно просто.
Пуля пистолетная. /Фото: vesvalo.net.
Начать стоит с того, что «автоматных» боеприпасов не существует в природе, бывают только пистолетные и винтовочные. Первые имеют гладкий, скругленный наконечник боевой части. Вторые имеют заостренный наконечник поражающего элемента. При этом стоит понимать, что пистолетные патроны используются не только в пистолетах, но также в многочисленных пистолетах-пулеметах и даже в некоторых винтовках. Что же касается формы поражающего элемента, то для разных типов боеприпасов она выбирается не просто так.
Скругление делается не просто так. /Фото: 1zoom.me.
Все дело в баллистических свойствах боеприпасов, а также в типе ствола, по которому должна будет двигаться пуля. Пистолетный патрон рассчитан для использования на относительно небольших расстояниях. Кроме того, из-за небольшого (как правила) калибра, такие боеприпасы имеют куда более скромный пороховой запас. А значит мощность таких патронов ниже. Поэтому, конструкторы оружия делают пистолетные патроны скругленными, чтобы скомпенсировать низкую начальную мощность за счет большего останавливающего действия при попадании.
Все дело в баллистике. /Фото: reibert.info.
При этом стоит понимать, что расплачиваться за это пистолетным боеприпасам приходится также поражающей способностью.противника на большой дистанции. У винтовочных патронов большой заряд пороха, а также заостренная форма пули для улучшения ее аэродинамических свойств.
Разные назначения. /Фото: milsurpexchange.com.
Вместе с тем у винтовочных боеприпасов есть и недостатки – они куда лучше рикошетят, нежели пистолетные пули.
