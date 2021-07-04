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Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Своего небольшого сада достоин любой дом.

Пусть это не королевские сады, а всего лишь маленький райский уголок на вашем балконе, все равно лучше места, чтобы расслабиться и отдохнуть, не придумаешь.

Предлагаем несколько идей, которые наверняка вдохновят вас на создание такой красоты.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе
Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Вьющиеся растения

Если вы хотите, чтобы ваш балкон выглядел красиво не только изнутри, но и снаружи, лучше всего выбрать вьющиеся растения. Они создадут впечатление, что вы живете в рощице где-нибудь на юге. И прохожим будет приятно, и вам.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Сад в горшках

Если у вас маленький балкон и нет желания тратить деньги на садовые клумбы, обычные цветочные горшки помогут создать цветущий уголок у вас в доме. Вы можете переставить некоторые растения из комнат на балкон. Здесь вы также можете выращивать ароматные и пряные травы. Чтобы прикрепить горшки к стенам и перилам, используйте специальные держатели и толстую проволоку.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Подоконники с красивыми композициями

Подоконники — довольно удобное место для размещения сложных цветочных композиций. Если хотите, чтобы ваши цветы выглядели более оригинально, вы можете добавить к ним что-нибудь необычное, например, тыкву или искусственный фрукт.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Горшки, напоминающие об отпуске

Немного крупной гальки и камушков, которые вы привезли с отдыха, могут стать отличным материалом для того, чтобы преобразить скучные цветочные горшки.

Сделайте из своего балкона средиземноморский курорт!

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Крупные растения

Крупное растение в кадке на балконе — отличный способ создать ощущение настоящего сада. Даже самый маленький балкон станет светлее и уютнее. Выберите любое растение, которое можно вырастить в ваших температурных условиях. Теперь под ним можно неплохо устроиться с чашечкой чая.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Маленький кухонный садик

Даже если у вас маленький балкон, наверняка найдется место для мини-садика со съедобными растениями. Вы также можете выращивать зелень для добавления в блюда или напитки прямо в жестяных баночках. Подвесьте их на стены или просто расставьте на полу или на полках для растений.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Супницы не только для супа

Обычные миски для супа могут пригодиться в вашем маленьком садовом проекте. Фиалки и другие небольшие растения, а также травы будут в них отлично смотреться.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Старая мебель

Не спешите выбрасывать старую мебель, если у вас есть балкон. Сломанные полки, старая тумбочка и даже расшатанный стул могут оказаться отличными подставками для растений в вашем мини-саду.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Резиновые сапоги для вашей любимой петунии

Эти старые резиновые сапоги — идеальное место для посадки растений, любящих влагу. Такой горшок не будет выпускать влагу и в то же время будет неплохо проветриваться. Кроме того, он смотрится красиво и необычно.

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Чайник — не только для чаепитий

В доме часто накапливается невообразимое количество чайников разных форм и размеров, которые не используются по прямому назначению. Пора сделать из них цветочные горшки!

Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Лучшая декорация для сада

Вы можете представить себе сад на балконе без любимого питомца? Кошки просто обожают красоту, цветы и бабочек. Главное — не давать питомцу превращать сад в место для активных игр.

 

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