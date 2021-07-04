Невероятные идеи, как устроить сад прямо у себя на балконе

Своего небольшого сада достоин любой дом.

Пусть это не королевские сады, а всего лишь маленький райский уголок на вашем балконе, все равно лучше места, чтобы расслабиться и отдохнуть, не придумаешь.

Предлагаем несколько идей, которые наверняка вдохновят вас на создание такой красоты.

Вьющиеся растения

Если вы хотите, чтобы ваш балкон выглядел красиво не только изнутри, но и снаружи, лучше всего выбрать вьющиеся растения. Они создадут впечатление, что вы живете в рощице где-нибудь на юге. И прохожим будет приятно, и вам.

Сад в горшках

Если у вас маленький балкон и нет желания тратить деньги на садовые клумбы, обычные цветочные горшки помогут создать цветущий уголок у вас в доме. Вы можете переставить некоторые растения из комнат на балкон. Здесь вы также можете выращивать ароматные и пряные травы. Чтобы прикрепить горшки к стенам и перилам, используйте специальные держатели и толстую проволоку.

Подоконники с красивыми композициями

Подоконники — довольно удобное место для размещения сложных цветочных композиций. Если хотите, чтобы ваши цветы выглядели более оригинально, вы можете добавить к ним что-нибудь необычное, например, тыкву или искусственный фрукт.

Горшки, напоминающие об отпуске

Немного крупной гальки и камушков, которые вы привезли с отдыха, могут стать отличным материалом для того, чтобы преобразить скучные цветочные горшки.

Крупные растения

Сделайте из своего балкона средиземноморский курорт!

Крупное растение в кадке на балконе — отличный способ создать ощущение настоящего сада. Даже самый маленький балкон станет светлее и уютнее. Выберите любое растение, которое можно вырастить в ваших температурных условиях. Теперь под ним можно неплохо устроиться с чашечкой чая.

Маленький кухонный садик

Даже если у вас маленький балкон, наверняка найдется место для мини-садика со съедобными растениями. Вы также можете выращивать зелень для добавления в блюда или напитки прямо в жестяных баночках. Подвесьте их на стены или просто расставьте на полу или на полках для растений.

Супницы не только для супа

Обычные миски для супа могут пригодиться в вашем маленьком садовом проекте. Фиалки и другие небольшие растения, а также травы будут в них отлично смотреться.

Старая мебель

Не спешите выбрасывать старую мебель, если у вас есть балкон. Сломанные полки, старая тумбочка и даже расшатанный стул могут оказаться отличными подставками для растений в вашем мини-саду.

Резиновые сапоги для вашей любимой петунии

Эти старые резиновые сапоги — идеальное место для посадки растений, любящих влагу. Такой горшок не будет выпускать влагу и в то же время будет неплохо проветриваться. Кроме того, он смотрится красиво и необычно.

Чайник — не только для чаепитий

В доме часто накапливается невообразимое количество чайников разных форм и размеров, которые не используются по прямому назначению. Пора сделать из них цветочные горшки!

Лучшая декорация для сада

Вы можете представить себе сад на балконе без любимого питомца? Кошки просто обожают красоту, цветы и бабочек. Главное — не давать питомцу превращать сад в место для активных игр.