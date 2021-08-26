Тайны цирковой династии Запашных: Тигры-людоеды, травмы на арене, сломанные судьбы

Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com

Вальтер Запашный с женой и сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: sobesednik.ru

Вальтер Запашный с сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: liveinternet.ru

Вальтер Запашный, которого называли *неукротимым укротителем* | Фото: kp.ru

Вальтер Запашный во время выступления с той самой Багирой, которая однажды его чуть не загрызла | Фото: kp.ru, liveinternet.ru

Знаменитый дрессировщик Вальтер Запашный | Фото: stuki-druki.comе

Вальтер Запашный с женой и сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: 24smi.org

Вальтер Запашный во время выступления | Фото: liveinternet.ru

Знаменитый дрессировщик Вальтер Запашный | Фото: powerlifting.in.ua

Вальтер Запашный с сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: 24smi.org

Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com

Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com

Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com

Прыжок Аскольда Запашного верхом на льве | Фото: 24smi.org

Аскольд Запашный с дочерьми и братом | Фото: 24smi.org

Братья Эдгард и Аскольд Запашные | Фото: diary.ru