Тайны цирковой династии Запашных: Тигры-людоеды, травмы на арене, сломанные судьбы

Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com
2 апреля исполняется 91 год со дня рождения знаменитого советского артиста цирка, дрессировщика тигров, представителя легендарной цирковой династии Вальтера Запашного. 12 лет назад он ушел из жизни. Выступления Вальтера, а также его сыновей Аскольда и Эдгарда, наверняка видели многие, а вот о том, что происходило за кулисами, широкой публике вряд ли известно. Какие смертельно опасные случаи происходили с хищниками, и кто из цирковой династии оказался за решеткой, загубив чужую жизнь и сломав собственную судьбу, – далее в обзоре.
Вальтер Запашный с женой и сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: sobesednik.ru
Основателем легендарной цирковой династии еще в начале XX в. стал Михаил Запашный. В цирк он пришел буквально с улицы – портовый грузчик ухаживал за цирковой артисткой Лидией Томпсон и однажды случайно попался на глаза знаменитому борцу Ивану Поддубному. Тот обратил внимание на хорошую физическую форму Михаила и посоветовал ему попробовать свои силы на цирковой арене в жанре французской борьбы. Так Запашный стал одним из самых известных силовых акробатов в СССР. Его сыновья Мстислав, Вальтер и Сергей пошли по его стопам, создав акробатическое шоу «Братья Запашные».
Вальтер Запашный с сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: liveinternet.ru
Вальтер Запашный был знаменитым дрессировщиком. Он стал первым, кто совершил прыжок верхом на льве и вывел на арену одновременно 38 хищников. Сыновья Вальтера Эдгард и Аскольд прославились как укротители тигров. Они вывели цирковое шоу на новый уровень, дополнив свои представления видеоинсталляциями, световыми и пиротехническими эффектами. Их двоюродный брат Мстислав, сын родного брата Вальтера Мстислава, тоже выступал в цирке.
Вальтер Запашный, которого называли *неукротимым укротителем* | Фото: kp.ru
Конечно, работа с хищниками несет в себе немало опасностей. И в судьбе каждого из представителей династии Запашных случались происшествия, которые заканчивались трагически. Когда Эдгард и Аскольд были маленькими, на их дедушку Михаила Запашного напал тигр и оторвал ему руку. От занесенной инфекции началась гангрена, и в больнице дрессировщик скончался.
Вальтер Запашный во время выступления с той самой Багирой, которая однажды его чуть не загрызла | Фото: kp.ru, liveinternet.ru
Сын Михаила Вальтер во время дебютного выступления подвергся нападению тигрицы Багиры, едва не поплатившись жизнью: на глазах у публики хищник прижал его лапами и норовил прикусить голову. Дрессировщик просунул голову еще глубже в пасть тигрицы – так, чтобы она не могла сомкнуть челюсти. В результате Вальтер Запашный получил более 40 рваных ран, 26 из которых было на голове, и травму позвоночника. 2 месяца он провел в больнице. А позже выяснилось, что Багира оказалась людоедом – ранее она загрызла жену предыдущего дрессировщика и неоднократно нападала на людей. Но Вальтер не дал усыпить тигрицу и продолжал с ней работать. В результате она стала его любимицей и примой аттракциона, исполнившей за 20 лет 64 трюка! В дальнейшем питомцы Вальтера Запашного слушались его беспрекословно и выполняли его команды не только на арене, но и на съемочной площадке: его тигры снялись в фильмах «Дерсу Узала», «Три плюс два» и «Руслан и Людмила».
Знаменитый дрессировщик Вальтер Запашный | Фото: stuki-druki.comе
Вальтер Запашный с женой и сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: 24smi.org
Когда Эдгарда Запашного спросили о самой опасной ситуации в его цирковой карьере, он ответил: «Очень сильно переживал, когда брата по лицу ударила тигрица на гастролях. Это было во время представления. Аскольд вышел из клетки весь в крови. Его тут же увезли в больницу, и я дорабатывал шоу без него. После всего случившегося, даже не знал, увижу ли я своего брата или не нет. Это было действительно ужасно. В общем, видел большое количество травм, горе, покалеченных артистов и человеческих жизней. Видел серьезные травмы, ребят, прикованных к постели, у которых разбивались родственники, погибая на манеже. Помимо этого, сильно переживал, глядя на сильно порванные ноги моей мамы, после того, как тигр напал на нее. Был свидетелем фанатизма людей, который им не позволял останавливаться в любых случаях, и они продолжали работать, любить и уважать цирк».
Вальтер Запашный во время выступления | Фото: liveinternet.ru
Знаменитый дрессировщик Вальтер Запашный | Фото: powerlifting.in.ua
Дрессировщики признаются, что с хищниками всегда приходится быть начеку, и они не могут позволить себе расслабляться перед выступлением – чтобы избежать потенциальных опасностей, нужно быть максимально сосредоточенным. Хотя, по мнению Эдгарда, успешно выступать им помогает сама принадлежность к легендарной цирковой династии: «Фамилия Запашных олицетворяет силу. Мои родственники славятся стойкостью духа, желанием победы. И наверное, эта смелость передается по наследству. Запашные – это не только бренд, но и профессионализм, любовь к цирковому искусству».
Вальтер Запашный с сыновьями Эдгардом и Аскольдом | Фото: 24smi.org
Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com
В большой семье Запашных часто вспыхивали скандалы и конфликты. Двоюродные братья никогда не ладили, однажды в интервью Эдгард признался: «Знаете, я застал то время, когда папа с моим дядей Мстиславом Михайловичем не общались. Притом что они избегали друг друга несколько десятков лет, между ними не было прямого соперничества и критики… Папа был обижен на Мстислава, Мстислав – на папу. Это все произошло еще до нашего с братом рождения. Может быть, из-за того, что они были двумя сильными личностями, поэтому и не смогли ужиться в одном гнезде… Мстислав-младший – сын своего отца. Мы виделись несколько раз, и я знаю, как пренебрежительно он отзывается о нас». Эдгард и Аскольд выступают в Цирке братьев Запашных, а Мстислав занимается собственной карьерой, не пересекаясь с двоюродными братьями.
Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com
Эдгард Запашный на арене цирка | Фото: stuki-druki.com
Еще один двоюродный брат Эдгарда и Аскольда, сын Сергея Запашного Валерий в 2004 г. покончил с собой – повесился в номере цирковой гостиницы Курска. Для многих это известие стало полной неожиданностью: было известно, что артист испытывает материальные трудности, так как подготовленный им номер с медведями был расформирован. У Валерия был конфликт с его дядей, главой Росгосцирка Мстиславом Запашным, из-за чего он не мог начать собственный цирковой бизнес. Однако его близкие не замечали странностей в его поведении и были шокированы произошедшим.
Прыжок Аскольда Запашного верхом на льве | Фото: 24smi.org
Аскольд Запашный с дочерьми и братом | Фото: 24smi.org
Младший из сыновей основателя династии Михаила Запашного Игорь тоже избрал цирковую профессию и стал акробатом. По словам знакомых семьи, из всех братьев – Вальтера, Мстислава, Сергея и Игоря – младший был самым застенчивым. Тем невероятнее и ужаснее казалась всем трагедия, которая сломала его судьбу и цирковую карьеру. Женой Игоря Запашного была его коллега, акробатка Ольга Лапиадо. В их доме часто вспыхивали ссоры из-за ревности мужа, а когда Ольга снялась в 1963 г. в эпизоде фильма «Гранатовый браслет» и у нее появилось еще больше поклонников, чем в цирке, Игорь и вовсе потерял голову от ревности. После очередного скандала Ольга решила уйти из семьи и заявила об этом мужу, после чего он вдруг схватил со стола нож и нанес ей 20 ранений. После убийства жены Игорь сдался милиции, был осужден и приговорен к расстрелу. Но благодаря заступничеству его брата, Мстислава Запашного, высшую меру наказания заменили 15 годами тюрьмы, а его братья на 13 лет стали «невыездными».
Братья Эдгард и Аскольд Запашные | Фото: diary.ru
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