С нами не соскучишься!

Что происходит с организмом кошки, когда любимый питомец (м)урчит


Существует теория о том, что на самом деле коты являются генераторами вибрации, которая приводит в движение планету Земля и способствует поддержанию «гармонии мира». Поэтому если у вас есть пушистый питомец, не забывайте почаще чесать его за ушком, потому как с гармонией мира в последние годы что-то явно пошло не так!
Наша же речь сегодня пойдет о том, почему коты в принципе урчат, зачем им это нужно и что происходит с их организмом в этот момент.

1. Что такое мурлыканье?


Чаще всего коту хорошо. |Фото: kot-pes.com.

Мурлыканье или урчание – это негромкий (чаще всего) жужжащий звук, который сопровождается активной вибрацией на некоторых участках кошачьего тела. В большинстве случаев кошачье урчание свидетельствует о получении животным удовольствия. Однако, бывают и исключения. В некоторых случаях мурлыканье может быть свидетельством заболевания. Также некоторые коты могут урчать в стрессовой ситуации. Существует версия о том, что мурлыканье позволяет коту вернуться из состояния повышенной мобилизации в состояние покоя. При этом существуют десятки ситуаций как позитивных, так и негативных, когда кошка может издавать характерные звуки и вибрации. Например, кошки мурчат во время кормления котят.

2. Каким образом кот мурчит?


Приятные звуки. |Фото: prokyr.ru.

Механизм мурлыканья неплохо изучен. Достоверно известно, что делает это любимый питомец при помощи сокращений мышц внутри гортани. Расширение и сужение гортани у голосовой щели приводит к появлению вибрации воздуха при каждом вздохе и вдохе кошки.
У разных котов разная частота урчания, однако, обычно она находится где-то в районе 20-30 Гц. Существует также несколько альтернативных, хотя и не бесспорных версий о том, откуда берется вибрация в организме кошки. Некоторые зоологи видят причину не в сокращениях гортани, а в работе синусовых пазух, другие перекладывают ответственность на работу легких. Тем не менее версия с гортанью на сегодняшний день остается самой популярной.

3. Только ли домашние коты мурчат?


Мурчат все кошачьи. |Фото: minds.com.

На самом деле нет! Мурчать умеют не только домашние коты и более того – не только кошачьи. Мурчат львы, гепарды, тигры, гепарды, рыси, пумы, дикие коты и еще многие другие. Среди кошачьих, пожалуй, нет ни одного вида, который бы не был «грешен» в этом вопросе. Единственное но заключается в том, что у какого-нибудь тигра мурлыканье намного ниже. Впрочем, оно все также легко узнается. Помимо кошачьих, издавать подобные звуки и вибрации умеют некоторые представители такого семейства млекопитающих, как виверровые. Виверровые являются чем-то средним между огромным котом и куницей. Живут они преимущественно в южных широтах.
Эта смесь енота и кота тоже умеет мурчать. ¦Фото: blogspot.com.

источник

