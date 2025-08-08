Что происходит с организмом кошки, когда любимый питомец (м)урчит

Существует теория о том, что на самом деле коты являются генераторами вибрации, которая приводит в движение планету Земля и способствует поддержанию «гармонии мира». Поэтому если у вас есть пушистый питомец, не забывайте почаще чесать его за ушком, потому как с гармонией мира в последние годы что-то явно пошло не так!
1. Что такое мурлыканье?
Мурлыканье или урчание – это негромкий (чаще всего) жужжащий звук, который сопровождается активной вибрацией на некоторых участках кошачьего тела. В большинстве случаев кошачье урчание свидетельствует о получении животным удовольствия. Однако, бывают и исключения. В некоторых случаях мурлыканье может быть свидетельством заболевания. Также некоторые коты могут урчать в стрессовой ситуации. Существует версия о том, что мурлыканье позволяет коту вернуться из состояния повышенной мобилизации в состояние покоя. При этом существуют десятки ситуаций как позитивных, так и негативных, когда кошка может издавать характерные звуки и вибрации. Например, кошки мурчат во время кормления котят.
2. Каким образом кот мурчит?
Механизм мурлыканья неплохо изучен. Достоверно известно, что делает это любимый питомец при помощи сокращений мышц внутри гортани. Расширение и сужение гортани у голосовой щели приводит к появлению вибрации воздуха при каждом вздохе и вдохе кошки.
3. Только ли домашние коты мурчат?
На самом деле нет! Мурчать умеют не только домашние коты и более того – не только кошачьи. Мурчат львы, гепарды, тигры, гепарды, рыси, пумы, дикие коты и еще многие другие. Среди кошачьих, пожалуй, нет ни одного вида, который бы не был «грешен» в этом вопросе. Единственное но заключается в том, что у какого-нибудь тигра мурлыканье намного ниже. Впрочем, оно все также легко узнается. Помимо кошачьих, издавать подобные звуки и вибрации умеют некоторые представители такого семейства млекопитающих, как виверровые. Виверровые являются чем-то средним между огромным котом и куницей. Живут они преимущественно в южных широтах.
