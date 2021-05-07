Что хранится сегодня в Мавзоле мумия Ленина, восковая фигура или кукла

Споры о сохранении тела вождя мирового пролетариата начались сразу после его смерти и не утихают до сих пор. Наряду с этическими аспектами в желтой прессе в последнее время часто публикуются «сенсационные факты» о том, что мумия Владимира Ильича уже давно заменена на восковую копию. Однако, несмотря на статус секретности, сегодня ученые не скрывают, как именно проводилась уникальная, разработанная в нашей стране процедура мумификации, и в каком состоянии тело Ленина сегодня.
21 января 1924 года огромную страну поразила весть о смерти Владимира Ильича. Уже на следующий день ученые провели первые операции по бальзамированию тела. Вопроса о длительном хранении мумии тогда еще не возникало, поэтому была сделана достаточно стандартная операция, благодаря которой останки вождя должны были без изменений дождаться вскрытия, установления причины смерти и процедуры прощания. Для этого использовалась смесь воды, формалина, этилового спирта, хлорида цинка и глицерина. Сроки были рассчитаны только на 20 дней. К этой первой операции был привлечен советский врач-патологоанатом, академик Алексей Абрикосов.
Тело Ленина сразу после смерти, январь 1924 года
При проведении временного бальзамирования ученые перерезали крупные кровеносные сосуды, так как ни о какой мумификации на долгие годы речи тогда не велось. Позднее академик Абрикосов очень сокрушался и говорил о том, что, если бы планы о длительном хранении тела были озвучены сразу, артерии несомненно нужно было бы сохранить – по ним бальзамирующие жидкости легко транспортировались бы ко всем участкам. Подготовленное таким образом тело вождя было помещено для прощания в Колонный зал Дома Союзов. 1924 год отличался исключительно холодной зимой – все дни после смерти Ленина температура держалась около -28 градусов. Однако, несмотря на это, к телу выстроилась огромная очередь, толпы людей стекались отовсюду, чтобы отдать дань памяти человеку, кардинально изменившему ход истории нашей страны.
Транспортировка тела Ленина к станции, 1924 год
Похороны были назначены на 27 января, и к этой дате был подготовлен деревянный мавзолей. Однако в назначенную дату тело только перенесли в место упокоения, но закрывать саркофаг не стали – несмотря на то, что за эти дни на Красной площади побывало около миллиона человек, поток людей за эти дни не иссяк, а стал еще только больше. Комиссия по похоронам получила тысячи писем и телеграмм с просьбой отложить похороны и сохранить тело Владимира Ильича. Все эти письма до сих пор лежат в Российском Центре хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ):
Необходимо, чтобы Ильич физически остался с нами и чтобы его можно было видеть необъятным массам трудящихся. (Работники Путиловского завода)
Предавать земле тело столь великого и горячо любимого вождя, каким является для нас Ильич, ни в коем случае нельзя. Мы предлагаем забальзамировать прах и поместить в стеклянный герметически запаянный ящик, в котором прах вождя можно будет сохранять в течение сотен лет. (Рабочие Рогожско-Симоновского района Москвы)
Не зарывать в землю, как обыкновенного смертного, не скрывать от наших глаз, оставить забальзамированным. (Крестьяне Шарлыкской волости Оренбургской губернии)
Первый деревянный Мавзолей, 1924 год
Сталин на одном из заседаний Политбюро поддержал идею длительного сохранения тела:
«Этот вопрос, как мне стало известно, очень волнует и некоторых наших товарищей в провинции… Нужно забальзамировать тело Ленина. Существуют на сей счёт новейшие методы, таким образом, сохранить Ленина на многие годы. Это не противоречит и старым русским обычаям. Поместить его в специально оборудованный склеп»
Однако родственники Ленина и некоторые члены руководства были решительно против мумификации тела на долгие годы:
«Я подумал, как бы сам Владимир Ильич отнёсся к этому, высказался отрицательно, будучи совершенно убеждён, что он был бы против такого обращения с собой и с кем бы то ни было» (Владимир Бонч-Бруевич)
«Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему, как к главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей. В такие же мавзолеи превращались официальные книги о Ленине. Его мысль разрезали на цитаты для фальшивых проповедей. Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина» (Лев Троцкий)
«Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните – так много ещё нищеты, неустройства в нашей стране.» (Надежда Константиновна Крупская)
Несмотря на мнение близких, 5 марта 1924 года на заседании Комиссии по организации похорон начали обсуждение с учеными-патологоанатомами и врачами о принципиальной возможности сохранения тела вождя на неопределенно долгий срок. Аналогов в мировой практике для такого эксперимента еще не было – бальзамирование по принципам Древнего Египта не подходило, так как те мумии теряли до 70% влаги и черты их сильно искажались. Заморозка тоже была недостаточно надежным вариантом. В первый момент ученые не смогли дать гарантию, что работа по такой мумификации, какая требовалась для Ленина, будет успешной. Они начали эксперименты без уверенности в успехе.
Советский биохимик академик Борис Ильич Збарский и его сын в лаборатории
Профессор Владимир Воробьев из Харькова и биолог-биохимик Борис Збарский разработали и испробовали на единственном объекте уникальный метод бальзамирования, который оказался очень удачным. Работали они прямо внутри временного мавзолея в специальной лаборатории в течение четырех месяцев. Основной бальзамирующей «процедурой» для тела являются ванны из специальных реагентов: формальдегид, этиловый спирт, глицерин, ацетат калия и производные хинина – благодаря этим веществам разложение останков удалось предотвратить.
Ученый за мониторами компьютеров, контролирующих параметры среды в Мавзолее
Подобные «процедуры» с телом проводятся регулярно и сегодня. Не вдаваясь в подробности этого эксперимента, можно сказать, что сейчас тело Владимира Ильича находится в прекрасном состоянии. Сохранены гибкость и подвижность всех суставов – когда после развала Советского Союза в прессе поднялась шумиха о том, что тело Ленина, мол, подменено на восковую куклу, ученые продемонстрировали журналистам обратное, просто повернув голову мумии.
Очередь к Мавзолею, 25 марта 1997 года
Однако вопрос о том, кто же на самом деле находится в Мавзолее – уже достаточно философский и спорный. Дело в том, что в процессе проводимых процедур и замены некоторых тканей и жидкостей, от первоначального тела Ленина осталось чуть больше 20%. Биологические материалы с каждым годом все больше заменяются на искусственные, но внешняя форма тела при этом сохраняется неизменной, так что сегодня перед нами, несомненно, лежит мумия вождя пролетариата, но подвергшаяся очень серьезной модификации.
Тело Ленина, 1993 год.
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