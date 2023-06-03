Почему сабля тальвар считалась символом доблести у индийских воинов

Индия – удивительная страна с древнейшей историей и традициями. Одной из самых известных является кастовость местного общества. У каждой касты свои правила поведения и даже внешнего вида. Не выбивается из этой тенденции и каста индийских воинов. И вот отличительных черт этой касты особенно интересным является их символ доблести под названием «тальвар» - простая на первый взгляд сабля, которая отражает мужество и храбрость ее владельцев.
Тальвар является одним из ряда традиционных индийских клинков. Его отличает простота отделки и отсутствие лишних элементов. Видимо, поэтому его название постигла судьба многих видов оружия подобного типа: «тальварами» в Индии могут называть самые разные клинки, либо же собственно эти сабли делают самых разных форм и видов.
Простота отделки меча не означает отсутствие разнообразия. /Фото: fotoload.ru
Действительно, внешний вид тальвара не оставляет особого размаха для фантазии оружейника – несильно и плавно изогнутый клинок небольшой ширины, и только одна черта в нем уникальна именно для этого оружия. Речь идет об эфесе – он представлен прямой рукояткой, обязательно утолщенной посередине и увенчанной круглым диском, который будто создан для того, чтобы уставший воин мог опереться на свое оружие.
Отношение к подобному апгрейду двойственное: с одной стороны, она ограничивала амплитуду движения кисти, не позволяя свободно крутить саблей и выполнить сложные финты, однако при этом увеличивался не только контроль над клинком, но и сила удара.
Эфес у тальвара уникальный. /Фото: straniciistorii.ru
Эфес мог дополнительно иметь дужку для защиты пальцев от ударов. Чаще всего рукоять изготовляли из металла, иногда – латуни или серебра. А вот изгиб эфеса по отношению к клинку отличался в зависимости от географии происхождения тальвара. Североиндийские сабли имели рукоять, которая располагалась в линию с клинком – облегчало нанесения колющих ударов. А вот на юге рукоятку отличал наклон – его оружейник выполнял для усиления рубящего удара.
Разнообразными были клинки и по форме. И если длина у них была более-менее одинаковой – примерно 100 сантиметров – то ширина могла значительно варьироваться. У некоторых экземпляров было еще одно украшение в виде сквозного желоба, который располагался вдоль клинка - так называемое моти-давати. В них вставлялись свободно перекатывающиеся металлические шарики, а иногда и настоящие жемчужины. Вот только клинки с таким апгрейдом носили только декоративный или сакральный характер, а изготовлялись они на заказ для самых богатых воинов.
Знатные жители Индии могли заказать декоративный тальвар с жемчугом. /Фото: wikipedia.org
История тальвара началась примерно в 13 веке, где он стоял в одном ряду с древними изогнутыми клинками, что применялись тюркскими племенами во время своих завоеваний. Использовали его как пехотинцы, так и всадники. Широкой была и география применения сабли – она не ограничивалась только Индией – о тальваре знали и в Пакистане, Бангладеш, Афганистане и даже Непале.
Но особенно тальвары ценились среди представителей касты воинов-кшатриев - индийских раджпут. Они вошли в историю как храбрые, непримиримые бойцы, которые никогда не признавали поражения. И именно тальвар стал символом их доблести и мужества. Популярность этой сабли не угасала со временем - в Индии он повсеместно использовался раджпутами в битвах вплоть до 19 века, когда в военное дело уже окончательно вошло огнестрельное оружие.
Индийский раджпут с тальваром в руке. /Фото: indianrajputs.com
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