Эту красавицу мужчины носили на руках, пока однажды ревнивая соперница чуть не сломала ей жизнь
В результате нападения ревнивой соперницы Дана получила ожоги 3 степени на 60% тела, включая лицо. Это почти убило её, но не сломало. Она вышла из этой жуткой истории с гордо поднятой головой и показала своим примером всем — за жизнь нужно бороться и не опускать руки, что бы ни случилось.
Дана перенесла множество операций и два года проходила в специальной маске. А затем она отправилась на телевидение, чтобы рассказать миру о том, что с ней случилось. Дана сказала: «Я хочу, чтобы все увидели мои шрамы, ведь теперь они часть меня».
На нашу героиню напала женщина, которая увидела, как её муж просто разговаривал с Даной на новогодней вечеринке. Это фотография Даны до нападения.
Ревнивая жена начала преследовать Дану, она несколько раз звонила ей и говорила, что уничтожит её хорошенькое личико.
Через некоторое время, будучи под действием наркотиков, женщина ворвалась в квартиру Даны, облила её денатурированным спиртом и подожгла. Затем она убежала, а Дана слышала её смех…
В результате жуткого нападения Дана получила ожоги 3 степени, которые покрывали 64% её тела, в том числе и лицо. Её практически невозможно было узнать.
Девушка признаёт, что до этого случая она очень гордилась своей внешностью.
После операции врачи дали ей специальную маску, которую ей пришлось носить долгих 30 месяцев. По её словам, эта маска давала ощущение того, что она никто и ничто, ведь лица совершенно не было видно.
В этой же маске она присутствовала на суде, давая показания. Нападавшей присудили семнадцать лет лишения свободы.
Но трудности на этом не закончились. Во время восстановления после этого жуткого нападения Дана столкнулась еще с одним испытанием. Во время обследования врачи сообщили, что у неё рак шейки матки. Она была шокирована, но сдаваться не собиралась. Ей пришлось перенести операцию по удалению раковых клеток и длительную реабилитацию.
Маска все время порождала в ней чувство безликости.
В конце концов, после ежедневной работы над собой и над восстановлением своего тела, Дана согласилась прийти на одну из телевизионных передач, чтобы снять маску и поведать свою историю. Она сказала: «Наверное, было бы проще умереть, чем пройти через все это, но я никогда не выбирала легких путей… И если сегодня меня спросят, что я чувствую по поводу своего тела, я отвечу, что чертовски горжусь собой!»
Зная, что её история может вдохновить на борьбу других людей, попавших в сложную ситуацию, Дана пришла на передачу и сняла маску перед аудиторией.
Все были удивлены, увидев её новое лицо. Несмотря на шрамы, она почти вернула прежнюю красоту.
Дана попросила всех увидеть то, что скрывалось за этим новым лицом — невероятную силу духа, уверенность в себе, самоуважение, мужество и целеустремленность.
Дана говорит: «Я сильная личность, и история с ожогом показала мне, что я такой и останусь. Я всегда буду уверенной в себе женщиной».
Пример Даны лишний раз напоминает нам, что для исцеления тела прежде всего важен сильный дух и сильная личность, готовая бороться с трудностями.
Вот еще несколько её самых свежих фотографий. Сегодня Дана говорит: «Каждый день я старательно работала над собой и теперь результаты действительно видны. Я восстанавливаюсь медленно, но уже понемногу становлюсь похожей на прежнюю Дану».
Действительно вдохновляющая история невероятно сильной женщины!
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