Почему советские унитазы снабжали «полочкой», и Зачем она нужна

Куда девалась «полочка»?

Унитаз с «полочкой» или «тарелкой».

Советский унитаз: бессмысленный и беспощадный?

Маленькие санузлы в «хрущёвках» сыграли свою роль.

Недостатков у «полочек» оказалось больше, чем достоинств.

А в старом бы не утонул.