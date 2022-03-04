Почему советские унитазы снабжали «полочкой», и Зачем она нужна

Куда девалась «полочка»?
Раньше деревья были выше, трава зеленее, а унитазы – удобнее. Как минимум, в них была «полочка». И явно не для того, чтобы книжки ставить. В чём же секрет особой конструкции и почему данный «дизайн» практически исчез вместе с советской эпохой, попробуем выяснить в этом обзоре.
Унитаз с «полочкой» или «тарелкой».
Нынче за дизайнерскими вещами охотятся многие, но унитазы несправедливо обходят вниманием. А зря. Вот уж, где вещь, взаимодействовать с которой придётся частенько. Конечно, большим количеством эстетических инноваций сантехника похвастаться не может. Максимум, на что у заказчиков хватает фантазии – попросить дизайнера покрыть унитаз золотом. Но даже у них, унитазов, есть свои тренды. К примеру, раньше большинство моделей снабжали специальными плоскими «полками» вместо привычных «воронок». И куда они все подевались?
Советский унитаз: бессмысленный и беспощадный?
Когда иностранцы впервые видят это чудо дизайнерской мысли, то впадают в лёгкий ступор. Такие экземпляры в Европе встретишь не часто, а где-нибудь в США их и вовсе особо «не водилось». Своей популярностью унитазы с полкой обязаны особенностям домостроения во времена СССР. Особенно, пресловутым «хрущёвкам».
Маленькие санузлы в «хрущёвках» сыграли свою роль.
Дело в том, что конструкция, которую раньше шутливо называли «пьедесталом», сводит к минимуму количество брызг воды при каждом смыве. Что в условиях смежных, да ещё и маленьких санузлов было очень кстати. Меньше бацилл, оседающих на полотенцах и зубных щётках – с точки зрения гигиены решение весьма правильное.
Недостатков у «полочек» оказалось больше, чем достоинств.
Увы, недостатков у конструкции оказалось немало. В частности, большое потребление воды и необходимость часто и активно работать ёршиком, дабы привести «полку» в приличный вид. Так что со временем (а также с распространением раздельных санузлов) модели со смывом-воронкой постепенно вытеснили предшественников из магазинов.
А в старом бы не утонул.
Но некоторые и до сих пор отдают предпочтение старомодным «полочкам». Как минимум, если уронишь в такой унитаз кошелек или (о, ужас!) смартфон, то хоть будет шанс на спасение.
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