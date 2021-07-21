Напольная ваза в интерьере

Изысканные предметы интерьера – это всегда стильный дизайн любой комнаты. Особенно стоит выделить изящные напольные вазы, которые очень интересно смотрятся в различных стилистиках. Одна такая ваза станет главным акцентом в комнате.



1. Из джута

2. Изысканная композиция

3. Тёмная классика

4. Керамическое изделие ромбовидной формы

5. С лёгким узором

6. С коваными элементами

7. Из проволоки

8. Из прозрачного стекла

9. Мозаика

10. Чёрно-белая классика

Джутовые волокна уже давно используются в различных целях. Совсем недавно джут стали широко применять в интерьерном дизайне, к примеру, ваза из джута станет особенной ноткой элегантности в любом простом интерьере.Если вы не хотите загромождать пространство огромной вазой, можно использовать изысканную композицию из нескольких вариантов. Они составляются в одной гамме и смотрятся очень шикарно в небольших комнатах.Для любителей минимализма и темных оттенков в интерьере отличным решением станет представленная темная ваза в четких гранях. Более удачно она выглядит в черно-белом стиле.Еще одна отличная идея для любителей геометрических форм и лаконичного стиля. Такая ваза не будет скрывать пространство, при этом отличается довольно габаритными размерами. Выбирайте такие вазы в базовых оттенках, так они смотрятся более величественно.Присмотритесь к вазам в необычной форме.Если выбор пал на такую необычную вазу, то лучше всего не выбирать слишком яркие рисунки и расцветки. Ваза будет акцентом в любом случае, так что ей достаточно легкого узора в неприметных оттенках.Для любителей брутальных предметов интерьера идеальной идеей станет ваза с коваными вставками. Обычно такие вазы очень большие по размеру, потому лучше всего ее поставить в гостиную комнату или в каминный зал.Вазы из проволоки смотрятся очень необычно. Некоторые считают, что такой вариант слишком прост для стильного интерьера, поэтому добавляют к вазе различные фигуры или гирлянду.Обычные стеклянные вазы тоже могут стать красивой деталью в интерьере. Для этого можно придумать свою собственную композицию в стенках вазы из камней, цветов и других предметов.При большом желании украсить свою квартиру можно создавать вазу из мозаики самостоятельно. В ход идут разные материалы и составы, но по итогу результат превосходит все ожидания.Классика никогда не выйдет из моды. Поэтому вы можете выбрать совершенно обычную вазу в привычной форме, которая преобразит любой интерьер квартиры.Напольная ваза – это лишь дополнение к стильному интерьеру. Необходимо понимать, что такая ваза будет занимать место в квартире, но если пространства достаточно, то предмет интерьера полностью изменит дизайн любой комнаты.