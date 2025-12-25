Как подготовить дом к приёму гостей

Скоро в ваш дом потянется вереница гостей. Кто-то придет на праздничный ужин, а кто-то задержится на пару ночей. Что надо сделать в первую очередь, чтобы подготовится к встрече и не устать еще до того, как гости переступят порог? Разбираемся вместе с организатором пространства, энергокоучем Ириной Яшиной.

Как подготовить дом к приему гостей: функциональные и красивые решения

Холодильник

Ненужные вещи

Чистота

Создайте новогоднюю атмосферу

Уют

В первую очередь освободите холодильник от всего лишнего. Консервы, варенье, одинокий испорченный огурец, недоеденные каперсы и остатки испорченного паштета — все долой. «Проверьте, чтобы в холодильнике были заготовки на новогодние праздники и осталось место, чтобы можно было правильно сохранить еду с праздничного стола», — советует наш эксперт.Пройдитесь по квартире и уберите лишнее. Избавление от старых, ненужных вещей — отличная практика для разгрузки не только вашего дома, но и головы. Не даром говорят: «Порядок в доме — порядок в голове». От чего пора избавиться:— От вещей не по размеру — мало, велико, вышло из моды. К этой категории относятся все с формулировкой: «А вдруг пригодится?»— От сломанных, потертых, вещей с разного рода дефектами. Либо ремонтируйте, либо выносите из дома.— От того, что не нравится или навевает неприятные воспоминания. Не тащите негатив с собой в новый год.После ревизии настало время для наведения чистоты. Отчищая свой дом от пыли и грязи, вы оставляете все ненужное, гнетущее, плохое в старом году. В чистом доме начинать жизнь с чистого листа легче и веселее: новые чувства, новые мысли, новые действия.Ирина: «Сделайте влажную уборку. Можно провести энергетическую чистку дома, помыв полы солью. Соль издревле считается лучшим помощником в уборке, особенно если уходящий год был для вас непростым и было много потерь».Елка — это неотъемлемая часть праздника. Но можно добавить изюминки. Распечатайте свои фотографии и своих гостей и развесьте их на новогоднее дерево. Можно придумать пожелания и игру, так гости станут частью вашего праздника. «Можно задействовать окна, двери и стены для создания праздничной атмосферы. Венок, наклейки или даже роспись на окнах отлично для этого подойдут», — рассказывает организатор пространства.Новый год отлично подойдет для того, чтобы обновить текстиль. Для праздничного декора можно купить новое постельное белье, подушки и пледы, кухонные полотенца, салфетки с ярким рождественским орнаментом. А если выберите более нейтральное оформление — красную/зеленую клетку или буквенные принты, то сможете пользоваться текстилем всю зиму или даже весь следующий год.Чтобы ваши гости чувствовали заботу, подготовьте комплекты пастельного белья, полотенец, халата и гигиенических средств. Выделите для них полку в шкафу, чтобы в случае необходимости не бегать по всему дому в поисках разных предметов. Так гости будут чувствовать себя желанными, а вы будете радушным хозяином, которому все дается легко. И год начнется не с суеты и проклятий.«Праздничная новогодняя музыка — отличное дополнение к украшению дома. Включите ее фоном — ничто не справится с поднятием настроения лучше, чем новогодняя музыкальная подборка. Не забудьте и про ароматы. Запахи корицы, мандарина и вкусной выпечки создают уют и располагают к посиделкам и душевным разговорам», — советует Ирина.Распределите равномерно все дела и силы на оставшиеся дни. Не пытайтесь сделать все и сразу. Составьте четкий план и двигайтесь по нему. Все-таки самым важным остается ваше эмоциональное состояние. Поэтому в первую очередь приведите в порядок спальню — место, где вы восполняете силы.