Как Венецию шесть раз отлучали от церкви — и ни разу не из-за куртизанок и женской свободы

Сплошное изгнание из христианства

Картина Джентиле Беллини.

Парис Бордоне. Портрет венецианки за туалетом.

Город куртизанок

Парис Бордоне. Венера, Марс и Купидон.

Для картина с кающейся Магдалиной Паоло Веронезе позировала куртизанка.

Неофициальные жёны

Парис Бордоне. Венецианские любовники. Стоит заметить, что женщина на картине не выглядит счастливой, а за её плечом стоит тёмная личность, так что картина вряд ли о любви.