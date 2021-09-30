Как дешево забронировать номер в отеле

Сегодня стало модным самостоятельно планировать и организовывать путешествия. И подобные решения имеют веские обоснования: зачем платить кому-то еще за то, что можешь сделать сам? Купить билеты, выбрать и забронировать номер в отеле, продумать программу отдыха, найти интересные экскурсии – все это под силу любому туристу.
Необходимо немного времени, терпения и огромное желание сделать отдых незабываемым.
Итак, отель… То место, которое должно сочетать в себе качество, комфорт, уют и неплохое месторасположение. Еще идеально, чтобы и стоимость не кусалась.
Секреты дешевого бронирования номеров в отелях (хостелах, частных виллах и коттеджах):
Пользуйтесь услугами специальных систем онлайн-бронирования
Конечно же, можно зайти напрямую на официальную страницу отеля, выбрать номер, указать даты и сделать бронь. Но! Системы бронирования во всемирной паутине, которых сегодня насчитывается более десятка, позволяют подобрать несколько различных вариантов. От вас потребуется указать страну, город, даты проживания, желаемый тип номер и количество отдыхающих. Если есть какие-то дополнительные пожелания, то обычно можно выбрать опцию «Другое» (или что-то схожее с таким названием) и там их отметить. В системах бронирования список можно фильтровать с учетом ценового сегмента, популярность, рейтингу и т.д. Согласно собственным первоочередным требованиям (например, низкая цена за сутки проживания, высокий рейтинг отеля, положительная карта отзывов отдыхающих и прочее), выбираете вариант отображения списка.
Акции, бонусы, выгодные предложения – почему бы не воспользоваться
Снова отправляем вас к системам онлайн-бронирования номеров в отелях. Именно здесь можно отследить различные выгодные скидки или какие-то акции. Пытаясь привлечь внимание туристов, отели предлагают различные «вкусности» в виде сниженной цены. Однако, посмотрев официальный сайт гостиницы, не обнаружили подобной информации? Все верно, обычно выгодные акции или условия размещения можно найти только в системах бронирования через Интернет, так как там высокая конкуренция и нужно выгодно выделяться на фоне других.
Оптимальные даты
Как известно, в выходные дни и на праздники стоимость проживания в отелях может быть выше стандартной цены. Связано это с большим наплывов туристов. Поэтому, если у вас есть возможность сдвинуть даты своей поездки, то подумайте над этим. Зачем платить больше?
Сравнивайте цены
Открыли несколько систем онлайн-бронирования, ввели всю информацию для поиска, а результат существенно отличается? Да, так бывает очень часто. Причем разница может быть существенной, порой даже в диапазоне 20-30%. С чем это связано? Разные системы – разные условия сотрудничества. Допустим, процентная ставка может существенно влиять на стоимость одного и того же номера. Сравнив цены в нескольких системах, можно найти наиболее удачный вариант для проживания.
Оформляйте бронь заранее
Здесь действует тот же принцип, что и при покупке авиабилетов: чем раньше до даты въезда забронирован/выкуплен номер в отеле, тем меньше ваши расходы на проживание.
Месторасположение отеля
Центр города, популярные кварталы, исторические или архитектурные памятники, районы с обилием ночных клубов, ресторанов, кафетериев и т.п. оказывают влияние на формирование расценок в отелях. Если вам не принципиально расположение гостиницы, то выбирайте более отдаленные районы, ведь там значительно дешевле. В городах с отличной инфраструктурой, можно даже присмотреть места для ночлега в пригороде.
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