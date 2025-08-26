Знаменитые заики

Заикание — это неврологическое состояние, при котором человек, как правило, повторяется, или не может издавать звук. Во всем мире заикается около 70 миллионов человек. Заикание может затруднить поиск работы. Но это также привело к карьере многих актеров, потому что прыжок в другую личность часто помогает людям избавиться от заикания.

Актриса Мэрилин Монро заикалась в детстве. Она научилась справляться с этим, следуя совету логопеда говорить хриплым тоном, что стало ее визитной карточкой. Она снова начала заметно заикаться во время своего последнего фильма, потому что она испытывала много личного стресса. Элвис Пресли , король рок-н-ролла, в молодости заикался. Пресли боролся со словами, начинающимися с «w» или «i».У актера Брюса Уиллиса было заикание в детстве, из-за которого ему потребовалось три минуты, чтобы произнести одно предложение. Он сказал, что за это над ним издевались. Актриса Николь Кидман заикалась в детстве. Бывший чемпион мира по гольфу Тайгер Вудс тоже заикался в детстве. В письме, которое он написал мальчику, который боролся с заиканием , Вудс сказал: «Я знаю, каково быть другим. Я также заикался в детстве».Актер Сэмюэл все еще заикается сейчас. У актрисы Эмили Блант было серьезное заикание, которое было наиболее заметным, когда она была подростком. Ее высмеивали за это ее одноклассники. «Заикание может быть как смирительная рубашка», сказала она NPR. Она попробовала расслабляющую терапию, но учитель предложил ей попробовать себя на сцене после того, как заметил, что она хороша в акцентах.В своей первой пьесе она прошла все свои строчки с северно-английским акцентом без заикания.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: