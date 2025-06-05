Эффективные средства для чистки приборов

Утюг оставляет на одежде некрасивые разводы, а чайник выглядит так, будто его год не мыли? Всему виной известковый налет, который накапливается в бытовой технике из-за жесткой воды. Novate.ru не советует пускать все на самотек – лучше вовремя привести приборы в порядок, чтобы они не сломались из-за обилия накипи.

Как почистить чайник?

Как это сделать – читайте в нашей статье.Накипь – это неприятно, но не смертельно, то есть, вызывать мастера или покупать дорогую бытовую химию, чтобы справиться с ней, не нужно. Для решения проблемы вам понадобятся продукты, которые есть на каждой кухне или в аптечке. О том, как действовать, чтобы процедура чистки прошла наиболее эффективно, читайте ниже.Лимонной кислотой можно почистить и обычный, и электрический чайник.Вне зависимости от того, какой у вас чайник – электрический или обычный – идеальным средством для чистки является лимонная кислота. Налейте в чайник литр воды, добавьте две столовых ложки лимонной кислоты (если ее нет, выдавите сок из двух лимонов) и доведите до кипения.После этого выключите прибор и оставьте его на пару часов, чтобы он остыл, а кислота успела разъесть все загрязнения. Вы увидите, что налет буквально отслаивается от стенок, и вам остается лишь вылить его вместе с водой.Промойте чайник несколько раз, чтобы в нем не осталось частичек лимонной кислоты, а затем наполните его чистой водой и прокипятите. Вуаля – прибор как новый, а вам больше не придется пить мутный чай с накипью.Залейте уксус в чайник и прокипятите.Примерно так же, как и лимонная кислота, работает уксус, но его резкий запах долго выветривается. Если вас это не смущает, тогда можете приступать к чистке.Для этого нагрейте в чайнике литр воды, добавьте в кипяток две столовых ложки 9-процентного уксуса и еще раз включите прибор (если речь идет об обычном чайнике, кипятите воду 10-15 минут на небольшом огне). После этого слейте раствор и проверьте, осталась ли накипь. Если нет – отлично, если да – уберите ее влажной губкой. Далее нужно будет еще три раза прокипятить воду в чайнике, сливая ее между кипячениями. Так вы избавитесь от остатков уксуса.Обратите внимание, что уксус отличается высоким уровнем летучести, поэтому, когда будете кипятить воду в чайнике, обязательно откройте окно на кухне и выйдите из помещения, иначе вредные пары могут попасть в организм.Сода работает так же, как антинакипин.Пищевая сода отлично подходит для чистки любой посуды, включая алюминиевые и эмалированные изделия. В зависимости от того, какой именно у вас чайник, следуйте инструкциям ниже.В обычный чайник нужно налить один литр чистой воды, насыпать две столовых ложки соды и прокипятить несколько минут. Далее слейте горячую воду и хорошо прополощите посуду, пока не уйдет вся накипь, которая накопилась внутри. В конце повторите кипячение, только уже без соды, чтобы убрать остатки чистящих средств.Если у вас электрический чайник, нагрейте в нем литр воды, а затем добавьте столовую ложку соды. Повторно кипятить жидкость не надо – сода будет работать в то время, пока вода остывает (обычно процедура занимает около часа). На финальном этапе промойте чайник фильтрованной или дистиллированной водой и прокипятить несколько раз, каждый раз сливая жидкость.Результат до и после чистки газировкой.Наверняка вы хотя бы раз видели вирусные видео в интернете, где с помощью кока-колы очищают унитаз от ржавчины. Это становится возможным благодаря тому, что в составе сладких газированных напитков есть регуляторы кислотности. Так почему бы не использовать это же средство для очистки чайника от накипи? Получится не менее эффективно, тем более, что на осадок воздействует и сам газ, который превращает отложения в водорастворимую соль.Итак, нужно заполнить чайник газировкой примерно на две трети и оставить минут на 15 с открытой крышкой, чтобы напиток подействовал. Далее жидкость нужно прокипятить несколько минут, слить и протереть внутренние стенки и дно чайника влажной губкой. В конце ополосните прибор чистой водой, и наслаждайтесь результатом.Обратите внимание: Для чистки чайника подходят только те сладкие газированные напитки, в которых нет красителей. В ином случае газировка может повредить чайник, изменив цвет его внутреннего покрытия.Как почистить утюг?Нужен раствор из воды и лимонной кислоты.Да-да, лимонная кислота и здесь станет вашим лучшим другом. Налейте в миску стакан воды, добавьте две чайных ложки порошка, хорошо перемешайте, чтобы кристаллики растворились, и перелейте раствор в резервуар утюга.Включите прибор на максимальный режим пара, опустите над раковиной или старой тряпкой и прогоняйте до тех пор, пока отсек не опустеет примерно наполовину. Далее оставьте утюг на несколько часов с остатками раствора, чтобы он полностью остыл, а по истечении времени слейте жидкость. Снова налейте в резервуар воду, только в этот раз уже чистую, без лимонной кислоты, и еще раз прогоните пар, пока не перестанет выходить накипь. Повторите процедуру несколько раз.Чтобы привести утюг в порядок с помощью уксуса, нужно смешать его в миске вместе с водой в пропорции 3:1. После этого следует залить готовый раствор в резервуар для воды, включить утюг и подождать, пока он хорошо нагреется. Далее возьмите прибор, опустите его горизонтально над раковиной, тряпкой или тазом и включите функцию отпаривания.Когда вся накипь выйдет, выключите прибор из розетки и оставьте примерно на полчаса, чтобы он полностью остыл. В конце протрите подошву чистой тканью. Если утюг не получилось полностью очистить с первого раза, повторите процедуру.Очистите ватными палочками отверстия из которых выходит пар.Еще один отличный помощник для решения бытовых проблем – это перекись водорода. Чаще всего ее используют для выведения пятен с одежды, мытья полов и окон, но для чистки утюга она тоже прекрасно подходит.Для начала возьмите ватный диск, смочите его в перекиси водорода и тщательно протрите подошву, удаляя налет и другие пятна. Далее ватной палочкой, смоченной в антисептике, почистите отверстия и каналы из которых выходит пар. Если загрязнения не были застарелыми, этот способ должен сработать. Если же после очистки накипь еще осталась, советуем перейти к тяжелой артиллерии.Возьмите хлопковую тряпку, хорошо смочите ее в перекиси, положите на подошву вертикально стоящего утюга и оставьте на два часа, чтобы антисептик подействовал. По истечении времени возьмите влажную салфетку из микрофибры, протрите подошву, чтобы на ней не осталось следов перекиси, и погладьте любую ненужную вещь, например, старую дырявую футболку.Растворите таблетку в воде и помойте утюгЕсли в аптечке не оказалось перекиси водорода, возможно, там завалялась аскорбиновая кислота. С большим количеством застарелой накипи она не справится, но незначительные загрязнения убрать сможет.Измельчите одну таблетку и смешайте с литром воды. Вскипятите раствор и оставьте на 20-30 минут, чтобы он остыл. Далее влейте его в резервуар для воды, нагрейте утюг до максимума, выключите и нажмите кнопку подачи пара. Когда накипь выйдет, протрите подошву влажной тряпкой.