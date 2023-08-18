Что такое негативное пространство Рэйчел Уайтред: Минималистичные скульптуры о наболевшем

Скульптор Рэйчел Уайтред сделала себе имя в 1990-х годах как ведущий член группы молодых британских художников. С тех пор она создаёт свои странно гипнотизирующие литые скульптуры пустых пространств из целого ряда материалов, включая гипс, металл, бетон, смолу и резину. От ванн и грелок до целых зданий — её слепки приняли целый ряд обличий, и они приглашают зрителя взглянуть на концепцию пространства и памяти по-новому, полностью вывернув наше понимание мира наизнанку.
Ранние годы
Отрывки из пресс-конференции, посвященной выставке Рэйчел Уайтред. \ Фото: wikipedia.org.
Сначала изучая живопись в Брайтонском политехническом институте, Рэйчел перешла на факультет скульптуры в Школе искусств Слейда. Именно здесь она начала осваивать метод создания скульптур, которому оставалась верна на протяжении большей части своей карьеры: литьё, связанное с созданием негативного пространства внутри и вокруг повседневных предметов и интерьеров. Литые скульптуры Whiteread от маленьких до больших (от бутылок с горячей водой до целых домов), в основном были изготовлены из предметов домашнего обихода. Их она обесценивает с помощью инверсии, превращая пространство вокруг или внутри них в сплошной объект, показатель, сверхъестественно напоминающий исходный объект: странно знакомый и фамильярно чуждый.
Слева направо: Без названия (Лестница), Рэйчел Уайтред, 2001 год. \ Набережная, Рэйчел Уайтред.
На своей первой выставке в 1988 году Рэйчел продемонстрировала образцы своих гипсовых слепков негативного пространства. Они назывались «Шкаф», «Мантия», «Поверхностное дыхание» и «Туловище». «Шкаф» представлял собой гипсовый слепок внутренней части гардероба, обтянутый чёрным войлоком. «Мантия» представляла собой слепок пространства под столом с прикреплённой на место стеклянной столешницей. «Поверхностное дыхание» было слепком пространства под кроватью, в то время как «Туловище» представляло собой полость внутри бутылки с горячей водой, и то, и другое, опять же, в гипсе. Обе эти ранние работы обладают антропоморфными качествами, подчёркиваемыми отсылками их названий к человеческому телу. Избегая прямого выражения, литые скульптуры наполнены смутными оттенками интимности и уязвимости тел в пространстве кровати. Они могут относиться к личной жизни, детству или болезни. «Поверхностное дыхание» было прислонено вертикально к стене, что примерно соответствовало присутствию стоящей человеческой фигуры., так что каждый человек по-своему может интерпретировать эту работу, как и все остальные, созданные автором.
«Призрак»
Призрак, Рэйчел Уайтред, 1990 год. \ Фото: hammer.ucla.edu.
Эта крупномасштабная скульптура под названием «Призрак» стала прорывным произведением искусства для Рэйчел, закрепив за ней репутацию ведущего британского художника. Рэйчел отлила из гипса всю комнату викторианской гостиной. Она начала с того, что разделила комнату на минималистскую систему с решётками и тщательно отлила каждую зону квадратной формы на стальной раме. После того как она отлила каждую секцию комнаты, она сложила гипсовые блоки вместе, чтобы создать вывернутую наизнанку версию пространства. Рэйчел впервые представила это произведение искусства в лондонской галерее Чизенхейл, получив восторженные отзывы критиков.
«Без названия» (Дом)
Без названия (Дом), Рэйчел Уайтред, 1993 год.
В серии работ «Без названия» (Дом) Рэйчел сделала бетонный слепок всего внутреннего пространства трехэтажного здания в лондонском Ист-Энде, которое уже было предназначено для сноса. Из всех работ в её карьере на сегодняшний день эта была самой противоречивой, привлекла равное количество критики и похвал и в конечном счёте привела её к получению премии Тернера в 1993 году. Вместе с командой помощников Рэйчел заполнила пустое пространство здания бетоном, залив его поверх металлической арматуры, чтобы гарантировать, что её окончательная скульптура не рухнет. Как только «Дом» был заполнен, она приступила к демонтажу экстерьера кирпичик за кирпичиком, чтобы убрать всё до последнего следа его былой индивидуальности. Результатом стала колоссальная масса бетона, напоминающая холодную эстетику бруталистской архитектуры, но в то же время обладающая странной интимностью, открывающей редко видимые частные пространства широкой публике. В конце концов скульптура была снесена, чтобы освободить место для запланированной реконструкции района, но работы Рэйчел убедительно показали, как разрушение городов часто может стереть воспоминания о прошлом.
Мемориал, посвящённый Холокосту
Мемориал Холокоста на Юденплац, Рэйчел Уайтред, 2000 год.
Жуткий мемориал, посвящённый Холокосту, расположенный на венской площади Юденплац, представляет собой постоянную скульптуру в стиле паблик-арт, которую Рэйчел было поручено создать в память о бесчисленных жертвах. Также известная как «Безымянная библиотека», скульптура напоминает внутреннюю часть библиотеки, где книги повёрнуты наружу, так что зритель не можем видеть их корешки, а внутренняя часть входных дверей навсегда закрыта. Мемориал отражает бесчисленные нерассказанные истории, которые были утеряны во время этой массовой трагедии и никогда не будут восстановлены. В своей работе Рэйчел создаёт вымышленное пространство, отливая каждый ряд книг и дверной проём отдельно из гипса, прежде чем собрать всё вместе в прочную, зловещую бетонную массу, напоминающую о страшном событии.
«Набережная»
Набережная, Рэйчел Уайтрид, 2005 год. \ Фото: publicdelivery.org.
«Набережная» была создана по заказу Турбинного зала галереи Тейт в Лондоне в 2005 году. Рэйчел создала монументальную и всепоглощающую скульптуру, сделав четырнадцать тысяч слепков внутренней части картонных коробок, используя белый полиэтилен. Затем она сложила коробки в ряд колонн и башен по всему Турбинному залу, чтобы зрители могли пройти по ним. Рэйчел создала скульптуру после смерти своей матери. Она утверждала, что скромная картонная коробка присутствует во многих аспектах жизни, когда человек переезжает из одного места в другое, и в них часто содержатся эмблемы и предметы, наполненные невысказанными, интимными воспоминаниями.
Эксперименты с материалами
Торс (Тело), Рэйчел Уайтрид, 1988 год. \ Фото: bing.com.
Важным аспектом целого ряда проектов было внедрение смолы в качестве литейного материала. Хотя появляются и другие материалы, наряду со штукатуркой, гипсом и бетоном, смола — это материал, к которому Рэйчел часто возвращалась в маленьких и больших скульптурах. В публичной сфере примерами таких работ являются «Водонапорная башня» и «Мемориал», а в галерее — такие работы, как «Без названия» (Сто пространств), «Свет II» и другие версии скульптуры «Тело» (Торс).
Без названия (книга Коридоры), Рэйчел Уайтред, 1998 год.
Прозрачность смолы придаёт этим изделиям сверхъестественное качество, отличное от отталкивающей непрозрачности гипса и бетона. Объекты кажутся неземными, призрачными и полуприсутствующими. Пространство здесь снова стало плотным, но свет проникает насквозь. Добавление яркого цвета с помощью смолы также придаёт работам потустороннее, сказочное качество. Например, с одного ракурса слепки из «Ста пространств» выглядят как гигантские леденцы.
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