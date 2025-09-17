10 цепляющих фактов о Турции, которые заставят по-новому взглянуть на эту туристическую мекку

У многих людей при слове «Турция» в голове всплывают лишь такие ассоциации, как «всё включено» и нечистые на руку таксисты. Но нам захотелось заставить вас посмотреть на эту страну с древней историей с другой стороны. Материал предоставит факты, которые точно убедят в уникальности Турции.
1. Каппадокии
В самом сердце Турции находятся удивительные марсианские пейзажи Каппадокии. Говорят, что именно они вдохновляли режиссера «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Вулканические горы самых невероятных форм и цветов, знаменитые каменные «грибы» и целые пещерные города удивят даже самых искушенных путешественников. Здесь легко, комфортно и недорого (от 30 долларов за двоих) можно пожить в настоящем пещерном отеле. Каппадокии - это историческое название данной неповторимой местности на востоке Малой Азии, употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней. Ландшафт характеризуется чрезвычайно интересным внешним видом вулканического происхождения и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан (они датируются 1 тысячелетием нашей эры). Национальный парк Гёреме и пещерные поселения входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Родина ангорских кошек
Я родом из Турции. / Фото: pet7.ru
Турция является родиной белоснежных ангорских кошек. Этой породе уже больше 500 лет, она считается национальным достоянием, а название получила от старого названия Анкары (ранее Ангора). Ангорские кошки были живым украшением во дворцах султанов и им дозволялось даже заходить в мечети.
Интересный факт В Турции мало бездомных кошек, но все они стерилизованы и охраняются жителями квартала. Кошкам разрешено заходить в любые заведения, в этой стране им оказывается почёт, а за неуважительное отношение к кошке со стороны туриста можно и схлопотать от местных.
3. Памуккале
Памуккале. / Фото: vasuan.com
Одно из уникальных природных чудес Турции – гора Памуккале. С турецкого название переводится как «хлопковый замок». И вправду: когда смотришь на курорт Памуккале издали или на фото, то кажется, что видишь перед собой большой замок, построенный из множества пушистых коробочек хлопка. Еще это место называют «бассейном Клеопатры» – по легенде, именно здесь черпала красоту и молодость египетская царица. До сих пор все желающие могут поплавать в знаменитом бассейне Клеопатры прямо среди настоящих античных колонн древнего города Иераполис. Этот природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО общей площадью около 1077 гектаров находится в провинции Денизли на юго-западе страны. В него входят геотермальные источники Памуккале с температурой воды 36 °C, водоёмы-террасы, образовавшиеся из травертина, а также территория древнего города Иераполиса.
Интересный факт: хотя в самом регионе находится 17 источников с термальной водой температурой от 35 до 100° C, белые травертины в Памуккале формируются осаждением кальция из воды всего лишь одного источника с расходом воды в 466,21 литров в секунду.
4. Танцы кружащихся дервишей
Танец вращающихся дервишей. / Фото: travelest.ru
В Турции, особенно в городе Конья, можно увидеть один из самых мистических танцев мира – знаменитых вращающихся дервишей, которых считают странствующими монахами, аскетами и целителями. Этому религиозному танцу-обряду уже более 800 лет и длительное завораживающее кружение – это один из способов приблизиться к божественному просветлению. Одеяние и танцевальные движения дервишей исполнены символизма. На головах танцоров надеты уборы из верблюжьей шерсти. Они называются сикке, их цвет соответствует конкретной секте. Места их танцев - туристические мекки.
Все дервиши танцуют в белых хлопчатобумажных одеяниях с длинной красиво развевающейся юбкой: этот наряд символизирует саван, в который заворачивают покойников. Во время танца дервиши используют левую ногу в качестве толчковой, чтобы придать телу вращательный импульс, и оборачиваются таким образом вокруг правой ноги. Почему же у них не кружится голова во время длящегося полчаса танца? Предотвратить головокружение им помогает легкий наклон головы набок, уменьшающий нагрузку на вестибулярный аппарат. Будущих танцоров тренируют в монастырях с младых ногтей.
5. Уникальный Стамбул
Стамбул. / Фото: ukranews.com
Стамбул (он же Византия, Константинополь, Царь-град, Новый Рим) – единственный город в мире, расположенный сразу на двух частях светa - Европе и Азии. Также это единственный город, который был столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской. В 2010 году носил звание культурной столицы Европы. Турки настолько любят Стамбул, что даже про свою столицу Анкару шутят, что «лучшее, что есть в Анкаре – это дорога на Стамбул». Что касается списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, то в него включены не отдельные достопримечательности, а целые исторические районы Стамбула. Всего их четыре: Археологический парк с Голубой мечетью, дворцом Топкапы, ипподромом Константина и церквями 6 века н.э., квартал Сулеймание с одноименной мечетью, мечетью Шехзаде и акведуком Валента, квартал Зейрек с монастырем Пантократора и Зона бастионов с античными укреплениями.
Интересно: Стамбул неоднократно получал «серебро» в рейтинге самых «брачующихся» городов мира: ежегодно здесь играют свадьбы более 650 тыс. пар. Возможно, все из-за устойчивого экономического роста и обилия выгодных wedding-пакетов, а может, в здешнем воздухе просто витает любовь. «Золото» рейтинга бракосочетаний у Лас-Вегаса, «бронза» - у Тосканы, а догоняют данную тройку Париж, Канберра и Мехико.
6. Кофе по-турецки
Кофе по-турецки. / Фото: be-ledy.ru
Кофе по-турецки был признан ЮНЕСКО уникальной ценностью и предметом нематериального культурного наследия. Именно турки изобрели джезву (мы чаще называем её туркой, что не есть исторически верно) и в 17 веке привезли кофе в Европу. Вопреки распространённому заблуждению, кофе по-турецки является только рецептом приготовления, а не самостоятельной разновидностью кофейных зёрен или их обжарки. Кофе по-турецки пользуется популярностью во всём мире, однако наиболее широко распространён на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также на Кавказе, Балканах и других территориях, в прошлом входивших в Османскую империю, где исторически является основным способом приготовления кофейного напитка (в джезве).
Интересно: в 15 веке в самой Турции существовал закон, разрешающий женщине подавать на развод, если муж не мог её обеспечить ежедневной чашечкой кофе из джезвы!
7. Родина тюльпанов
Турция - родина тюльпанов. / Фото: gidstambulets.com
Многие считают родиной тюльпанов Нидерланды, но это не так. Историки полагают, что луковицы тюльпанов завезли в бельгийский город Антверпен из Стамбула в 1562 году. Кстати, само название цветка происходит от персидского toliban, которое переводится как «тюрбан». Бутоны тюльпанов и вправду похожи на этот головной убор. Долгое время луковицы тюльпанов запрещалось вывозить за пределы Османской империи, за это даже грозила казнь. Лишь XVI веке цветок появился в Голландии. Лале (тюльпан) – распространённое женское имя в Турции. Именно форму тюльпана имеет традиционный стакан для чая – бардак.
Ежегодно в Турецкой Республике, в Стамбуле, весной проходит фестиваль тюльпанов. Площади города превращаются в разноцветные реки цветов. Турецкий тюльпан часто используют в орнаменте и узорах. Им декорируют фасады домов и помещения, а также используют при изготовлении ювелирных украшений. В прошлом султаны дарили своим жёнам такие украшения, чтобы подчеркнуть особый статус любимых женщин. Украшения в виде тюльпанов в те времена могли носить только члены султанской династии.
8. Тюнель
Одна из самых старых в мире линий метро. /Фото: istanbul365days.org
Мало кто знает, что в Турции находится одна из первых в мире линий метро. Тюнель в Стамбуле представляет собой подземный фуникулер, хотя его иногда называют и полноценной линией метро. Его открыли в 1875 году и имеет он всего две станции - нижнюю (Каракёй) и верхнюю (Бейоглу). Тюнель входит в систему общественного транспорта Стамбула. Оплатить проезд на нем можно транспортным картам IstanbulKart. Официальное открытие Тюнеля состоялось 17 января 1875 года как частное начинание. В 1939 году Тюнель был национализирован и стал частью городской транспортной компании.
До конца 1960-х годов Тюнель эксплуатировался в практически неизменном виде — на паровой тяге, однако, в 1968 году фуникулёр был закрыт на реконструкцию. К новому открытию в 1971 году он был существенно модернизирован и переведён на электрическую тягу. Ещё одна модернизация, в основном связанная в укреплением сейсмостойкости сооружения, была проведена в 2007 году. В настоящее время Тюнель продолжает функционировать наряду с более современными средствами общественного транспорта в Стамбуле, такими как фуникулёр Кабаташ—Таксим, Стамбульский метрополитен и современный трамвай. B 2015 году Тюнель ежедневно перевозил 15 000 человек, что за год составило 5,5 миллионов пассажиров. Тюнель привлекает туристов как местная достопримечательность.
9. Самое маленькое в мире море
Самое маленькое в мире море. / Фото: pibig.info
Мраморное море, омывающее Турцию, составляет всего лишь 280 километров в длину. Его ширина и того меньше – около 80 километров. Несмотря на столь небольшие размеры, Мраморное море местами очень глубокое. Частичку этого море вы увидите во время посещения дворцового комплекса Топкапы. Свое название водоём берёт от древнегреческого наименования острова Мармара, которое в переводе означало «светлый камень». Именно в этом месте жители древнего Рима более полутора тысяч лет назад обнаружили горы удивительного камня, который посчитали даром Богов. На протяжении долгого периода развития люди добывали на острове мрамор, гранит для строительства дворцов, саркофагов, постаментов. Стоит отметить, что аналогичного по качеству и своим характеристикам камня не существует больше нигде в мире.
10. Арарат
Арарат. / Фото: russian7.ru
Многие знают, что символом Армении является гора Арарат. Но далеко не все помнят, что это место располагается на территории современной Турции, хотя когда-то принадлежало Армении. Согласно христианской Библии Арарат - вершина, к которой пристал Ноев Ковчег после всемирного потопа. Гора Арарат и прилегающие к ней территории – популярная историческая достопримечательность и цель многих путешественников, желающих полюбоваться на прекрасные пейзажи и оздоровиться, посмотреть дворец Исхак-Паши, культовую крепость Баязет.
Интересно: в Турции Арарат также называют Агрыда́г или Агры-Даг, что можно перевести как «кривая гора» или «гора боли». Персидское название Арарата — Кухи-Нух, что переводится как «гора Ноя». Арабское название Арарата — Джабал-аль-Харет («гора пахаря»), курдское - Агри («огненная гора»).
