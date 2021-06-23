7 удивительных роботов прошлых веков, созданных без цифровых технологий

1. Подвижные статуи

Уже в древнем Египте умели делать движущиеся статуи. /Фото: d7hftxdivxxvm.cloudfront.net

2. «Рука возмездия»

/Фото: pm1.narvii.com Для того времени «Коготь» или «Рука возмездия» Архимеда был страшным оружием./Фото: pm1.narvii.com

3. «Коктейльный автомат»

Реконструкция робота-служанки Филона Византийского. /Фото: beyondborders.gr

4. Рыцарь и лев

Механический лев, воссозданный итальянскими инженерами в 2019 году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. /Фото: iicparigi.esteri.it

5. Монах, читающий молитву

Механическая фигурка монаха. /Фото: ids.si.edu

6. Японские куклы Каракури нингё

Кукла в виде мальчика, подающая чай. /Фото: research.britishmuseum.org

7. «Леди-музыкант», «Писарь» и «Рисовальщик»

Автоматоны Пьера Жаке-Дроза в музее искусства и истории в Невшателе, Швейцария. /Фото: thewanderingchickpea.com