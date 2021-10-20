Идеи организации пространства в маленькой квартире

Сегодня мы расскажем о том, как можно визуально сделать маленькую квартиру просторнее и обновить интерьер без ремонта. Идеи бюджетные и интересные.



1. Ящики для хранения под кроватью

2. Кровать под подиумом

3. Кровать-трансформер

4. Откидной столик

5. Лаунж-зона на подоконнике

6. Хранение вещей на двери

7. Узкая прикроватная тумбочка

8. Шкафчик над холодильником

9. Зонирование комнаты

10. Угловые полочки

Некоторые кровати сразу выпускают со встроенными ящиками. Под стандартные модели можно просто поставить съемные полочки на пол. Это отличный способ использовать свободное место в спальне. Обычно здесь хранят постельное белье. Но ограничений в этом вопросе нет.Отличное решение для стильного интерьера. Его часто используют в студиях или однокомнатных квартирах. Без больших усилий комната будет казаться больше, чем есть на самом деле.Одно из лучших изобретений человечества. Кровать не занимает место, если владельцы квартиры не хотят использовать ее по назначению. Это создает иллюзию большой площади.Он крепится к стене, не занимает много места, но зато создает комфортную рабочую зону. Благодаря раскидывающемуся механизму стол увеличивается в 2 раза больше.Подоконник можно обустроить на свой вкус. Кто-то может превратить его в рабочий стол или прекрасное место для лаунж-зоны, где можно отдохнуть и вдохновиться видом из окна.Эта мода пришла в Россию из Америки и получила массовое признание в разных странах.Конструкцию можно закрепить на любую дверь и хранить разные вещи. Она прочная, поэтому можно не переживать, что предметы могут упасть.Дизайнеры относят ее к второстепенному предмету мебели. На тумбу можно поставить светильник, который позволит читать перед сном, не включая свет. Также здесь поместятся все необходимые под рукой вещи. Например: будильник, сотовый телефон и любимые книги, журналы.Если квартира маленькая, стоит максимально рационально использовать пустующие места. Но делать это нужно так, чтобы не было хаоса. Должна царить гармония. Даже самый простой шкаф без декора создаст уютный комфорт.Многие люди делят комнату на разные зоны. Этот лайфхак облетел весь мир, вряд ли он в ближайшее время утратит популярность, ведь все хотят жить в комфорте.Полки с ярусами можно установить в любую комнату. Это не займет много времени, сил и средств. Любое изделие впишется в общий стиль и поможет следить за порядком в доме.В этой подборке собраны проверенные лайфхаки. Они помогут грамотно хранить вещи в маленькой квартире и оптимизировать пространство.