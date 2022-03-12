Основные этапы работ

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Если у вас есть дача или сад и вы хотите сделать декоративный заборчик на участке, потратив минимум денег на материалы, то можно рассмотреть этот вариант.В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками построить бюджетный заборчик из пластиковых ящиков и камней.Своим личным опытом поделился автор YouTube канала.пластиковые ящики из-под овощей или фруктов;камни;стальной трос или проволока;цемент и песок — для приготовления штукатурного раствора.Заборчик очень простой и сделать его можно в одиночку. Главное — высота заборчика не должна быть большой, все-таки никакого фундамента под ним нет.Первым делом необходимо будет подготовить необходимое количество пластиковых ящиков (зависит от длины и высоты заборчика). Затем подготавливаем камни.Теперь нужно будет сделать своего рода строительные блоки. Для этого заполняем пластиковые ящики камнями.Устанавливаем готовые «блоки» на подготовленное (выровненное и утрамбованное) основание. Связываем их между собой стальным тросом или проволокой.На следующем этапе приготавливаем раствор из цемента и песка. Смачиваем «блоки» водой, после чего можно приступать к их оштукатуриванию.Сначала нужно оштукатурить боковые стенки и торцы.Потом укладываем слой цементно-песчаного раствора сверху. Заглаживаем и оставляем до высыхания раствора.Да, возможно, получилось не идеально, зато бюджетно. И сделать такой заборчик под силу каждому!Подробно о том, как построить на участке декоративный заборчик из пластиковых ящиков и камней, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже.