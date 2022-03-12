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Декоративный заборчик из пластиковых ящиков

Декоративный заборчик из пластиковых ящиков

Если у вас есть дача или сад и вы хотите сделать декоративный заборчик на участке, потратив минимум денег на материалы, то можно рассмотреть этот вариант.

Декоративный заборчик из пластиковых ящиковВ сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками построить бюджетный заборчик из пластиковых ящиков и камней.

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала.
Необходимые материалы:

пластиковые ящики из-под овощей или фруктов;
камни;
стальной трос или проволока;
цемент и песок — для приготовления штукатурного раствора.
Заборчик очень простой и сделать его можно в одиночку. Главное — высота заборчика не должна быть большой, все-таки никакого фундамента под ним нет.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет подготовить необходимое количество пластиковых ящиков (зависит от длины и высоты заборчика). Затем подготавливаем камни.
Декоративный заборчик из пластиковых ящиков
Теперь нужно будет сделать своего рода строительные блоки. Для этого заполняем пластиковые ящики камнями.
Устанавливаем готовые «блоки» на подготовленное (выровненное и утрамбованное) основание. Связываем их между собой стальным тросом или проволокой.
Декоративный заборчик из пластиковых ящиков
Декоративный заборчик из пластиковых ящиков
На следующем этапе приготавливаем раствор из цемента и песка. Смачиваем «блоки» водой, после чего можно приступать к их оштукатуриванию.
Сначала нужно оштукатурить боковые стенки и торцы.

Декоративный заборчик из пластиковых ящиков
Декоративный заборчик из пластиковых ящиков
Потом укладываем слой цементно-песчаного раствора сверху. Заглаживаем и оставляем до высыхания раствора.
Декоративный заборчик из пластиковых ящиков
Да, возможно, получилось не идеально, зато бюджетно. И сделать такой заборчик под силу каждому!

Видео по теме

Подробно о том, как построить на участке декоративный заборчик из пластиковых ящиков и камней, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже.

 

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