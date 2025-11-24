Топ 15 городов, канувших в небытие

6. Мохенджо-ДароГород, чье название переводится с хинди как «Холм мёртвых», исчез с лица земли около трёх с половиной тысяч лет назад. Гибель одного из центров Индской цивилизации около 1700 года до н.э. описана в индийской поэме «Махабхарата». Судя по ней, город был уничтожен мощным взрывом, в результате которого оплавились камни, вскипели воды и поджарились рыбы, не говоря уже о людях. Впоследствии ученые предположили, что город был разрушен в результате природного явления – так называемых чёрных молний, или не успевших «разгореться» шаровых молний. Взрыв одной из них повлёк за собой цепную реакцию, в результате которой на месте Мохенджо-Даро остался только пепел.