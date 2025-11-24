Топ 15 городов, канувших в небытие

Возможно, через пару тысяч лет за твоим обвалившимся окном будет расстилаться пустыня, на месте дома вырастет олений мох, а под офисом откроется карстовая воронка. Жители городов из этого списка тоже не думали, что их места обитания со временем исчезнут с лица земли.
1. Аркаим
Раскопки древнеарийского города Аркаим, построенного на рубеже III-II тыс.
2. Вавилон
Вавилон был одним из красивейших городов древнего мира. По легенде, там находилась та самая башня, из-за которой человечеству уже которое тысячелетие приходится изучать иностранные языки, и Висячие сады – чудо света, которое царь Навуходоносор II построил для своей жены Семирамиды. Все эти достоинства не уклонились от внимания Александра Македонского, который в 331 году до н.э. завоевал Вавилон и сделал его центром своей империи. Тем не менее, в результате бесконечных войн к началу II века нашей эры Вавилон пришел в упадок и до сих пор лежит в руинах в 85 километрах к югу от Багдада.
3. Троя
Греки основали Трою на месте современного холма Гиссарлык на северо-западе Турции, недалеко от пролива Дарданеллы, в стратегически важном месте, позволявшем контролировать пути, соединявшие Европу и Азию на суше, а потому вокруг Трои с древних времен разгорались конфликты.
4. Помпея
Как жители Помпеи провели свой последний день, представляет себе каждый школьник благодаря трудам художника Карла Брюллова. Живописные развалины в окрестностях Неаполя когда-то были процветающим торговым центром, жители которого занимались рыбной ловлей и производством оливкового масла. На их беду, в 79 году до н.э. вулкан Везувий, у подножия которого были расположены Помпеи, неожиданно пробудился – со всеми вытекающими и вылетающими оттуда последствиями. Помпеи полностью откопали только в XX веке и превратили в неплохо сохранившийся музей под открытым небом.
5. Убар
Крепость Убар, или Ирам, построенная вокруг оазиса в аравийской пустыне, с 3 века до н.э. и вплоть до 4 века н.э. была одним из самых богатых населенных пунктов на территории современного Омана. В Ираме была развита наука, алхимия и военное дело, а торговые караваны из Персии, Греции и Рима так и текли в город за благовониями и миррой. Согласно исламским преданиям, Убар был разрушен по воле Аллаха, однако в 1980-е годы археологи выдвинули более прозаическую (и ужасающую) версию: город целиком провалился в подземную карстовую воронку, которая и была причиной нахождения цветущего оазиса в пустыне. В течение многих столетий, пока беспечные горожане выкачивали из-под земли воду, воронка разрасталась, и наконец земля разверзлась и поглотила Убар со всем его содержимым.
6. Мохенджо-Даро
Город, чье название переводится с хинди как «Холм мёртвых», исчез с лица земли около трёх с половиной тысяч лет назад. Гибель одного из центров Индской цивилизации около 1700 года до н.э. описана в индийской поэме «Махабхарата». Судя по ней, город был уничтожен мощным взрывом, в результате которого оплавились камни, вскипели воды и поджарились рыбы, не говоря уже о людях. Впоследствии ученые предположили, что город был разрушен в результате природного явления – так называемых чёрных молний, или не успевших «разгореться» шаровых молний. Взрыв одной из них повлёк за собой цепную реакцию, в результате которой на месте Мохенджо-Даро остался только пепел.
7. Пальмира
Пальмира была важным перевалочным пунктом для пересекавших Сирийскую пустыню караванов, а также монументальным культурным и экономическим центром древнего мира. Слухи о красотах этого города вдохновляли поэтов именовать Северной Пальмирой, например, Санкт-Петербург, а Южной, например, Одессу. Сейчас на месте Пальмиры торчат из песка обломки колонн, остатки храмов и акведуков и прочие руины, бережно охраняемые ЮНЕСКО. Правда, в свете гражданской войны в Сирии неизвестно, сколько они простоят.
8. Теночтитлан
Древние ацтеки, основавшие в 1325 году Теночтитлан, недолго думали над его названием – назвали «место колючих кактусов». За двести лет существования альтепетль, или город-государство, превратилось в один из великолепнейших городов западного полушария той эпохи: в нем были каменные пирамиды, храмы, насыпные дороги и даже каменный водопровод. Испанские конкистадоры, однако, не ставили перед собой задачу сохранить богатства ацтеков для будущих поколений, и в 1521 году Теночтитлан был разрушен армией под предводительством Эрнана Кортеса.
9. Двиград
Крепость XI века, расположенная на территории современной Хорватии, во времена Римской империи была небольшим, но важным поселением, построенным на пересечении главных торговых путей. Однако в 17-м веке население города подчистую выкосила эпидемия чумы, а оставшиеся в живых сбежали без оглядки, даже не устроив пира на прощание. Благодаря безлюдности, а также отсутствию всякого желания со стороны хорватских властей заниматься реконструкцией Двиграда, остатки средневекового замка, городские ворота, сторожевые башни и куски могильных плит можно увидеть и сейчас.
10. Маджар
На месте Буденновска на Северном Кавказе в XII-XIV веках находился средневековый город Маджар. В период своего расцвета Маджар являлся главной резиденцией хана Золотой орды: в нем чекинились ханы и чеканились собственные монеты, строились мечети и минареты, был городской водопровод. Маджар с трудом пережил нашествие войск Тамерлана, во время которого город разграбили его военачальники, и влачил жалкое существование еще полтора века, до самого падения астраханского ханства.
11. Мачу-Пикчу
а языке индейцев кечуа Мачу-Пикчу означает «старая гора». По преданиям, древние инки считали это не самое подходящее для постройки города место на территории современного Перу священным центром Земли и использовали его для общения с богами. В лучшие времена в городе проживало всего лишь около 1200 человек, а в 1532 году жители по таинственным причинам покинули город. После включения Мачу-Пикчу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО город стал вызывать небывалый интерес со стороны туристов. Для сильных духом и лёгкими путешественников (город находится на высоте 2,430 м над уровнем моря) на Мачу-Пикчу водят организованные экскурсии, а за отдельную плату перуанские проводники таскают багаж не привыкших к длительным восхождениям европейцев или американцев.
12. Боди
Небольшой калифорнийский городок Боди в середине 19-го века был одним из центров Золотой лихорадки, куда стекались мечтающие разбогатеть золотоискатели со всей Америки. В 1880-е город стал отличной декорацией для вестернов - обзавелся салунами, пивоварнями, железнодорожной станцией и, разумеется, кварталом красных фонарей. Однако падение цен на золото привело к вымиранию Боди, и к 1915 году он пришел в запустение. По слухам, в нем водятся привидения – как и полагается городу-призраку.
13. Припять
Бывший транспортный узел Припять с почти 50-тысячным населением, большая часть которого была занята на Чернобыльской АЭС, хоть и не исчез с лица земли, но был покинут в результате известных событий 27 апреля 1986 года. Жителям города рекомендовали захватить с собой во «временную» эвакуацию лишь «документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания». Все остальные неодушевленные объекты в Припяти остались нетронутыми, и 25 лет спустя, когда уровень радиации понизился до неопасных для здоровья показателей, «мёртвый город» привлекает туристов и вдохновляет западных режиссеров на средние по качеству ужастики.
14. Порт-Ройал
Этот порт в Карибском море считался колыбелью порока и пристанищем разврата: европейские мореплаватели называли его «Содомом нового мира». Его население состояло из пиратов, головорезов, шлюх и прочих сомнительных личностей. До наших дней это чудное местечко, однако, не сохранилось: в 1692 году на Ямайке произошло разрушительное землетрясение, вызвавшее цунами, в результате которого город с двумя тысячами жителей за две минуты почти целиком погрузился под воду. Те, кто уцелел во время катастрофы, умерли в результате болезней, в разрухе и от нехватки питьевой воды. Впоследствии Порт-Ройал неоднократно пытались отстроить заново, но каждый раз он становился жертвой новых катаклизмов – то пожара, то урагана, то землетрясения 1907 года, пока власти острова не оставили всякие попытки его возродить.
15. Галвестон
Галвестон был одним из наиболее занятых торговых городов на берегу Мексиканского залива, пока 8 сентября 1900 года его не смёл с лица земли могучий ураган. В те времена ураганам ещё не давали имен, однако известно, что это был шторм 4-й категории, и порывы ветра достигали 200 км/ч. В результате катастрофы погибли 8 000 человек, а на месте города остались одни развалины. Полностью Галвестон не исчез, но из культурной столицы Техаса и крупного экономического центра он превратился в захолустную гавань: производство и экономика переместились в Хьюстон, туда же утекла и большая часть населения.
