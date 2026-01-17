7 стран, меньше всего приспособленных для долгой жизни

Как правило, средняя продолжительность жизни сегодня сохраняет тенденцию к увеличению. К примеру, в тех же Соединенных Штатах люди получили целый десяток «лишних» лет — всего за полвека. Тем не менее существует еще много стран, где люди живут очень мало. Войны, эпидемии, варварские правительства: посмотрите, как коротка их жизнь.
Чад
Продолжительность жизни: 48.52 года
Чад является одной из самых бедных и коррумпированных стран в мире. Политическое насилие, рецидивы переворотов, бандформирования — здесь не пожелаешь оказаться и врагу. Кроме того, жители Чада сталкиваются с серьезными трудностями муниципальной инфраструктуры: только 48% городских жителей имеют доступ к питьевой воде и только 2% к базовой санитарии. Людям, живущим в сельской местности, еще хуже, поскольку там часто не хватает даже продовольствия и предметов первой необходимости.
Демократическая Республика Конго
Продолжительность жизни: 47.42 года
Демократическая Республика Конго чрезвычайно богата природными ресурсами, но политическая нестабильность, отсутствие инфраструктуры и столетия как коммерческой, так и колониальной эксплуатации сделали эту страну очень бедной. Конго — второе в мире место по детской смертности.
Свазиленд
Продолжительность жизни: 47.36 года
В Свазиленде, небольшой развивающейся страны в Южной Африке, ВИЧ / СПИД и туберкулез являются основными причинами низкой продолжительности жизни. Грубо говоря, Свазиленд имеет самый высокий уровень ВИЧ-инфекции в мире: около 26% всех взрослых заражены этой смертельной болезнью.
Афганистан
Продолжительность жизни: 47.
Афганистан печально известен как один из самых разрушенных войной регионов в мире. Система здравоохранения страны практически полностью развалена. В связи с этим по экспоненте растет материнская и детская смертность. Кроме того, здесь до сих пор идут военные действия, а количество пострадавших от противопехотных мин исчисляется десятками тысяч.
Замбия
Продолжительность жизни: 46.93 года
Прежде довольно благополучная страна, Замбия скатилась в нищету после падения мировых цен на медь, в 1970 году. С тех пор страна изо всех сил пытается справиться с целым рядом проблем. Отсутствие централизованного водоснабжения, эпидемия ВИЧ и 70% живущего за чертой бедности населения.
Гвинея-Бисау
Продолжительность жизни: 46.76 года
5 врачей на 100 000 человек в стране; 9% населения заражено малярией, в то время как темпы распространения холеры тоже находятся на подъеме. Материнская и младенческая смертность очень распространена, кроме того, здесь до сих пор культивируется варварский обычай усечения женских половых органов.
Зимбабве
Продолжительность жизни: 46.59 года
Зимбабве богата природными ресурсами, но внутренняя политика и постоянные гражданские беспорядки буквально развалили страну. Рухнула и система здравоохранения, оставив зимбабвийцев с совершенно недостаточным уровнем медицинского обслуживания. Сейчас на территории Зимбабве — настоящая пандемия ВИЧ.
